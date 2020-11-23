Günümüzde bir internet sitesinden ya da teknoloji mağazasından herhangi bir elektronik ürün almak istediğinizde size genişletilmiş ek garanti satmaya çalışan bir satış temsilcisine maruz kalmamanız neredeyse imkansız diyebiliriz. Peki ama genişletilmiş ek garanti satın almak mantıklı mı ve buna değer mi?

Genişletilmiş Ek Garanti Satın Almalı mısınız?

Kısa bir şekilde tanımlamamız gerekirse genişletilmiş ek garanti, iki yıllık garanti süresinden sonra devreye giren ve genellikle üç yıla kadar ek garanti almanıza olanak sunan bir sistemdir. Bu sayede toplam beş yıla kadar uzayan bir garantiye sahip olmuş olursunuz.

Burada bilmeniz gereken ilk şey, eğer markanın kendisinden almıyorsanız, mağazalarca sunulan genişletilmiş garantilerin resmi servislerce karşılanmadığır. Bu noktada internet sitesinin ya da mağazanın kendi teknik servisine ya da anlaşmalı olduğu teknik servise güvenirsiniz.

Aslında mağazaların bu genişletilmiş ek garantileri dayatmasının arkasında basit bir kural yer alıyor. Bir teknoloji mağazası çok az marjlarla satış yapıyor olabilir ve bu paketler, mağaza için saf kar anlamına gelir. Yani bu paketlerden büyük miktarda kar elde ederler.

Elektronik Ürünlerdeki Garantiler

Eğer çevrim içi olarak bir akıllı telefon, dizüstü bilgisayar ya da oyun konsolu gibi bir elektronik ürün satın alıyorsanız, aslında zaten birden fazla garantiye sahipsinizdir. Şimdi bunların ne olduğuna biraz daha yakından bakalım ve sonrasında konuyu toparlamaya çalışalım.

- Mağaza Garantisi: İnternetten satın aldığınız bir ürünü mevcut yasalarımız doğrultusunda 14 gün içerisinde koşulsuz bir şekilde iade etme şansına sahipsiniz. Bazı yerler bu kurala pek bağlı kalmasa da hakem heyetlerine başvurmanız durumunda uygun bir kararla karşılaşacaksınız. Yani aldığınız bir ürün başlangıçta bozuksa ya da arızalı ise zaten bunu değiştirme imkanına sahipsiniz.

- İade, Değişim Hakkı: Yine mevcut tüketici yasaları doğrultusunda satın alım tarihini izleyen ilk 6 ay içerisinde, bir üründe meydana gelen üretici kaynaklı arızada, tam bedel iadesi ya da sıfır ürün ile değişim hakkına sahipsiniz. Yani ilk on dört gün içerisinde bir sorun görmemiş olsanız dahi ilk altı ayda olacak sorunlarda iade ve değişim talep edebilirsiniz.

- Üretici Garantisi: Eğer ilk altı ayı da sorunsuz atlattığınızı düşünürsek mevcut yasalar doğrultusunda zorunlu 2 yıl garanti süreniz de bulunuyor. Bu durumda üründe üretici kaynaklı, sizden kaynaklı olmayan, bir arıza oluşursa zaten ücretsiz bir şekilde onarım sağlanmalı.

Uzatılmış Garantiye İhtiyacınız Var mı?

Hemen yukarıda bahsettiğimiz gibi ürünü satın almanızı izleyen on dört gün, altı ay ve iki yıl içerisinde faydalanabileceğiniz farklı tiplerde iade / değişim / onarım garantisi imkanlarınız bulunuyor. Eğer satın aldığınız bir üründe üretim hatası varsa, zaten bu süreç içerisinde muhtemelen bozulacaktır.

Bu noktada uzatılmış garantiye binlerce lira vermek pek de mantıklı olmayacaktır çünkü bu garantiler zaten üretim kaynaklı hataları kapsar. Bunun yerine paranızı bir kenara koyabilir ve ilerideki olası bir yükseltme için harcayabilirsiniz.

Bahsettiğimiz gibi mağazalar bu garantileri sizleri korumayı çok istedikleri için değil, paketlerdeki kar marjı çok yüksek olduğu için sunarlar. Nitekim bu planlardan çok fazla kar ediyorlar ve bunun nedeni, müşteriler için pek de iyi bir anlaşma olmamasından kaynaklanıyor.

Peki siz bu rehberimizde yer alan bilgiler hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce tüketicilerin genişletilmiş / uzatılmış ek garanti paketlerine ihtiyaçları var mı? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.