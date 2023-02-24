5000 TL Altı Alınabilecek Tabletler

Her insanın mutlaka ihtiyacı olduğu teknolojik aletlerden biri de tabletlerdir. Öyle ki çıktığı günden bugüne birçok tablet halen talep görüyor. Başta iPad olmak üzere Android tabletlerde ciddi manada talep görmekte. Biz de sizler için 5 bin TL altı alınabilecek tabletleri derledik.

5 Bin TL Altı Alınabilecek Tabletler

Huawei MatePad SE

Samsung Galaxy Tab A8

Lenovo TAB P11 TB - J606F

Samsung Galaxy Tab A7 Lite

Lenovo Tab M10

Huawei MatePad SE

Telefon konusunda oldukça başarılı olan Huawei, aynı zamanda tablet konusunda da epey bir başarı göstermektedir. Öyle ki neredeyse tüm ürünler kaliteli bir yapıda ve şık bir tasarıma sahiptir. Dev ekranı ve 128 GB hafızasını da es geçmemek gerek. Pil kapasitesi biraz düşük gelebilir. Fakat fiyatına göre gayet uygun.

Ekran: 10.4 inç

10.4 inç RAM: 4 GB

4 GB İşlemci: Qualcomm Snapdragon 680

Qualcomm Snapdragon 680 Batarya: 5100 mAh

5100 mAh Fiyat: ortalama 3000

Samsung Galaxy Tab A8

Uzun yıllardır her konuda hayatımızda olan marka, tablet konusunda da oldukça başarılı performanslar sergiliyor. Öyle ki Samsung ekranlarıyla bilinmekte. Birçok telefonunda ve tabletinde amoled ekran olması ayrı bir avantaj. 7040 mAh pil gücüne sahip olduğunu aynı zamanda uygun fiyatlı dev ekrana sahip bir tablet olduğunu söylebiliriz.

Ekran: 10.5 inç

10.5 inç RAM: 3 GB

3 GB İşlemci: Unisoc T618 (12 nm)

Unisoc T618 (12 nm) Batarya: 7040 mAh

7040 mAh Fiyat: ortalama 3500

Lenovo TAB P11 TB - J606F

11 inç dev ekranı aynı zamanda kavisli yapısıyla önümüze çıkan tablet, 2K IPS ekran ile karşımıza geliyor. Birçok kullanıcıdan tam not alan model aynı zamanda 4 GB RAM’e sahip. Son olarak Lenovo tablet konusunda da iyi olduğunu ve uzun ömürlü cihazlar ürettiğini söylemeden geçmeyelim.

Ekran: 11 inç

11 inç RAM: 4 GB

4 GB İşlemci: Qualcomm SoC

Qualcomm SoC Batarya: 7500 mAh

7500 mAh Fiyat: ortalama 5 bin

Samsung Galaxy Tab A7 Lite

Listemizde bulunan en uygun tabletlerden biri de Samsung’un A7 Lite modelidir. 3 GB RAM 32 GB hafıza bulunuyor olsa da hafıza bakımından endişe etmemek gerekir. Artık günümüzde bulut depolama sistemleri kullanılıyor. Ayrıca Android 13 güncellemesi de aldığını söylemeden geçmeyelim. Günümüzde birçok Samsung cihaz Android 11 güncellemesinde kaldı.

Ekran: 8.7 inç

8.7 inç RAM: 3 GB

3 GB İşlemci: MediaTek Helio P22T (MT8768T)

MediaTek Helio P22T (MT8768T) Batarya: 5100 mAh

5100 mAh Fiyat: ortalama 2500

Lenovo Tab M10

4 GB Ram 64 GB hafıza ve 10.1 inç ekrana sahip olan Lenovo M10 tablet en çok tercih edilen tabletler arasında yerini alıyor. Ayrıca şık bir tasarıma sahip olduğunu ve birçok kişi tarafından tam not aldığını söylemeden geçmeyelim. Fiyatına göre düşük özellikler sunması dezavantajlar arasında yer alıyor diyebiliriz.

Ekran: 10.1 inç

10.1 inç RAM: 2 GB

2 GB İşlemci: Qualcomm Snapdragon 429

Qualcomm Snapdragon 429 Batarya: 4850 mAh

4850 mAh Fiyat: ortalama 4700

Sizler için 5 bin TL altı alınabilecek en iyi tabletleri seçtik. Peki, sizler bu listede hangi marka ve modellerin bulunmasını istersiniz? Yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. 1000 TL altı alınabilecek akıllı saatler hangileri? Meraklıları yazımıza göz atabilir.