Apple Watch Series 6 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi - 2020

Apple mevcut durumda akıllı saat sektörünün lideri konumunda ve bu durumu pekiştirebilmek adına yeni bir akıllı saat modeli ile tüketicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Apple Watch Series 6 özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi hakkında merak ettiğiniz tüm detayları sizler için bu yazıda bir araya getirdik.

Apple Watch 6 Hakkında Bilinen Her Şey!

Watch Series 6'nın önceki nesillerde de olduğu gibi yeni iPhone modelleri ile tanıtılmasını ve benzer dönemlerde satışa sunulmasını bekliyoruz. WWDC 2020 sırasında watchOS 7 hakkında pek çok detayı öğrenme şansını elde etmiş olsak da Watch Series 6 ile ilgili herhangi bir detaya rastlamak mümkün olmadı.

Öte taraftan watchOS 7, daha önceki modellere de sunulacak olsa bile açık bir şekilde Watch Series 6 odaklı tasarlandı. Bu nedenle yaklaşan akıllı saat gözükmese de yazılımsal yeniliklerden neler yapabileceğimizi anlamamız mümkün gibi gözüküyor.

Bunun yanı sıra Apple'ın bir sonraki akıllı saati ile ilgili sızıntıları, söylentileri, raporları ve daha pek çoğunu kapsayan tüm güncel haberleri bu yazı içerisinde sizlerle paylaşacağız. Tüm bu ayrıntıları hemen aşağıdan okuyabilirsiniz.

Apple Watch 5'in, Apple Watch 4'e kıyasla iyi bir yükseltme olmadığını göz önüne alırsak yeni modelin gerçekten kayda değer iyileştirmeler ile geleceğini düşünüyoruz.

Başlamadan Önce

Apple Watch 6 nedir? Apple'ın bir sonraki nesil akıllı saat modeli.

Apple'ın bir sonraki nesil akıllı saat modeli. Apple Watch 6 ne zaman çıkacak? Muhtemelen Eylül 2020 döneminde tanıtılacak.

Muhtemelen Eylül 2020 döneminde tanıtılacak. Apple Watch 6 ne kadar olacak? Şu an için bilinmiyor.

Apple Watch 6 Ekranı ve Tasarımı

Apple Watch 6 ile ilgili, yeni bir ekran teknolojisini içerme olasılığı da dahil olmak üzere, şimdiden birkaç söylenti ile karşı karşıyayız. Watch Series 5 OLED bir ekran kullanıyor ancak Watch Series 6'nın microLED teknolojisine geçiş yapabileceği öne sürülüyor. microLED'in en temel avantajı daha az güç tüketmesidir ve bu, Watch 6'nın daha uzun süren bir batarya ömrü ile kutudan çıkabileceği anlamına geliyor. Tüm bunların yanı sıra Watch 6'nın Watch 5 ile aynı ekran teknolojisini kullanabileceğini gösteren bazı raporlar da bulunuyor.

Biliyorsunuz, söz konusu şey sızıntılar olduğunda ihtimallerin ucu bucağı yoktur.

Ekrandaki bir başka olası değişiklik parmak izi sensörü ile alakalı. Geçtiğimiz haftalardaki raporlar dahilinde yeni modelin ekran içi parmak izi sensörü ile gelebileceğini gördük. Bu da küçük ekranda parola ile uğraşmak istemeyen kişiler için hem pratik hem de çok daha güvenli bir çözüm olarak öne çıkabilir. Bu teorinin bir patente dayalı olduğunu söyleyelim.

Patente göre bu, kablosuz antenlerin kayışa taşınması ile gerçekleştirilecek ve bu sayede herhangi bir yer kaplamayacak. Böylece ekranın altındaki diğer bileşenler için daha fazla alan kalmış olacak. Bununla birlikte bu durumun üçüncü taraf şirketlerin sunduğu kayışları sınırlandıracağını da göz önüne tutmak gerekiyor. Tabii bir yandan orijinal kayışların çok pahalı olacağı da ayrı bir durum.

Will look the same as Series 4 — Jon Prosser (@jon_prosser) April 22, 2020

Bu arada tasarım noktasında ciddi farklılıklar beklemeyin çünkü Jon Prosser, bunun pek olası olmadığını vurguluyor.

Apple Watch 6 Teknik Özellikleri

Apple Watch 6'nın sunabileceği yeniliklerden birisi, vücut sıcaklığınızı ölçme noktasında gerçekleşebilir. Bu özellikle yoga gibi egzersizlerde oldukça faydalı bir nokta olabilir. Ayrıca watchOS 7 ile birlikte Watch 3, Watch 4, Watch 5 ve Watch 6 uyku takibi ve uyku analizi yeteneklerine kavuşacak. Uzun süredir beklenen bir özellik.

Buna ek olarak yeni modelin sağlık takibi tarafında gerçekten iddialı olacağını görüyoruz.

- Yeni Kalp Hızı Sensörü: Yenilenmiş kalp hızı sensörü ile birlikte kalp ritminin ölçüm doğruluğu daha üst seviyeye taşınacak.

- Elektrokardiyografi: Yeni modelde de elektrokardiyografi ile tek kanallı ekg çekilebilecek.

- Düşük / Yüksek Kalp Uyarısı: Yeni modelin kalbinizin durma ihtimalini tespit edebileceği ve bu duruma karşı uyarabileceği iddia ediliyor.

- Uyku Takibi: watchOS 7 ile birlikte uyku takibi yapılabilecek.

- Uyku Analizi: watchOS 7 ile birlikte uykunuzun kalitesi analiz edilebilecek.

- Kandaki Oksijen Ölçümü: Yeni modelde SpO2 Sensörü'nün bulunacağı ve bu sensörle birlikte kandaki oksijen seviyenizin ölçülebileceği iddia ediliyor.

- Kan Basıncı Ölçümü: Yeni modelde tansiyonunuzu ölçmeye yarayan kan basıncı sensörünün yer alacağı iddia ediliyor.

- Stres Seviyesi Ölçümü: Kullanıcıların stres seviyesi ölçülebilecek ve bu gibi durumlarda kullanıcıya rahatlama egzersizleri yapması önerilecek.

- Vücut Isısı Ölçümü: Yerleşik termometre ile birlikte vücut ısınızı ölçebileceksiniz.

- Panik Atak Tespiti (*Şüpheli): Watch Series 6'nın panik atak durumlarını tespit edebileceği iddia ediliyor. Bu durumda kullanıcı uyarılabilir ve örneğin araba sürüyorsa arabayı yana çekmesi, rahatlayana kadar nefes alması sağlanabilir.

- Boğulma Algılama: Yeni modelin boğulma tehlikesi altında olup olmadığınızı algılayabileceği ve bu gibi durumlarda acil servisleri arayabileceği iddia edilen özelliklersin arasında yer alıyor.

Bu arada Apple Watch 6'nın üç farklı varyantla gelebileceği iddia ediliyor. Bu varyantların sırasıyla 262,9 mAh, 265,9 mAh, 303,8 mAh kapasitesinde bataryalara sahip olacağı biliniyor.

Apple Watch 6 Yazılımı

Apple Watch 6 tahmin ettiğiniz gibi şirketin yeni sürümü watchOS 7 ile kutudan çıkacak. Bu sayede yeni antrenmanlardan komplikasyonlara, uyku takibinden el yıkama takibine pek çok yenilik bu saatte yer alacak.

Apple Watch 6 Fiyatı ve Çıkış Tarihi

İlk Apple Watch haricinde tüm modeller, her yıl eylül ayında tanıtıldı ve satışa sunuldu. Bu nedenle yeni modelin de Eylül 2020 döneminde tanıtılmasını bekliyoruz ki son sızıntılar dahilinde bunun 8 Eylül 2020 olabileceği iddia ediliyor. Bazı sızıntılara göre ise 15 Eylül 2020 tarihine sıcak bakılıyor. Tanıtımdan sonraki on gün içerisinde de satışa sunulmasını bekleyebiliriz ancak yeni tip koronavirüs nedeni ile bazı gecikmelerin yaşanabilmesi ihtimali var.

Fiyata gelince, en az Watch Series 5 kadar pahalı olmasını (399 dolar) bekliyoruz. Tabii bu baz model için başlangıç fiyatı olacaktır. Ülkemizde ise 3,700 TL üstünde bir fiyattan satışa sunulmasını bekleyebiliriz.

Apple Watch 6'dan Neler Bekliyoruz?

Bunların da ötesinde Apple Watch 6'dan beklediğimiz şeyler şu şekilde:

Daha Uzun Pil Ömrü

Teorik olarak baktığımızda Watch 5, her zaman açık ekran nedeni ile Watch 4'ten daha kötü pil ömrü sunuyor. Öte taraftan Watch 6'nın bu noktada çeşitli iyileştirmeler sunmasını bekliyoruz.

Daha Fazla Egzersiz Özelliği

Apple Watch zaten harika bir egzersiz cihazı olsa da Watch 5'te yenilikler eklemekten uzaktı. Bu nedenle Watch 6'nın daha geniş bir liste ile daha başarılı takipler yapabilmesini umuyoruz.

Daha Fazla Her Zaman Açık Ekran Uygulaması

Her zaman açık ekran şu an bazı uygulamalarda kullanılabilir durumda olsa da her uygulamada kullanılabilir değil. Bu nedenle yeni modelde yeni güncelleme ile birlikte daha fazla sayıda uygulamanın her zaman açık ekranı desteklemesini bekliyoruz.