YKS Edebiyat Not ve Soru uygulaması ile Android cihazlarınızdan YKS’ye kolayca hazırlanabilirsiniz.

Üniversite adaylarının diledikleri yerde ders çalışabilmesi amacıyla hazırlanan YKS Edebiyat Not ve Soru uygulaması, Edebiyat bölümünde sorulan tüm konuları ve soruları tek bir platformdan sizlere sunuyor. Yazarlar, önemli eserler ve özetleri, pratik bilgiler, Edebiyat terimleri sözlüğü, yazar-eser soruları, karışık sorular, YKS geri sayım sayacı gibi özelliklere sahip olan uygulama sayesinde evde, okulda, yolda ve dilediğiniz her yerde sınava çalışabilirsiniz.

Sade ve kolay kullanıma sahip bir arayüze sahip olan YKS Edebiyat Not ve Soru uygulamasında, solda yer alan menüyü kullanarak çalışmak istediğiniz konulara erişebilirsiniz. Testleri çözerken doğru ve yanlış cevapları görebilmenize de olanak sağlayan uygulamada, arama bölümünü kullanarak yazarlar arasında arama yapabiliyorsunuz.

Uygulama özellikleri