YDS Kelime Pro uygulamasıyla YDS'ye yönelik kelime dağarcığınızı geliştirebilirsiniz.
YDS Kelime Pro uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan YDS’ye yönelik kelime çalışmalarınızı kolayca gerçekleştirebilirsiniz.
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na hazırlanıyorsanız ve kelime dağarcığınızı genişletmek istiyorsanız, akıllı telefonlarınız ile dilediğiniz her yerden kelime çalışmalarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Binlerce kelimeyi ünitelere ayrılmış şekilde sizlere sunan uygulamada, çalışmak istediğiniz ünitelere dokunarak çalışmalara başlayabilirsiniz.
Kelimeleri listenize ekleme ve anlık çevirilerini de görme imkanı sunan YDS Kelime Pro uygulamasında, doğru tahmin ettiğiniz her eşleme için puan kazanabiliyor ve ilerlemenizi takip edebiliyorsunuz. Hem Türkçe hem de İngilizce olarak kullanabileceğiniz YDS Kelime Pro uygulamasını ücretsiz olarak indirerek YDS’ye dilediğiniz her yerden kolayca çalışabilir, kelime dağarcığınızı genişleterek sınavda başarı sağlayabilirsiniz.
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