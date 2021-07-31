Oyun Oynarken Gamepad Kırmak Tarihe Karışıyor

Video oyunu oynarken gamepad kırmak artık sorun olmaktan çıkıyor. Bir TikTok kullanıcısı, oyuncuların oyun konsolunda bir video oyunu oynarken öfkelenip kolu fırlatmasının önüne geçmek için yeni bir çözüm yolu araştırdı ve bunu önlemek için yaratıcı ve etkili bir yöntem uyguladı.

Oyuncuların oynadığı video oyunları, deneyimleri değişiklik gösterse de oyuncular arasındaki ortak nokta olan öfke değişmiyor. Birçok oyuncu, son derece zorlayıcı olan tek kişilik video oyunlarını ya da çok oyunculu video oyunlarını oynarken sinirlerini kontrol edemeyebiliyor.

Sinirlerini kontrol edemeyen oyuncularsa istemediği şeyleri yapabiliyor. Video oyunlarını PlayStation ve Xbox'ta oynayanlar, kendisini daha çok oyun kolunu fırlatmış buluyor. Oyun oynarken sinirlenip kolu fırlatmak, kolun parçalarına ayrılmasına yol açabiliyor.

Bir TikTok kullanıcısı olan UnnecessaryInventions, oyun kontrolcüsünü oyuncuların öfkesinden korumak için yeni bir çözüm geliştirdi. Oyuncular, TikTok kullanıcısının geliştirmiş olduğu yeni yöntem sayesinde kolu yine fırlatabiliyor ancak kol zarar görmemiş oluyor.

Oyun Oynarken Gamepad Kırmak Bu Yöntemle Mümkün Değil

UnnecessaryInventions, yeni nesil oyun konsolu olan PlayStation 5 için yaptığı oldukça havalı icatlarıyla biliniyor. Bu icatları genellikle TikTok'ta paylaşan kullanıcı, videolarını daha fazla kullanıcıya ulaşması için video paylaşım platformu YouTube'a da yüklüyor. Videoda yer alan ürünleri beğenen izleyiciler, kullanıcının geliştirdiği ürünleri kullanıcının çevrim içi mağazasından satın alabiliyor.

Kullanıcının son buluşu şişirilebilen, küçük deliklere sahip bir koruyucu oldu. Oyuncuların oyun kontrolcüsünü tutmaya devam edebilmesi için yan tarafta iki küçük alan bulunuyor. Oyuncu, küçük boşluklardan elini içeri sokup kontrolcüyü tutabiliyor.

Oyunun sonunda eğer oyuncu sinirlerine hakim olamaz ve kontrolcüyü fırlatırsa kontrolcü zarar görmüyor. UnnecessaryInventions'ın videosunda da görülebileceği üzere oyuncu video oyununun sonunda kolu duvara fırlatıyor ancak çevresini saran koruyucu sayesinde kol hiçbir şekilde zarar görmüyor.

Bu yöntem, video oyunları oynarken çabuk sıkılan ve sinirlenen, sinirlerini kontrol altına alamayan oyuncular için oldukça iyi bir çözüm olabilir. Koruyucu ile ilgilenen oyuncular, TikTok kullanıcısının ürününü henüz satın alamıyor fakat gelecek bir tarihte ürünü satın almak mümkün hale gelebilir ancak bu gibi ürünlerin insanları kötü alışkanlıklara teşvik edebileceğine dair birçok bulgunun olduğunu da göz ardı etmemek gerekiyor.