HyperX'in Yeni Kablosuz Gamepad'i HyperX Clutch Satışa Çıkıyor

HP Inc.'in oyun çevre birimleri ekibi, oyun ve e-sporda marka lideri HyperX, mobil oyunlar için kablosuz HyperX ClutchTM kontrol cihazını piyasaya sürdüğünü duyurdu.

HyperX Clutch kablosuz kontrol cihazı, mobil oyunlar için gelişmiş kontroller sağlamak üzere bilinen tam boyutlu standart kontrol cihazı düzeni, tutma kolları üzerinde bulunan dokulu yüzeyiyle rahat ve ergonomik bir kullanım sağlar. HyperX Clutch, Android mobil cihazlarda ve PC'de bulunan kontrol cihazı destekli oyunlarla uyumludur.

HyperX Clutch kontrol cihazı, dokulu kolları ve telefon tutmaktan daha fazla konfor sunan ergonomik tasarımıyla rahat bir oyun deneyimi sağlar. HyperX Clutch kablosuz oyun kontrol cihazı, kullanıcıların Bluetooth1®4.2 veya PC için 2.4 GHz kablosuz alıcı aracılığıyla Android mobil cihazlar için kablosuz desteğe sahip PC ve Android mobil cihazlar arasında geçiş yapmalarını sağlar. Beraberinde gelen USB-C - USB-A kablosu ile PC bağlantısı sağlayan kablosu, kullanıcıların birden fazla cihaz aracılığıyla bulut paylaşımı üzerinden oyun oynamanın tüm avantajlarından yararlanmalarını sağlar.

HyperX EMEA İşletme Müdürü Bianca Walter kontrol cihazıyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Oyun deneyimini yükselten uzun ömürlü ve uygun fiyatlı ürünler için çalışıyoruz. Yeni piyasaya sürülen HyperX Clutch kablosuz, birden fazla platformda oyun oynayan oyuncular için oyun konforunu artıran ergonomik bir tasarıma sahip."

HyperX Clutch kablosuz, standart denetleyici düzeni kullanırken, rekabet avantajı için kontrol cihazının üzerinde ek Turbo ve Clear tuşları bulunmaktadır. HyperX Clutch, tabletler ve telefonlar için bir masaüstü aracı olarak işlev görebilen, 41mm'den 86mm'ye kadar olan telefonların güvenli bir şekilde takıldığı telefon klipsi içerir. Kontrol cihazı, daha uzun oyun seansları için tek bir şarjla 19 saate kadar pil ömrü2 sunan dâhili 600 mAh şarj edilebilir pil ile donatılmıştır.

HyperX Clutch Kablosuz Özellikleri

Kumanda Özellikleri

Bağlantı Tipi: 2.4GHz kablosuz / Bluetooth / kablolu

2.4GHz kablosuz / Bluetooth / kablolu Uyumluluk: Android, PC

Pil Özellikleri

Pil Ömrü: 19 saate kadar

19 saate kadar Pil Kapasitesi: 600mAh

Fiziksel Özellikler