En İyi Ses Performansı Sunan Telefonlar - 2024

En iyi ses performansı sunan telefonlar, müzik dinleme ve bir şeyler izleme deneyimini bambaşka boyuta taşıyor. Peki, ses konusunda en başarılı akıllı telefon modelleri hangileri? Bu rehberde pek çok kişi tarafından merak edilen soruyu yanıtlayacağız.

Yeni bir telefon satın almak isteyen kişilerin bir kısmı, kamerası en iyi telefon modellerini merak ederken bir kısmı ise ses kalitesi en iyi telefon modellerinin hangileri olduğunu merak ediyor.

Siz de en iyi ses performansına sahip telefon modellerini merak ediyorsanız hazırladığımız listeye göz atabilirsiniz. Listede yer alan modelleri DxOMark puanlarına göre sıraladık. Ayrıca yalnızca 2023-2024 yıllarında piyasaya sürülen telefonlara yer verdiğimizi belirtelim.

En İyi Ses Performansı Sunan Telefonlar Listesi

Honor Magic 6 Pro (155 puan) ASUS ROG Phone 7 (148 puan) iPhone 15 Pro Max (143 puan) iPhone 15 Pro (142 puan) Google Pixel 8 Pro (142 puan) iPhone 15 Plus (141 puan) iPhone 15 (141 puan) Huawei P60 Pro (141 puan) Google Pixel 8 (140 puan) Xiaomi 13 Ultra (140 puan) Samsung Galaxy S24 Ultra (139 puan) Samsung Galaxy S24+ 139 puan) Samsung Galaxy S23 Ultra (139 puan) Honor Magic 5 Pro (138 puan) Huawei Mate 60 Pro+ (138 puan)

Ses kalitesi en iyi telefonlar listesinde yer alan modelleri Samsung Galaxy S23 FE, Honor Magic Vs, Samsung Galaxy S23+, OnePlus Open, Xiaomi 14, Samsung Galaxy S24 ve vivo X100 Pro takip ediyor. Listedeki telefonların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Honor Magic 6 Pro Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,8 inç

: 6,8 inç Ekran Teknolojisi : LTPO OLED

: LTPO OLED Ekran Çözünürlüğü : 1280 x 2800 piksel

: 1280 x 2800 piksel Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 453 PPI

: Yaklaşık 453 PPI Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz İşlemci : Snapdragon 8 Gen 3

: Snapdragon 8 Gen 3 GPU : Adreno 750

: Adreno 750 RAM : 12 GB / 16 GB

: 12 GB / 16 GB Depolama : 256 GB / 512 GB / 1 TB

: 256 GB / 512 GB / 1 TB Arka Kamera : 50 MP + 180 MP + 50 MP

: 50 MP + 180 MP + 50 MP Ön Kamera : 50 MP

: 50 MP Batarya Kapasitesi : 5.600 mAh

: 5.600 mAh Hızlı Şarj : 80W

: 80W Kalınlık: 8,9 mm

Ses kalitesi en iyi telefonlar listesinin ilk sırasında Honor Magic 6 Pro yer alıyor. Gücünü Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden alan telefon 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor.

ASUS ROG Phone 7 Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,78 inç

: 6,78 inç Ekran Teknolojisi : AMOLED

: AMOLED Ekran Çözünürlüğü : 1080 x 2448 piksel

: 1080 x 2448 piksel Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 395 PPI

: Yaklaşık 395 PPI Ekran Yenileme Hızı : 165Hz

: 165Hz İşlemci : Snapdragon 8 Gen 2

: Snapdragon 8 Gen 2 GPU : Adreno 740

: Adreno 740 RAM : 12 GB / 16 GB

: 12 GB / 16 GB Depolama : 256 GB / 512 GB

: 256 GB / 512 GB Arka Kamera : 50 MP + 13 MP + 5 MP

: 50 MP + 13 MP + 5 MP Ön Kamera : 32 MP

: 32 MP Batarya Kapasitesi : 6.000 mAh

: 6.000 mAh Hızlı Şarj : 65W

: 65W Kalınlık: 239 gram

iPhone 15 Pro Max Özellikleri

Ekran Boyutu : 6.7 inç

: 6.7 inç Ekran Teknolojisi : LTPO Super Retina XDR OLED

: LTPO Super Retina XDR OLED Ekran Çözünürlüğü : 1290 x 2796 piksel

: 1290 x 2796 piksel Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz İşlemci : Apple A17 Pro

: Apple A17 Pro RAM : 8 GB

: 8 GB Depolama : 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB

: 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB Arka Kamera : 48 MP + 12 MP + 12 MP

: 48 MP + 12 MP + 12 MP Ön Kamera : 12 MP

: 12 MP Ağırlık : 221 gram

: 221 gram Kalınlık: 8,3 mm

En iyi ses performansı sunan telefonlar arasında iPhone 15 Pro Max de bulunuyor. Çok şık bir görünüme sahip olan telefon Apple A17 Pro işlemcisi ve 8 GB RAM'e sahip. Telefon depolama tarafında dört farklı seçenek sunuyor.

iPhone 15 Pro Özellikleri

Ekran Boyutu : 6.1 inç

: 6.1 inç Ekran Teknolojisi : LTPO Super Retina XDR OLED

: LTPO Super Retina XDR OLED Ekran Çözünürlüğü : 1179 x 2556 piksel

: 1179 x 2556 piksel Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 461 PPI

: Yaklaşık 461 PPI Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz İşlemci : Apple A17 Pro

: Apple A17 Pro RAM : 8 GB

: 8 GB Depolama : 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB

: 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB Arka Kamera : 48 MP + 12 MP + 12 MP

: 48 MP + 12 MP + 12 MP Ön Kamera : 12 MP

: 12 MP Batarya : 3.274 mAh

: 3.274 mAh Ağırlık : 187 gram

: 187 gram Kalınlık: 8,3 mm

Google Pixel 8 Pro Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,7 inç

: 6,7 inç Ekran Teknolojisi : LTPO OLED

: LTPO OLED Ekran Çözünürlüğü : 1344 x 2992 piksel

: 1344 x 2992 piksel Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 489 PPI

: Yaklaşık 489 PPI Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz Ekran Koruma Teknolojisi : Corning Gorilla Glass Victus 2

: Corning Gorilla Glass Victus 2 İşlemci : Tensor G3

: Tensor G3 RAM : 12 GB

: 12 GB Depolama : 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB

: 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB Arka Kamera : 50 MP + 48 MP + 48 MP

: 50 MP + 48 MP + 48 MP Ön Kamera : 10.5 MP

: 10.5 MP Batarya Kapasitesi : 5.050 mAh

: 5.050 mAh Kablolu Şarj : 30W

: 30W Ağırlık : 213 gram

: 213 gram Kalınlık: 8,8 mm

iPhone 15 Plus Özellikleri

Ekran Boyutu : 6.7 inç

: 6.7 inç Ekran Teknolojisi : OLED

: OLED Ekran Çözünürlüğü : 1290 x 2796 piksel

: 1290 x 2796 piksel İşlemci : Apple A16 Bionic

: Apple A16 Bionic RAM : 6 GB

: 6 GB Depolama : 128 GB / 256 GB / 512 GB

: 128 GB / 256 GB / 512 GB Arka Kamera : 48 MP + 12 MP

: 48 MP + 12 MP Ön Kamera : 12 MP

: 12 MP Batarya : 4.383 mAh

: 4.383 mAh Ağırlık : 201 gram

: 201 gram Kalınlık: 7,8 mm

En iyi ses performansı sunan telefonlar arasında yer alan iPhone 15 Plus'ta 6 GB RAM ve Apple A16 Bionic işlemci bulunuyor. Telefonun 6,7 inç büyüklüğündeki ekranı 1290 x 2796 piksel çözünürlük sunuyor.

iPhone 15 Özellikleri

Ekran Boyutu : 6.1 inç

: 6.1 inç Ekran Teknolojisi : Super Retina XDR OLED

: Super Retina XDR OLED Ekran Çözünürlüğü : 1179 x 2556 piksel

: 1179 x 2556 piksel İşlemci : Apple A16 Bionic

: Apple A16 Bionic RAM : 6 GB

: 6 GB Depolama : 128 GB / 256 GB / 512 GB

: 128 GB / 256 GB / 512 GB Arka Kamera : 48 MP + 12 MP

: 48 MP + 12 MP Ön Kamera : 12 MP

: 12 MP Batarya : 3.349 mAh

: 3.349 mAh Ağırlık : 171 gram

: 171 gram Kalınlık: 7,8 mm

Huawei P60 Pro Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,67 inç

: 6,67 inç Ekran Çözünürlüğü : 2700 x 1220 piksel

: 2700 x 1220 piksel Ekran Teknolojisi : LTPO OLED

: LTPO OLED İşlemci : Snapdragon 8+ Gen 1 4G

: Snapdragon 8+ Gen 1 4G Batarya : 4815 mAh

: 4815 mAh Hızlı Şarj : 88W SuperCharge ve 50W kablosuz SuperCharge

: 88W SuperCharge ve 50W kablosuz SuperCharge RAM : 8 GB / 12 GB

: 8 GB / 12 GB Depolama : 256 GB / 512 GB

: 256 GB / 512 GB Arka Kamera : 48 MP + 13 MP + 48 MP

: 48 MP + 13 MP + 48 MP Ön Kamera : 13 MP

: 13 MP Bluetooth : 5.2

: 5.2 Kalınlık : 8,3 mm

: 8,3 mm Ağırlık: Yaklaşık 200 gram

Google Pixel 8 Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,2 inç

: 6,2 inç Ekran Teknolojisi : OLED

: OLED Ekran Çözünürlüğü : 1080 x 2400 piksel

: 1080 x 2400 piksel Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 428 PPI

: Yaklaşık 428 PPI Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz Ekran Koruma Teknolojisi : Corning Gorilla Glass Victus

: Corning Gorilla Glass Victus İşlemci : Tensor G3

: Tensor G3 RAM : 8 GB

: 8 GB Depolama : 128 GB / 256 GB

: 128 GB / 256 GB Arka Kamera : 50 MP + 12 MP

: 50 MP + 12 MP Ön Kamera : 10.5 MP

: 10.5 MP Batarya Kapasitesi : 4.575 mAh

: 4.575 mAh Kablolu Şarj : 27W

: 27W Ağırlık : 187 gram

: 187 gram Kalınlık: 8,9 mm

Xiaomi 13 Ultra Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,73 inç

: 6,73 inç Ekran Teknolojisi : LTPO3 AMOLED

: LTPO3 AMOLED Ekran Çözünürlüğü : 1440 x 3200 piksel

: 1440 x 3200 piksel Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 522 PPI

: Yaklaşık 522 PPI Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz Ekran Koruma Teknolojisi : Corning Gorilla Glass Victus

: Corning Gorilla Glass Victus İşlemci : Snapdragon 8 Gen 2

: Snapdragon 8 Gen 2 RAM : 12 GB / 16 GB

: 12 GB / 16 GB Depolama : 256 GB / 512 GB / 1 TB

: 256 GB / 512 GB / 1 TB Arka Kamera : 50.3 MP + 50 MP + 50 MP + 50 MP

: 50.3 MP + 50 MP + 50 MP + 50 MP Ön Kamera : 32 MP

: 32 MP Batarya Kapasitesi : 5000 mAh

: 5000 mAh Hızlı Şarj: 90W

Samsung Galaxy S24 Ultra Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,8 inç

: 6,8 inç Ekran Teknolojisi : Dynamic LTPO AMOLED 2X

: Dynamic LTPO AMOLED 2X Ekran Çözünürlüğü : 1440 x 3088 piksel

: 1440 x 3088 piksel Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 501 PPI

: Yaklaşık 501 PPI Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz Ekran Koruma Teknolojisi : Corning Gorilla Glass Armor

: Corning Gorilla Glass Armor İşlemci : Snapdragon 8 Gen 3

: Snapdragon 8 Gen 3 RAM : 12 GB

: 12 GB Depolama : 256 GB / 512 GB / 1 TB

: 256 GB / 512 GB / 1 TB Arka Kamera : 200 MP + 12 MP + 50 MP + 10 MP

: 200 MP + 12 MP + 50 MP + 10 MP Ön Kamera : 12 MP

: 12 MP Batarya Kapasitesi : 5000 mAh

: 5000 mAh Kablolu Şarj: 45W

Gücünü Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden alan Samsung Galaxy S24 Ultra, en iyi ses performansı sunan telefonlar arasında yer alıyor. 6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Dynamic LTPO AMOLED 2X ekran üzerinde 1440 x 3088 piksel çözünürlük sunuyor.

Samsung Galaxy S24+ Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,7 inç

: 6,7 inç Ekran Teknolojisi : Dynamic LTPO AMOLED 2X

: Dynamic LTPO AMOLED 2X Ekran Çözünürlüğü : 1440 x 3088 piksel

: 1440 x 3088 piksel Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 509 PPI

: Yaklaşık 509 PPI Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz Ekran Koruma Teknolojisi : Corning Gorilla Glass Victus 2

: Corning Gorilla Glass Victus 2 İşlemci : Exynos 2400

: Exynos 2400 RAM : 12 GB

: 12 GB Depolama : 256 GB / 512 GB

: 256 GB / 512 GB Arka Kamera : 50 MP + 10 MP + 12 MP

: 50 MP + 10 MP + 12 MP Ön Kamera : 12 MP

: 12 MP Batarya Kapasitesi : 4900 mAh

: 4900 mAh Hızlı Şarj: 45W

Samsung Galaxy S23 Ultra Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,8 inç

: 6,8 inç Ekran Çözünürlüğü : 1440 x 3088 piksel

: 1440 x 3088 piksel Ekran Teknolojisi : Dynamic AMOLED 2X

: Dynamic AMOLED 2X İşlemci : Snapdragon 8 Gen 2

: Snapdragon 8 Gen 2 RAM : 8 GB / 12 GB

: 8 GB / 12 GB Depolama : 256 GB / 512 GB / 1 TB

: 256 GB / 512 GB / 1 TB Arka Kamera : 200 MP + 10 MP + 10 MP + 12 MP

: 200 MP + 10 MP + 10 MP + 12 MP Ön Kamera : 12 MP

: 12 MP Ağırlık : 234 gram

: 234 gram Kalınlık : 8,9 mm

: 8,9 mm Batarya Kapasitesi : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Hızlı Şarj: 45W

Honor Magic 5 Pro Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,81 inç

: 6,81 inç Ekran Çözünürlüğü : 1312 x 2848 piksel

: 1312 x 2848 piksel Ekran Teknolojisi : LTPO OLED

: LTPO OLED İşlemci : Qualcoom Snapdragon 8 Gen 2

: Qualcoom Snapdragon 8 Gen 2 RAM : 8 GB / 12 GB / 16 GB

: 8 GB / 12 GB / 16 GB Depolama : 256 GB / 512 GB

: 256 GB / 512 GB Arka Kamera : 50 MP + 50 MP + 50 MP

: 50 MP + 50 MP + 50 MP Ön Kamera : 12 MP

: 12 MP Ağırlık : 219 gram

: 219 gram Kalınlık : 8,8 mm

: 8,8 mm Batarya Kapasitesi : 5.100 mAh

: 5.100 mAh Hızlı Şarj: 66W

Huawei Mate 60 Pro+ Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,82 inç

: 6,82 inç Ekran Çözünürlüğü : 1260 x 2720 piksel

: 1260 x 2720 piksel Ekran Teknolojisi : LTPO OLED

: LTPO OLED Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz İşlemci : Kirin 9000S

: Kirin 9000S RAM : 16 GB

: 16 GB Depolama : 512 GB / 1 TB

: 512 GB / 1 TB Arka Kamera : 48 MP + 48 MP + 40 MP

: 48 MP + 48 MP + 40 MP Ön Kamera : 13 MP

: 13 MP Batarya Kapasitesi : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Hızlı Şarj: 88W

DxOMark puanlarına göre sıraladığımız en iyi ses performansı sunan telefonlar listesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce en kaliteli ses sunan telefon modeli hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.