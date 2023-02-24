5000 TL Altı Alınabilecek Tabletler
5 bin TL altı alınabilecek tabletler neler? Uygun fiyatlı 5 bin TL altı tabletleri sizler için derledik. Gelin, yakından bakalım.
Her insanın mutlaka ihtiyacı olduğu teknolojik aletlerden biri de tabletlerdir. Öyle ki çıktığı günden bugüne birçok tablet halen talep görüyor. Başta iPad olmak üzere Android tabletlerde ciddi manada talep görmekte. Biz de sizler için 5 bin TL altı alınabilecek tabletleri derledik.
5 Bin TL Altı Alınabilecek Tabletler
- Huawei MatePad SE
- Samsung Galaxy Tab A8
- Lenovo TAB P11 TB - J606F
- Samsung Galaxy Tab A7 Lite
- Lenovo Tab M10
Huawei MatePad SE
Telefon konusunda oldukça başarılı olan Huawei, aynı zamanda tablet konusunda da epey bir başarı göstermektedir. Öyle ki neredeyse tüm ürünler kaliteli bir yapıda ve şık bir tasarıma sahiptir. Dev ekranı ve 128 GB hafızasını da es geçmemek gerek. Pil kapasitesi biraz düşük gelebilir. Fakat fiyatına göre gayet uygun.
- Ekran: 10.4 inç
- RAM: 4 GB
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 680
- Batarya: 5100 mAh
- Fiyat: ortalama 3000
Samsung Galaxy Tab A8
Uzun yıllardır her konuda hayatımızda olan marka, tablet konusunda da oldukça başarılı performanslar sergiliyor. Öyle ki Samsung ekranlarıyla bilinmekte. Birçok telefonunda ve tabletinde amoled ekran olması ayrı bir avantaj. 7040 mAh pil gücüne sahip olduğunu aynı zamanda uygun fiyatlı dev ekrana sahip bir tablet olduğunu söylebiliriz.
- Ekran: 10.5 inç
- RAM: 3 GB
- İşlemci: Unisoc T618 (12 nm)
- Batarya: 7040 mAh
- Fiyat: ortalama 3500
10 Bin TL Altı Alınabilecek Laptoplar
Laptoplar, masaüstü bilgisayarlara kıyasla çok daha avantajlı olsa da donanımların birbirini sıkışık olması nedeniyle yüksek seviyede ısınmaya neden olmaktadır.
Lenovo TAB P11 TB - J606F
11 inç dev ekranı aynı zamanda kavisli yapısıyla önümüze çıkan tablet, 2K IPS ekran ile karşımıza geliyor. Birçok kullanıcıdan tam not alan model aynı zamanda 4 GB RAM’e sahip. Son olarak Lenovo tablet konusunda da iyi olduğunu ve uzun ömürlü cihazlar ürettiğini söylemeden geçmeyelim.
- Ekran: 11 inç
- RAM: 4 GB
- İşlemci: Qualcomm SoC
- Batarya: 7500 mAh
- Fiyat: ortalama 5 bin
Samsung Galaxy Tab A7 Lite
Listemizde bulunan en uygun tabletlerden biri de Samsung’un A7 Lite modelidir. 3 GB RAM 32 GB hafıza bulunuyor olsa da hafıza bakımından endişe etmemek gerekir. Artık günümüzde bulut depolama sistemleri kullanılıyor. Ayrıca Android 13 güncellemesi de aldığını söylemeden geçmeyelim. Günümüzde birçok Samsung cihaz Android 11 güncellemesinde kaldı.
- Ekran: 8.7 inç
- RAM: 3 GB
- İşlemci: MediaTek Helio P22T (MT8768T)
- Batarya: 5100 mAh
- Fiyat: ortalama 2500
Lenovo Tab M10
4 GB Ram 64 GB hafıza ve 10.1 inç ekrana sahip olan Lenovo M10 tablet en çok tercih edilen tabletler arasında yerini alıyor. Ayrıca şık bir tasarıma sahip olduğunu ve birçok kişi tarafından tam not aldığını söylemeden geçmeyelim. Fiyatına göre düşük özellikler sunması dezavantajlar arasında yer alıyor diyebiliriz.
- Ekran: 10.1 inç
- RAM: 2 GB
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 429
- Batarya: 4850 mAh
- Fiyat: ortalama 4700
Çocuklar İçin En İyi Tablet Tavsiyeleri
Dünyada çocuklar için artık bir vazgeçilmez olan tabletler, her geçen gün daha da popülerleşmekte akıllı telefon yerine tercih edilen tabletler.
Sizler için 5 bin TL altı alınabilecek en iyi tabletleri seçtik. Peki, sizler bu listede hangi marka ve modellerin bulunmasını istersiniz? Yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. 1000 TL altı alınabilecek akıllı saatler hangileri? Meraklıları yazımıza göz atabilir.
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