Zombie Derby Pixel Survival, zırhlı araçlarla zombileri ezerek ilerlediğiniz bir mobil oyun. Google Play’de yarış oyunları kategorisinde karşımıza çıkan popüler oyunlardan Zombie Derby Pixel Survival Arabalar - Zombiler’de gazı kökleyip zombilerin beyinlerini uçuruyorsunuz. Bu çılgın yarışta sayısız engellerein ve zombi ordusunun arasına dalarak yolunuzu çiziyorsunuz. Piksel görselleriyle eski oyuncuları kendisine çeken yapım, zombilerle dolu süper eğlenceli oynanış sunuyor. Zombie Derby Pixel Survival Google Play’den ücretsiz indirilebilir! Google Play’den oyun indiremeyenler için alternatif Zombie Derby Pixel Survival Arabalar Zombiler APK linki eklenmiştir.

Zombie Derby Pixel Survival Arabalar Zombiler APK İndir

Zombie Derby Pixel Survival’da daha önce hiç görmediğiniz türden bir zombi kıyameti ortamı sizi bekliyor. Zombileri öldürmek hiç bu kadar renkli, heyecan verici ve ilgi çekici olmamıştı! Onlarca farklı türde zombi ve engeller yolunuza çıkacak. Zombi köpeklere dikkat! Hayatta kalmak için diğer arabaları ve otobüsleri yok edin. Aynı araçla yolunuza devam edemezsiniz. Bir dondurma kamyonu, iki kişilik bir araba, tank… Tarzınıza uyan bir araç seçin ve aracınızı silahlar, nitro, yeni şeylerle yükseltin. Karlı dağlardan çöl düzlüklerine kadar sayısız, çeşitli bölgelerde seviyeleri tamamlayın. Zombi ordusuyla başa çıkmak hiç kolay değil! Cephaneyi saklayıp patlayıcı varilleri patlatmak gibi her türlü çılgınlığı yapabilirsiniz. Cephane demişken, arabayla tehlikeli hareketler yaparak cephanenizi artırabilirsiniz.