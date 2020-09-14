Apple Watch Uyku Takibi: Nasıl Kullanılır ve Ne İşe Yarar?

Apple tarafından yayınlanan watchOS 7 güncellemesi ile birlikte Apple Watch Uyku Takibi özelliğine kavuşmuş oldu. Kullanıcılar daha öncesinde uyku döngülerini izleyebilmek için üçüncü parti uygulamalardan yararlanmak zorunda kalıyordu ancak yeni güncelleme ile birlikte herhangi bir ek programa ihtiyaç duymaksızın uyku izleme özelliklerinden faydalanabilecekler.

Peki Apple'ın uyku izleme uygulamasından neler beklemelisiniz?

Apple Watch Uyku Takibi Nedir?

Pek çok akıllı saatin yıllardır kullanmakta olduğu uyku izleme, kullanıcıların yatakta geçirdiği zamanı otomatik olarak izliyor ve bunları ölçerek sizlere bildiriyor. Basitçe söylemek gerekirse uyku izleme özelliği yalnızca ne kadar veya nasıl uyuduğunuzu değil, uyku kalitenizi ve hatta bunu yükseltmek için uygulayabileceğiniz eğilimleri ya da faktörleri sizlere bildirebiliyor.

Apple'da bu bilgilerin önemli bir kısmını 'Sağlık' uygulamasındaki 'Uyku' alt menüsünden görüntüleyebilirsiniz.

Apple Watch Uyku Takibi Kimler Kullanabilir?

Yeni özellikten faydalanabilmek için watchOS 7 çalıştıran bir Watch'a ve iOS 14 çalıştıran bir iPhone'a ihtiyacınız olacak.

Apple Watch Series 3 ya da daha yeni bir akıllı saat. (watchOS 7 yüklü)

Apple iPhone 6s ya da daha yeni bir akıllı telefon. (iOS 14 yüklü)

Yani Watch Series 2 ve önceki modellerle uyku takibi özelliğini kullanamayacaksınız. Buna ek olarak akıllı saatiniz güncel olsa da akıllı telefonunuzun da güncel olması gerektiğini unutmayın.

Apple Watch Uyku Takibi Nasıl Çalışır?

Apple'ın uyku izleme yöntemi diğer akıllı saat üreticileri ile benzer şekilde ivmeölçer üzerinde çalışır. Bu hareket sensörlerinden faydalanan akıllı saat, uyuduğunuz ve uyanık olduğunuz zamanları algılar ve bunları başarıya ulaştırmak için kendi algoritmalarını kullanır.

Şirket uyku takibinden gece boyu kesintisiz bir şekilde yararlanabilmeniz adına en az yüzde 30 oranında şarjınızın olması gerektiğini belirtiyor. Eğer yoksa, saatinizin yatmadan önce şarj edilmesi gerektiğini sizlere hatırlatacaktır. Ortalama bir uyku takibi yaklaşık yüzde 20 oranında şarj tüketiyor gibi gözüküyor ve bu, uyku sürenize bağlı olarak değişiklik gösterecektir.

Apple Watch Uyku Takibi Nasıl Kullanılır?

Apple'ın uyku takibi özelliği otomatik olarak aktif hale geldiği için herhangi bir şey yapmanıza gerek yoktur. Gerekli ayarların yapılandırılmış olduğundan emin olduktan sonra yeterli şarjınızın bulunup bulunmadığına bakın ve uykuya dalın. Akıllı saatiniz bu süreçte işlevleri yerine getirecektir.