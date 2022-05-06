Microsoft, Gamepad İçin Yeni Xbox Game Bar Geliştiriyor

Kabul edelim, bazı PC oyuncuları oyunları gamepad ile oynamayı terich ediyor çünkü bazı PC oyunları gamepad ile çok daha rahat oynanabiliyor. Ve eğer sizde klavye - fare yerine bir gamepad kullanıcısıysanız Microsoft'un test etmenize yardımcı olabilecek yeni bir Xbox Game Bar menüsü var.

Microsoft, Xbox Game Bar'ın bu yeni sürümünü, Windows Insider ve Xbox Insider kanallarına, özellikle de Geliştirici ve Beta kanallarındaki en son Insider Build'ine katılanlar için kullanılabilir hâle getiriyor. PC'ler için Microsoft Store'dan Xbox Insider Hub'ı indirmeniz, oturum açmanız ve daha önce oturum açmadıysanız Xbox Insider programına katılmanız gerekiyor. Daha sonra ayrı olarak Windows Gaming önizlemesine de katılmanız gerekmekte.

Yenilenmiş Xbox Game Bar Kullanıcıların Deneyimine Hazır

Microsoft, Perşembe günkü blog yazısında Insider geçişi sonrası yeniden başlattıktan sonra gamepad'inizi bir sonraki kez taktığınızda gamepad için yeni Xbox Game Bar'ı göreceğinizi belirtti. Gamepad'ler için yeni Game Bar'ın güzel yanı, oyunu kontrol etmenin yanı sıra oyuna girmenizi de kolaylaştırmasıdır. Gamepad'inizdeki Xbox düğmesine herhangi bir noktada bastığınızda Game Bar oynadığınız son üç oyun için başlatma butonlarının yanı sıra Steam gibi oyun başlatıcıları için ayrı butonlar gösterecek. Bir oyunu açtıktan sonra yeni tüm işlevleriyle birlikte Game Bar'ı açmak için Xbox düğmesine tekrar basabilirsiniz.

Eğer gerçek zamanlı strateji türünde bir oyun oynuyorsanız elbette yeni Game Bar'ı kullanmak için gamepad kullanmanıza gerek yok. Nihayetinde gamepad'ler bu tür için pek kullanışlı değiller ama Elden Ring gibi gamepad ile çok daha kullanışlı oyun deneyimine sahip oyunlar için yeni Game Bar sizlerin deneyimini bekliyor.

Peki siz yeni Xbox Game Bar hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.