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Apple Güvenlik Açıklarına Microsoft Kadar Para Harcamıyor

apple

Son birkaç yıldır Microsoft, hata bulucu programlar için yüksek meblağlar harcadı ve Windows için güvenlik açıklarını kapatmayı başardı. Ancak, iş Apple tarafında pek öyle görünmüyor. Apple, güvenlik açıkları için 3.parti uygulamalar ve kişilere para ödüyor ve ödediği bu para, Microsoft'unki kadar fazla değerde değil.

Microsoft cephesinden güvenlik için harcanan para, net olarak bilinmiyor. Ancak, Microsoft Güvenlik Yanıt Merkezi'nden Akila Srinivasan'ın yakın tarihte verdiği bir demeçte, Microsoft'un, 10 ay içerisinde sadece Microsoft Edge için 200 bin dolardan fazla para ödediğini belirtti.

Ancak Apple, iPhone'un üreticilerinden Secure Enclave Processor için sadece 100 bin dolar ödeme yapabileceğini söylüyor. Secure Enclave Processor ise, iPhone'un gizli bilgilerini saklayan bir kuruluş. Yani iPhone'un üreticisi Apple, güvenlik açıkları için yeteri kadar para ödemiyor.

Apple'ın, 3.parti uygulamalara yatırım yapması güvenlik araştırmacılarına göre yaptığı en büyük hatalardan biri. Bu uygulamalara, hatalarını çözmesi için para ödeyen ABD'li şirket, iPhone'un güvenliğini de 3.parti uygulamalara teslim ediyor.

Ayrıca Apple, Microsoft'a nazaran güvenlik konusunda daha farklı bir yaklaşım deniyor. Güvenlik için para ödediği şirketin güvenlik açığı bulması halinde, şirket yetkililerini ofise çağırıyor ve onlarla birlikte çözüm üretmeye çalışıyor. Yani Apple, para ödediği güvenlik şirketine itimat göstermekte zorlanıyor.

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Yazar: - 08.07.2017

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