Android Oyunlarda Truva Atı! En Çok İndiren Ülkeler Arasında Türkiye de Var!

Google Play Store’dan sadece Android uygulamaları indirirken değil, oyunları indirirken de dikkatli olmak gerekiyor. Avast’tan bir güvenlik araştırma ekibi tarafından Google Play Store’daki 47 oyunda truva atı keşfedildi. Kullanıcıların cihazını reklam yağmuruna tutan bu Android oyunlar, toplamda 15 milyon indirmeyi geçti.

Android Oyunlarda Reklam Trojanı!

Şirketin araştırmacıları, Google Play Store’u kontrol ettiklerinde 47 oyunda HiddenAds reklam trojanına rastlıyor. Google’ın sıkı denetiminden geçmeyi başaran bu oyunlar kendilerini güvenli ve faydalı olarak gizliyorlar ancak aslında oyunlar dışında zorla çıkan reklamlar yerleştiriyorlar. Avast, bu tür oyunların bulaşan cihazda simgelerini gizleyebildiğini ve kullanıcı oyunu cihazından kaldırsa bile reklamları göstermeye devam ettiğini belirtti.

İndirmelerin Yüzde 6'sı Türkiye'den!

Avast, sorunu Google’a bildirdi ancak oyunlardan bazıları hala mağazada mevcut. Söz konusu oyunlarda kullanıcıların sürekli reklam şikayetinde bulunmaları ve düşük puan vermeleri dikkat çekiyor. Aşağıdaki oyunlar telefonunuzda kurulu ise kaldırmanızı ve bir güvenlik uygulaması ile taratmanızı öneririz. Çünkü indirmelerin yüzde 6.3’ü Türkiye’den geliyor.

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