Düzenli Olarak Yapmanız Gereken 10 Güvenlik Kontrolü

Güvenlik konusu her ne kadar çok önemli bir husus olsa da, bir süre sonra yıldırıcı bir görev haline gelebiliyor. Sürekli hesaplarınızı kilitlemek, zararlı yazılımları temizlemek ve bunun gibi bazı noktaları incelemek zaman aldığından önemsenmeyebiliyor. Ancak, düzenli olarak yapacağınız kontroller sayesinde güvenliğinizden endişe etmenize gerek kalmayacak. Bu rehberimizde, düzenli olarak yapmanız gereken 10 güvenlik kontrolünü sıraladık.

1. Güncellemeleri Kontrol Edin

Kullandığınız cihazlarda uygulama ve sürücü güncellemelerini yapmak, cihazlarınızı güvence altına almanın en önemli yollarından biridir. Yayınlanan güncellemeler, yazılımlardaki güvenlik açıkları, düzeltmeler vb. şeyleri içerdiğinden güncellemeleri ertelemek güvenlik açıklarına davetiye çıkarıyor.

Windows’ta güncellemeleri kontrol etmek için Ayarlar > Güncelleştirme ve Güvenlik > Windows Update adımlarını izleyebilirsiniz. Android ve iOS platformlarında güncellemeleri bildirim olarak alabiliyorsunuz.

2. En Zayıf Parolalarınızı Güncelleyin

Hesaplarınızı güvende tutmak istiyorsanız güçlü parolalar kullanmanız hayati önem taşıyor. Kısa parolalar, birden fazla web sitesinde kullandığınız şifreler ve klasik 1234, qwerty gibi şifreler saldırılar için en kolay hedefler oluyor. Güçlü bir şifre oluşturmak istiyorsanız şifre yönetim uygulamalarını kullanabilirsiniz, kendiniz oluşturmak istiyorsanız rakam, harf, özel karakter ve büyük-küçük harf kullanımına dikkat edebilirsiniz.

3. Sosyal Medya Gizlilik Ayarlarınızı İnceleyin

Sosyal medya hesaplarınızın denetimi yetersiz olduğunda, istemsiz olarak düşündüğünüzden daha çok kişiyle bilgi paylaşıyor olabilirsiniz. Paylaştıklarınızı kimlerin gördüğünü gözden geçirmek için sadece birkaç dakika ayırmanız yeterli olacaktır.

Facebook ve Twitter gibi platformlarda Ayarlar bölümü altında bulunan Gizlilik ve Güvenlik bölümlerinde fotoğraf etiketleme, zaman tüneli, tweet koruma, tweet’lerde konum kaldırma gibi seçenekleri devre dışı bırakabilirsiniz.

4. Uygulama İzinlerini Kontrol Edin

Android 6.0 ve üzeri sürümlerde uygulama izinlerini gözden geçirebiliyor ve ayarlayabiliyorsunuz. iOS platformunda ise bu izinler yıllardır kişiselleştirilebilir durumda. Bir uygulamayı yüklediğinizde kamera, mikrofon ve kişiler gibi hassas verilere ihtiyaç duyduğunda yükleme esnasında izin isteyecektir. Bu izinleri mutlaka gözden geçirmenizi tavsiye ediyoruz. Örneğin; bir ses kaydedici uygulamasının mikrofonu kullanma izni istemesinde bir sakınca bulunmuyor. Fakat, bir SMS uygulamasının kamera izni istemesinde bir sıkıntı olduğunu anlayabilirsiniz.

5. Bilgisayarınızda Çalışan İşlemleri Gözden Geçirin

Bilgisayarınızda çalışan her işlemin gerçek amacını bilmeniz gerekmiyor, fakat ara sıra hangi işlemlerin etkin olduğunu kontrol etmekte fayda var. Windows’ta Ctrl + Shift + Esc tuşlarını kullanarak Görev Yöneticisi’ni başlatabilir, burada İşlemler sekmesini inceleyebilirsiniz.

Mac kullanıyorsanız, Command + Space tuşlarına basarak Etkinlik Monitörü yazıyoruz ve Enter tuşuna basıyoruz. Burada Tüm İşlemler sekmesini inceleyebilirsiniz. Chrome ve Firefox tarayıcılarında ise kötü niyetli eklentileri kontrol ederek kötü amaçlı eklentileri kaldırabilirsiniz.

6. Zararlı Yazılımları Tarayın

Bilgisayarınızda kötü amaçlı yazılımlar varsa bunu kendiniz fark etmeyebilirsiniz. İyi bir antivirüs programı kullanmak, zararlı yazılımları bilgisayarınıza gelmeden önce yakalayarak yok edecektir. Windows’ta Malwarebytes yazılımını kullanarak her türlü zararlı yazılımı ortadan kaldırabilirsiniz. Mac’te ise çok büyük bir hata yapmadığınız sürece antivirüs programı yüklemenize gerek yok.

7. Hesap Bağlantılarınızı Kontrol Edin

Birçok web sitesinde Facebook veya Google hesabınızla oturum açabiliyorsunuz. Her sitede kullanıcı adı ve şifre hatırlama zahmetinden kurtulacak olsanız da, tüm sitelerin tek bir hesaba bağlanması da endişe verici bir durum diyebilirim. Bu nedenle, hesaplarınızın bağlantılarını kontrol etmeniz büyük önem taşıyor.

Google uygulamalarını kontrol etmek için Google Hesabım sayfasına giderek Oturum Açma ve Güvenlik bölümünden “Hesaba erişimi olan uygulamalar” bölümünü inceleyebilirsiniz.

Facebook’ta ise Ayarlar bölümüne girdikten sonra sol taraftaki Uygulamalar sekmesine gidiyoruz ve Facebook ile Giriş Yapılanlar bölümünü inceleyebiliyoruz.

Twitter hesabınızın bağlantılarını kontrol etmek için de Ayarlar bölümünden Uygulamalar sekmesine girebilirsiniz.

8. İki Faktörlü Kimlik Doğrulama Kullanın

İki faktörlü kimlik doğrulaması hesabınıza fazladan bir güvenlik duvarı daha eklemenin en iyi yollarından biridir. Bu özelliği etkinleştirdiğinizde hesabınıza parolanız ile giriş yaptıktan sonra uygulamadan alacağınız bir koda veya SMS koduna ihtiyaç duyacaksınız. Mükemmel bir çözüm olmasa da, hesaplarınıza kötü amaçlı kişilerin erişmesini engelleyecektir.

9. Hesap Etkinliklerinizi İnceleyin

Hesap etkinliklerinizi görebilmenize olanak sağlayan birkaç web sitesi mevcut. Bu bölümü inceleyerek hesabınıza hangi cihazlardan girildiğini, konumunu ve tarihini görebilmeniz mümkün hale geliyor. Bazı web sitelerinde hesabınıza yeni bir cihazdan oturum açıldığında e-posta alabiliyorsunuz, bu da izinsiz hesap erişiminin önüne geçmenizi sağlıyor.

Google için hesap ayarlarınızda Cihaz etkinliği ve bildirimler bölümünü inceleyebilirsiniz.

Facebook’ta hesap etkinliklerinizi kontrol etmek isterseniz Ayarlar bölümünde Güvenlik ve Giriş sekmesine geçiş yapabilirsiniz. Hemen alt kısımda bulunan “Tanınmayan girişler hakkında uyarılar al” bölümünü etkinleştirerek bildirim alabilirsiniz.

Son olarak Twitter hesap etkinliklerinizi ise Twitter Verilerin bölümünü ziyaret ederek Hesap erişim geçmişi bölümünü inceleyebilirsiniz.

10. Wi-Fi’ınızı Kimler Kullanıyor

Ev ağınızın başkaları tarafından izlenmesini hiç kimse istemez. Güçlü bir şifre kullandığınızda kimse Wi-Fi ağınıza yetkisiz olarak bağlanamayacaktır. Kötü niyetli kişilerin şifrenizi ele geçirmediğinden emin olmanız için hızlı bir kontrol yapabilirsiniz. Modem arayüzüne giriş yaptıktan sonra genellikle WLAN bölümünden bağlı cihazları, IP adresleri ve MAC adresleriyle birlikte görebilirsiniz. Ek olarak aşağıdaki uygulamalardan da faydalanabilirsiniz.