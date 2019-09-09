YKS Meslek Analizi, ülkemizdeki mesleklerin ortalama istatistiklerini sunan bir eğitim uygulaması. YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı), TYT (Temel Yeterlilik Testi), AYT (Alan Yeterlilik Testi) öğrencileri ve üniversite öğrencilerine özel hazırlanmış olan Android uygulaması, maaş, iş bulma süresi, istihdam oranı gibi üniversiteye giren kişilerin mezun olduktan sonra kafasına takılan sorulan yanıtını veriyor. Ayrıca meslek testi, meslek tanıtımı, bölümlerin istatistikleri gibi verileri sunuyor. Uygulamadaki verilerin Üni-Veri verilerine göre, gerçek veriler sunduğunu belirtelim.

Üniversite ve çeşitli sınavlara hazırlanan kişilerin en çok sorduğu sorular olan “Yazacağım bölüm nasıl?”, “Bu üniversiteden mezun olduğumda iş bulabilir miyim?, “Üniversiteden mezun olduktan sonra kendi bölümümde ne kadar sürede iş bulabilirim?”, “Okuduğum bölümü bitiren kişiler ortalama ne kadar maaş alıyor?” “Üniversite sınavı ne zaman?”, “Mülakat başvuruları ne zaman yapılacak?” "Benim için en uygun meslek hangisi?" veya "Hangi bölümü yazmalıyım?" gibi eğitim öncesi ve sonrası kafaları meşgul eden soruların yanıtını bulacağınız harika bir uygulama.

Tamamen ücretsiz ve web tabanlı çalışan uygulama. YKS, TYT, AYT, YDT, Polis Akademisi, Polis MYO, Askeri Üniversite sınavları, mülakatları, başvuru tarihleri, sonuçları gibi verilerin yanı sıra YKS öğrencileri için mesleklerin analizini (ücret, iş atanma oranı, meslek tanıtımı vs) paylaşıyor. Hangi bölümü yazacağına karar veremeyenler için Meslek Testi bölümü mevcut. Sorulara verdiğiniz yanıtlara göre sizin için en uyun mesleğin ne olduğu gösteriliyor.