Teknoloji sürekli gelişirken hem masaüstü bilgisayarlar hem de dizüstü bilgisayarlar bu gelişime ayak uyduruyor. Bu noktada birkaç yıl önce satın aldığınız bir bilgisayar artık ihtiyaçlarınızı karşılamıyor olabilir. Peki ama eski bilgisayarınızı nasıl değerlendirebilirsiniz? İşte eski bilgisayarı değerlendirme yöntemleri ve onlarla yapabilecekleriniz!

Hemen hepimiz eski bilgisayarlarımızı düşük performans gösterdiği gerekçesi ile rafa kaldırıyoruz ya da başka bir yerde ölüme mahkum ediyoruz. Öte taraftan bu bilgisayarı daha farklı şekillerde kullanmaya devam etmenizin mümkün olduğunu söylesek?

Eski Bilgisayarlar ile Yapabileceğiniz Şeyler!

Bu listemizde eski bilgisayarınızı kullanarak neler yapabileceğinize daha yakından göz atacağız.

1- Güvenlik Kamerası Olarak Kullanın

Eski dahi olsa kullandığınız dizüstü bilgisayarın bir kamerasının olduğunu düşünüyoruz. Bu kamerayı kullanarak bilgisayarınızı uzaktan erişebileceğiniz bir güvenlik kamerasına çevirebilirsiniz. Bu sayede evinizin herhangi bir noktasını, bebeğinizi ya da evcil hayvanınızı izleyebilirsiniz.

2- Kablosuz Modem Olarak Kullanın

Evinizdeki internetin sinyal gücünden şikayetçi iseniz ya da sadece kablolu modeme sahipseniz, bu noktada devreye eski bilgisayarınız girebilir. Sadece bir program aracılığı ile eski bilgisayarınızı bir kablosuz erişim noktası haline getirebilirsiniz. Bu sayede kablolu ağınızı kablosuz yapabilir ya da sinyal gücünü artırabilirsiniz.

3- Medya Oynatıcısı Olarak Kullanın

Düşük performans kötü bir şey olsa da eski bilgisayarınızla yapabileceğiniz bazı şeyler var. Örneğin onu herhangi bir televizyona ya da monitöre bağlayabilir ve uzaktan klavye ve fare yardımı ile yöneterek medya oynatıcısı olarak kullanabilirsiniz. Bu sayede akıllı televizyona ihtiyacınız da olmayacak.

4- Linux Yükleyerek Kullanın

Yeni bilgisayarınızı kullanmaya devam ederken eski bilgisayarınıza Linux yüklemeye ne dersiniz? Hem bu işletim sistemini deneyimlemiş olursunuz, hem de alternatif işletim sistemleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmuş olursunuz. Bizce denemeye değer!

5- İkinci El Olarak Satın

Sizin artık ihtiyaç duymadığınız parçalar ve bileşenler, başkaları için bir gereksinim olabilir. Bu nedenle kullanmadığınız bu bilgisayarı bir kenara koymak yerine satabilirsniz. Gelen para ile yeni bilgisayarınıza birkaç aksesuar alabilir ya da başka şeyler için kullanabilirsiniz.

Peki siz bu listemizdeki maddeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz eski bilgisayarınızı hangi yöntemle değerlendireceksiniz? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.