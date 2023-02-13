Ülkemizde yaşanan felaketten sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koruyucu aile olmak isteyen vatandaşlar için bilgilendirmede bulundu. Bizler de sizler için bir çocuğun hayatına dokunmak isteyen vatanlaşlara depremzede çocuklara koruyucu aile nasıl olunur? adım adım anlatıyoruz.

Depremzede Çocuklara Koruyu Aile Nasıl Olunur?

e-Devlet'i açın.

"Koruyucu Aile İlk Görüşme Talebi" sayfasına gidin.

Eğer daha önce başvuruda bulunmadıysanız yeni başvuruda bulunun.

"Kişisel Veriler Hakkında" kısmındaki sözleşmeyi kabul edin.

"Devam Et" seçeneğine tıklayın.

"Başvuru Bilgileri" kısmını doldurun.

Tekrar "Devam Et" seçeneğine tıklayın.

"Ön İzleme" kısmına bakın.

Yeniden "Devam Et" seçeneğine tıklayın.

İşlem Sonucu sayfasına gelin.

İşlemleri tamamlayın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Önemli: Koruyucu aile başvurusunda bulunmadan önce birkaç defa düşünmenizde yarar var. Eğer gerçekten bir çocuğun hayatına dokunmak istiyorsanız ve bunun için gerekli maddi manevi desteği sağlayabilecekseniz bu başvuruyu yapın. Bir karar almadan önce kararı verdikten 10 dakika sonra 10 ay sonra ve 10 yıl sonra ne olacak bu durumu kestirin.

Biliyorsunuz ki ülkemizde yaşanan olaylar birçok kişiyi duygusal olarak etkiledi bu nedenle yardım yapmaya kalkarken insanlar istemeyerek de olsa yanlış kararlar alabiliyor. Bu nedenle koruyucu aile olmak istiyorsanız iyi bir şekilde düşünmeniz daha sağlıklı karar vermenizde yararlı olacaktır. Zor kararları vermek için Psikolog Beyhan Budak'ın videosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.

Koruyucu Aile Nedir?

Koruyucu aile, çeşitli nedenlerden dolayı insanların çocuklarına yeterli desteği sağlayamayacak durumda olduklarında bir başka ailenin o çocuğa kısa veya uzun süreli olarak yardımda bulunması ve gerekli maddi manevi desteği bulundurması demektir.

Kimler Koruyucu Aile Olabilir?

Koruyucu aile olmanız için evli veya bekar olmanıza bakılmaz. En az ilk okul mezunu, düzenli gelir, 25 - 65 yaş arası, T.C. vatandaşı ve devamlı olarak Türkiye'de ikamet etmeniz koruyucu aile olmanız için yeterlidir. Aynı zamanda çocuğun biyolojik anne veya babası olmamanız gerekmektedir.

Koruyucu aile nasıl olunur ve fazlasını değindiğimiz yazımızda detaylıca bilgilendirme yaptık. Peki, sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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