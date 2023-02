Gamepad Nedir? Ne İşe Yarar?

Oyun oynamamızı sağlayan aygıtlar olan gamepadler yıllar içerisinde oldukça değişti ve gelişti. Üzerinde pek çok tuş bulunduran ve genellikle bir çift analoğa sahip bu cihazlar rahat ve keyifli oyun oynamamıza yarayan temel aygıtlardan biridir.

Gamepad Nedir?

Gamepad; genellikle konsollarda kullanılan, son dönemde PC’de de kullanımı oldukça artan oyun oynama araçlarıdır. PC’de nasıl ki klavye/fare ikilisi ile oyun oynayabiliyorsak konsollarda da gamepad kullanarak oyun oynayabiliyoruz. Gamepadi konsollara ya da PC’ye hatta mobil cihazlara bağlayarak rahat ve konforlu bir şekilde oyun oynayabiliyoruz. Özetle gamepadler oyun oynamamıza imkan veren araçlardır.

Gamepad Ne Demek?

Gamepad “game” ve “pad” kelimelerinin birleşimi ile oluşturulmuş bir terimdir. Game “oyun” anlamına gelmektedir. Pad ise “altlık” ya da “bloknot” manasına gelen bir kelimedir.

Özellikle ülkemizde “gamepad” kelimesi pek kullanılmıyor. Gamepad yerine kol, konsol, joystick, kumanda, kontrolcü gibi pek çok kelime kullanılıyor. Doğrusu gamepad olan bu cihazların kullanımı her geçen gün artmakta.

Gamepad Ne İşe Yarar?

Gamepad temelde oyun oynama işlevine sahip bir cihazdır. Klavye ve fare ikilisi pek çok kişi için ilk tercih olsa da gamepadler oyun oynamak için oldukça işlevsel ve rahat aygıtlardır. Öyle ki bazı oyunları gamepad ile oynamak daha rahattır. Konsol tabanlı pek çok oyunun kontrol şeması gamepadlere göre dizayn edilir. Bu tarz oyunları oynayabilmek için bir gamepade sahip olmamız gerekir.

Gamepadler genellikle PlayStation, Xbox ve Nintendo gibi konsol markaları ile birlikte anılırlar. Son dönemde bu durum biraz değişmiş olsa da gamepadler konsol oyunlarını oynamak için genellikle en iyi seçenektir. Günümüzde ise artık PC’de hatta mobil cihazlarda bile gamepad kullanarak oyun oynamak mümkün. Klavye ve fare kombinasyonu maalesef ki her oyun için en iyi deneyimi sunamıyor. Mobil cihazlarda da benzer bir durum söz konusu. Android ve iOS platformunda çok iyi oyunlar olmasına rağmen dokunmatik ekrandan oyun oynamak pek çok kişi için tercih edilesi bir yöntem değil. Oyun deneyimini en iyi şekilde elde etmek başta olmak üzere pek çok sebepten ötürü gamepadler son derece tercih edilesi ürünler.

Piyasada pek çok farklı özelliklere sahip gamepad bulunuyor. Kablolu ve kablosuz modeller, atanabilir tuşlara sahip olanlar ve tabii ki ışıklı olanlar. Kendi bütçenize ve kullanım amacınıza göre bir gamepad seçerek bu cihaza göre tasarlanmış oyunları rahatlıkla oynayabilirsiniz.

PC sahipleri bile artık oyun oynamak için gamepad satın alıyorlar. Örneğin Civilization, Age of Empires, World of Warcraft, Lost Ark gibi oyunlar klavye/fare ile rahatlıkla oynanabiliyorken Mortal Kombat, FIFA, NBA, Horizon, Need for Speed gibi oyunlar gamepad ile çok daha rahat oynanabiliyor.

Günümüzdeki gamepadlerin pek çoğu çift analoğa ve kademeli tuşlara sahip. PC’de bir araba yarışı oyunu oynayacaksanız gaza ve frene doğru güçte basmanız imkansıza yakındır. Gamepadlerde ise tuşlara basma hassasiyetinize göre gaza ve frene basma hassasiyetinizi de ayarlamanız mümkün. Bazı aksiyon ve Hack’n’Slash oyunlarında da arka arkaya vuruş (combo) yapabilmek için gamepadler daha elverişlidir. Özellikle kameranın oyun tarafından sabitlendiği ve bizim karakteri hem yatay hem dikey olarak hareket ettirdiğimiz oyunlarda gamepadler çok daha etkili araçlar olabiliyor.

En iyi oyun deneyimini elde etmek için gamepadler son derece faydalı araçlardır. Oynadığınız oyuna göre gamepad ya da klavye/mouse tercihini yapmalısınız. Sıkı gamerların envanterinde muhakkak sağlam bir gamepad bulunmalı. Böylelikle en iyi oyun tecrübesi sağlanmış olur ve oyundan maksimum fayda elde edilir.

Gamepadler hakkında paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz oyun oynarken gamepad mi tercih ediyorsunuz yoksa fare ve klavye mi? Hangi oyunları gamepad ile oynuyorsunuz?