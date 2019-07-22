Android Platformundaki En Eğlenceli Ses Değiştirici Uygulamalar

Sesinizden memnun mu değilsiniz yoksa sadece arkadaşlarınız ve aile üyeleriniz ile eğlenmek için sesinizi mi değiştirmek istiyorsunuz? Ne için istiyor olursanız olun, bu uygulamalar, her amaçla kullanılabilmektedir. Ses değiştirici uygulamalar ile arkadaşlarınızla geçirdiğniz zamanı daha eğlenceli bir hale getirebilir ya da kendiniz kaydedebilir, kendiniz dinleyebilirsiniz. Bu yazıda, Android platformundaki en eğlenceli ses değiştirici uygulamaları sizler için derledik.

Oldukça basit bir arayüze sahip olan En İyi Ses Değiştirici isimli uygulamada eski radyo, astronot, sincap, arı, helyum, canavar, mağara, çocuk, koro, banyo, robot, uzaylı ve sarhoş gibi çeşitli ses efektleri bulunuyor.

İster uygulama içerisinde sesinizi kaydedebilir ister önceden kaydettiğiniz bir sesi değiştirerek ses değiştirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Ardından efekt uygulanmış sesi kaydedebilirsiniz. Ses efekti uygularken oldukça eğleneceğiniz bu uygulamada, kaydettiğiniz efektli sesleri arkadaşlarınıza gönderebilir ve birlikte eğlenebilirsiniz.

Oldukça eğlenceli olan Celebrity Voice Changer Lite’da ünlülerin sesini taklit edebiliyorsunuz. Celebrity Voice Changer Lite’da Walter White’dan tutun da Donald Trump’a kadar çeşitli film/dizi karakterleri, şarkıcılar ve siyasetçiler yer alıyor.

Ses efekti uyguladığınız Instagram, Whatsapp, Twitter, Line, Snapchat hatta YouTube üzerinden dahi paylaşabiliyorsunuz. Celebrity Voice Changer Lite’ın belki de tek olumsuz tarafı ise saatlik olarak 5 kullanım hakkınızın bulunuyor olması.

VoiceTooner’da hamster, robot, uzaylı, maymun, şeytan, helyum, Dart Wader, Backwards olmak üzere karikatürize edilmiş 8 ses efekti bulunuyor. VoiceTooner diğer ses değiştirici uygulamalarından Backwards ses efekti ile sıyrılmayı başarıyor. Backwards ses efekti, söylediğiniz kelimeleri tersten söylüyor. Daha fazla ses efektine ulaşmak isterseniz belli bir ücret ödemeniz gerektiğini belirtelim.

VoiceTooner’da ses değiştirme işlemi için sesinizi kaydedip herhangi bir karikatürize edilmiş karaktere dokunmanız yeterlidir. Ses değiştirme uygulamaları içerisinden en eğlenceli olanı VoiceTooner diyebiliriz. Uygulamanın tek olumsuz tarafı ise sadece 8 ses efektinin ücretsiz olarak sunulmasıdır.

Helyum gazı çektikten sonra sesinizin nasıl olacağını merak ediyorsanız Helium Voice Changer’a bir şans vermelisiniz. Diğer ses değiştirme uygulamalarında birçok ses efekti yer alırken, Helium Voice Changer’da sadece helyum ses efekti bulunuyor. Helyum efekti uyguladığınız ses kaydını Whatsapp, Facebook Messenger, Line gibi uygulamalar üzerinden arkadaşlarınız ile paylaşabiliyorsunuz.