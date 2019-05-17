YDS Kelime Pro uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan YDS’ye yönelik kelime çalışmalarınızı kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na hazırlanıyorsanız ve kelime dağarcığınızı genişletmek istiyorsanız, akıllı telefonlarınız ile dilediğiniz her yerden kelime çalışmalarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Binlerce kelimeyi ünitelere ayrılmış şekilde sizlere sunan uygulamada, çalışmak istediğiniz ünitelere dokunarak çalışmalara başlayabilirsiniz.