Yapay Zekâ Bestekârı Anna Indiana Kimdir? Nasıl Şarkı Söylüyor?

Yapay zekâ her geçen gün hayatımıza yenilikler katmaya devam ediyor. Şimdi de sıra müzik sektöründe. Bu yazımızda sizlere yapay zeka ile üretilmiş bir müzisyenden bahsedeceğiz.

Müzisyen deyince aklınıza enstrüman çalabilen bir robot gelmesin. Çünkü tıpkı gerçek bir insan gibi karakteristik özelliklere sahip bir sanatçı olarak tasarlandı.

Kendisinin seslendirdiği şarkı da tamamen yapay zekâ ile bestelenen ilk şarkı olarak tarihe yazıldı. Peki, Anna Indiana isimli bu sanatçı kim? Nasıl üretildi? Hangi şarkı AI desteği ile yazıldı? Dinleyenler bu şarkıyı beğendi mi?

Anna Indiana Kimdir?

Sosyal medyada gündem olan güncel yeniliklerden birisi İspanyol bir firma tarafından üretilen yapay zekâ influencerlar olmuştu. Şimdi ise benzer şekilde bir sanatçı oluşturuldu. Anna Indiana isimli bu sanatçının ilk şarkısı çeşitli platformlarda paylaşıldı.

Koyu renkli saçları, kalkık burnu, doğal görünümlü kaşları, dolgun dudakları, kemikli yüzü ve makyajsız görünümü ile dikkat çekiyor. Sesinin başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Karakteri ise kaprissiz ve egosuz olacak şekilde tasarlanmış.

‘Anna Indiana’ adı ise rasgele bir seçim değil. Açılımı ‘Artificial Neural Networks Accelerate Innovative New Developments, Igniting A New Age’ şeklinde. Bu cümledeki kelimelerin baş harflerini bir araya getirdiğinizde yapay zeka sanatçısının adına ulaşıyorsunuz. Anlamı ise şu: Yapay Sinir Ağları Yeni Gelişmeleri Hızlandırarak Yeni Bir Çağ Başlatıyor.

Anna Indiana Nasıl Üretildi?

Yapay zeka üretimi sanatçının oluşturulmasında birden fazla AI aracından yararlanılmış. Şarkılarının nasıl bestelendiğine gelecek olursak, sözlerin ChatGPT 4’te yazıldığını biliyoruz. Besteleme aşamasında ise Synthesizer V kullanılıyor. Seslendirme için ise Musicfy’daki telifsiz seslerden biri seçilmiş.

Sanal sanatçının çıkış parçası biraz vasat. Müzik sektöründe birçok isim de zaten yapay zekâ ile müzik üretimi konusunda oldukça tepkili. Dünya çapında belli başlı sanatçıların bu akıma dahil olduğunu biliyoruz. Anna Indiana da bu nedenle çoğunluk tarafından olumsuz eleştirilere maruz kaldı.

X’te videosu paylaşıldıktan sonra hızlı bir şekilde 21 milyon izlenmeye erişen bu çalışmada şarkıya başlamadan önce sanatçı biraz kendisinden ve şarkısından bahsediyor. Cümlelerini ‘umarım beğenmişsinizdir’ diye bitirdikten sonra ilk şarkısı ‘Betrayed by this Town’u seslendiriyor.

Bu parça yayınlandıktan 4 gün sonra paylaşılan bir diğer şarkısı ise ‘The First Step’. Şu anda YouTube kanalının 1K abonesi bulunuyor.

Anna Indiana’nın parçası Amerika kolejlerinde geçen dizi - film jeneriklerini andırıyor. Harika bir şarkı olmasa da girişimin önemine dikkat çekmek gerekiyor.

Öncesinde Hatsune Miku gibi yapay zekâ sanatçıları üstünde çalışılmıştı. Gerçek insan sesi baz alınarak tasarlanmış, bestelerini insanların yaptığı bir figürdü. Anna Indiana ise çok daha farklı.

Peki Anna'yı siz nasıl buldunuz? Yapay zekâ sanatçısının kendisi ve şarkıları hakkındaki yorumlarınızı bizle paylaşın.