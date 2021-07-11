Fallout: New Vegas İçin Star Wars Modu Geliştiriliyor

Bir mod yapımcısı, Fallout: New Vegas'a Star Wars modu geliştirmek için kollarını sıvadı. Tank Girl kullanıcı ismine sahip olan mod yapımcısı, geliştirme sürecindeki modun nasıl göründüğü hakkında bilgi sahibi olmamız için bir video yayımladı.

Fallout: New Vegas'a Star Wars Modu Ne Zaman Gelecek?

Obsidian Entertainment tarafından Gamebryo oyun motoru ile geliştirilen Fallout: New Vegas için oyuncuları heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Tank Girl kullanıcı ismine sahip olan bir mod yapımcısı, bir dönemin en popüler video oyunu için Star Wars modu geliştirmeye başladı.

Bethesda Softworks firmasının yayıncılığını üstlendiği Fallout: New Vegas, çıkış yaptığı dönemde dünya çapında milyonlarca oyuncu tarafından çok beğenilmişti. Açık dünya rol yapma oyunu türündeki yapım için geliştirilme sürecinde olan Star Wars modu çok sayıda oyuncuyu heyecanlandırdı.

Aktarılan bilgilere göre Star Wars modu, popüler video oyununa yeni karakterler, mekanlar, silahlar ve araçlar ekleyecek. Mod yapımcısı ayrıca karakter kişiselleştirmesi, yetenek sistemi, yan görevler ve çok daha fazla ögeyi üzerinde çalıştığı moda entegre etmeyi hedefliyor.

Tank Girl, YouTube kanalı üzerinden söz konusu moda ilişkin bir video yayımladı. 3 dakika 6 saniye uzunluğundaki video, modun video oyununu nasıl bir görünüme kavuşturduğu hakkında bilgi sahibi olmamızı mümkün hale getiriyor.

Star Wars ve Fallout hayranları tarafından yoğun bir ilgi ile karşı karşıya kalan tanıtım videosu, 35 bin 505 görüntüleme sayısına ulaştı. 1000'i aşkın beğeni alan videoya 150'yi aşkın yorum yapıldı. Söz konusu videoyu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Yayımlanan videoda, şu anda geliştirilmeye devam eden modun popüler video oyununu bambaşka bir görünüme kavuşturduğunu görüyoruz. Oyunun atmosferi bile oldukça değişmiş. Oyuncular, Fallout oyununda Star Wars evrenine giriş yaparak keyifli vakit geçirebilecek. Star Wars modunun ne zaman çıkacağı henüz bilinmiyor.

Fallout New Vegas, 19 Ekim 2010 tarihinde çıkışını gerçekleştirmişti. 2288 yılında geçen video oyunu, kısa sürede popüler olmayı başarmıştı. Görünüşe göre mod yapımcısının üzerinde çalıştığı mod, açık dünya oyununa yeni bir soluk getirecek.

Bir mod yapımcısı tarafından geliştirilmekte olan Star Wars modu hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu moda ilişkin düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.