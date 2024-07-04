En İyi Ses Performansı Sunan Telefonlar - 2024
En iyi ses performansı sunan telefonlar hangileri sorusunun yanıtını merak eden kişiler için liste hazırladık. İşte ses kalitesi en iyi telefon modelleri!
En iyi ses performansı sunan telefonlar, müzik dinleme ve bir şeyler izleme deneyimini bambaşka boyuta taşıyor. Peki, ses konusunda en başarılı akıllı telefon modelleri hangileri? Bu rehberde pek çok kişi tarafından merak edilen soruyu yanıtlayacağız.
Yeni bir telefon satın almak isteyen kişilerin bir kısmı, kamerası en iyi telefon modellerini merak ederken bir kısmı ise ses kalitesi en iyi telefon modellerinin hangileri olduğunu merak ediyor.
Siz de en iyi ses performansına sahip telefon modellerini merak ediyorsanız hazırladığımız listeye göz atabilirsiniz. Listede yer alan modelleri DxOMark puanlarına göre sıraladık. Ayrıca yalnızca 2023-2024 yıllarında piyasaya sürülen telefonlara yer verdiğimizi belirtelim.
En İyi Ses Performansı Sunan Telefonlar Listesi
- Honor Magic 6 Pro (155 puan)
- ASUS ROG Phone 7 (148 puan)
- iPhone 15 Pro Max (143 puan)
- iPhone 15 Pro (142 puan)
- Google Pixel 8 Pro (142 puan)
- iPhone 15 Plus (141 puan)
- iPhone 15 (141 puan)
- Huawei P60 Pro (141 puan)
- Google Pixel 8 (140 puan)
- Xiaomi 13 Ultra (140 puan)
- Samsung Galaxy S24 Ultra (139 puan)
- Samsung Galaxy S24+ 139 puan)
- Samsung Galaxy S23 Ultra (139 puan)
- Honor Magic 5 Pro (138 puan)
- Huawei Mate 60 Pro+ (138 puan)
En İyi Ekrana Sahip Telefonlar - 2024
İnsanlar akıllı telefon satın alırken dikkat ettikleri önemli noktalardan biri de ekranlardır. Peki, DxoMark'a göre en iyi ekrana sahip telefonlar hangileri?
Ses kalitesi en iyi telefonlar listesinde yer alan modelleri Samsung Galaxy S23 FE, Honor Magic Vs, Samsung Galaxy S23+, OnePlus Open, Xiaomi 14, Samsung Galaxy S24 ve vivo X100 Pro takip ediyor. Listedeki telefonların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.
Honor Magic 6 Pro Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,8 inç
- Ekran Teknolojisi: LTPO OLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1280 x 2800 piksel
- Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 453 PPI
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3
- GPU: Adreno 750
- RAM: 12 GB / 16 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB
- Arka Kamera: 50 MP + 180 MP + 50 MP
- Ön Kamera: 50 MP
- Batarya Kapasitesi: 5.600 mAh
- Hızlı Şarj: 80W
- Kalınlık: 8,9 mm
Ses kalitesi en iyi telefonlar listesinin ilk sırasında Honor Magic 6 Pro yer alıyor. Gücünü Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden alan telefon 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor.
ASUS ROG Phone 7 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,78 inç
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2448 piksel
- Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 395 PPI
- Ekran Yenileme Hızı: 165Hz
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2
- GPU: Adreno 740
- RAM: 12 GB / 16 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB
- Arka Kamera: 50 MP + 13 MP + 5 MP
- Ön Kamera: 32 MP
- Batarya Kapasitesi: 6.000 mAh
- Hızlı Şarj: 65W
- Kalınlık: 239 gram
iPhone 15 Pro Max Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6.7 inç
- Ekran Teknolojisi: LTPO Super Retina XDR OLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1290 x 2796 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İşlemci: Apple A17 Pro
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB
- Arka Kamera: 48 MP + 12 MP + 12 MP
- Ön Kamera: 12 MP
- Ağırlık: 221 gram
- Kalınlık: 8,3 mm
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En iyi ses performansı sunan telefonlar arasında iPhone 15 Pro Max de bulunuyor. Çok şık bir görünüme sahip olan telefon Apple A17 Pro işlemcisi ve 8 GB RAM'e sahip. Telefon depolama tarafında dört farklı seçenek sunuyor.
iPhone 15 Pro Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6.1 inç
- Ekran Teknolojisi: LTPO Super Retina XDR OLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1179 x 2556 piksel
- Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 461 PPI
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İşlemci: Apple A17 Pro
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB
- Arka Kamera: 48 MP + 12 MP + 12 MP
- Ön Kamera: 12 MP
- Batarya: 3.274 mAh
- Ağırlık: 187 gram
- Kalınlık: 8,3 mm
Google Pixel 8 Pro Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,7 inç
- Ekran Teknolojisi: LTPO OLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1344 x 2992 piksel
- Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 489 PPI
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass Victus 2
- İşlemci: Tensor G3
- RAM: 12 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB
- Arka Kamera: 50 MP + 48 MP + 48 MP
- Ön Kamera: 10.5 MP
- Batarya Kapasitesi: 5.050 mAh
- Kablolu Şarj: 30W
- Ağırlık: 213 gram
- Kalınlık: 8,8 mm
iPhone 15 Plus Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6.7 inç
- Ekran Teknolojisi: OLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1290 x 2796 piksel
- İşlemci: Apple A16 Bionic
- RAM: 6 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB
- Arka Kamera: 48 MP + 12 MP
- Ön Kamera: 12 MP
- Batarya: 4.383 mAh
- Ağırlık: 201 gram
- Kalınlık: 7,8 mm
En iyi ses performansı sunan telefonlar arasında yer alan iPhone 15 Plus'ta 6 GB RAM ve Apple A16 Bionic işlemci bulunuyor. Telefonun 6,7 inç büyüklüğündeki ekranı 1290 x 2796 piksel çözünürlük sunuyor.
iPhone 15 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6.1 inç
- Ekran Teknolojisi: Super Retina XDR OLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1179 x 2556 piksel
- İşlemci: Apple A16 Bionic
- RAM: 6 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB
- Arka Kamera: 48 MP + 12 MP
- Ön Kamera: 12 MP
- Batarya: 3.349 mAh
- Ağırlık: 171 gram
- Kalınlık: 7,8 mm
Huawei P60 Pro Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,67 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 2700 x 1220 piksel
- Ekran Teknolojisi: LTPO OLED
- İşlemci: Snapdragon 8+ Gen 1 4G
- Batarya: 4815 mAh
- Hızlı Şarj: 88W SuperCharge ve 50W kablosuz SuperCharge
- RAM: 8 GB / 12 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB
- Arka Kamera: 48 MP + 13 MP + 48 MP
- Ön Kamera: 13 MP
- Bluetooth: 5.2
- Kalınlık: 8,3 mm
- Ağırlık: Yaklaşık 200 gram
Huawei P60 Pro İncelemesi
Etkileyici kamera performansıyla dikkat çekmeyi başaran Huawei P60 Pro neler sunuyor? Huawei P60 Pro incelemesi ile merak edilen soruları cevaplayacağız.
Google Pixel 8 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,2 inç
- Ekran Teknolojisi: OLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel
- Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 428 PPI
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass Victus
- İşlemci: Tensor G3
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Arka Kamera: 50 MP + 12 MP
- Ön Kamera: 10.5 MP
- Batarya Kapasitesi: 4.575 mAh
- Kablolu Şarj: 27W
- Ağırlık: 187 gram
- Kalınlık: 8,9 mm
Xiaomi 13 Ultra Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,73 inç
- Ekran Teknolojisi: LTPO3 AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3200 piksel
- Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 522 PPI
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass Victus
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2
- RAM: 12 GB / 16 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB
- Arka Kamera: 50.3 MP + 50 MP + 50 MP + 50 MP
- Ön Kamera: 32 MP
- Batarya Kapasitesi: 5000 mAh
- Hızlı Şarj: 90W
Samsung Galaxy S24 Ultra Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,8 inç
- Ekran Teknolojisi: Dynamic LTPO AMOLED 2X
- Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3088 piksel
- Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 501 PPI
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass Armor
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3
- RAM: 12 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB
- Arka Kamera: 200 MP + 12 MP + 50 MP + 10 MP
- Ön Kamera: 12 MP
- Batarya Kapasitesi: 5000 mAh
- Kablolu Şarj: 45W
Gücünü Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden alan Samsung Galaxy S24 Ultra, en iyi ses performansı sunan telefonlar arasında yer alıyor. 6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Dynamic LTPO AMOLED 2X ekran üzerinde 1440 x 3088 piksel çözünürlük sunuyor.
Samsung Galaxy S24+ Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,7 inç
- Ekran Teknolojisi: Dynamic LTPO AMOLED 2X
- Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3088 piksel
- Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 509 PPI
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass Victus 2
- İşlemci: Exynos 2400
- RAM: 12 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB
- Arka Kamera: 50 MP + 10 MP + 12 MP
- Ön Kamera: 12 MP
- Batarya Kapasitesi: 4900 mAh
- Hızlı Şarj: 45W
Samsung Galaxy S23 Ultra Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,8 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3088 piksel
- Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2
- RAM: 8 GB / 12 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB
- Arka Kamera: 200 MP + 10 MP + 10 MP + 12 MP
- Ön Kamera: 12 MP
- Ağırlık: 234 gram
- Kalınlık: 8,9 mm
- Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh
- Hızlı Şarj: 45W
Honor Magic 5 Pro Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,81 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1312 x 2848 piksel
- Ekran Teknolojisi: LTPO OLED
- İşlemci: Qualcoom Snapdragon 8 Gen 2
- RAM: 8 GB / 12 GB / 16 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB
- Arka Kamera: 50 MP + 50 MP + 50 MP
- Ön Kamera: 12 MP
- Ağırlık: 219 gram
- Kalınlık: 8,8 mm
- Batarya Kapasitesi: 5.100 mAh
- Hızlı Şarj: 66W
Huawei Mate 60 Pro+ Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,82 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1260 x 2720 piksel
- Ekran Teknolojisi: LTPO OLED
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İşlemci: Kirin 9000S
- RAM: 16 GB
- Depolama: 512 GB / 1 TB
- Arka Kamera: 48 MP + 48 MP + 40 MP
- Ön Kamera: 13 MP
- Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh
- Hızlı Şarj: 88W
DxOMark puanlarına göre sıraladığımız en iyi ses performansı sunan telefonlar listesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce en kaliteli ses sunan telefon modeli hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.