God of War Ragnarök Türkiye Fiyatı Belli Oldu
Sevilen God of War serisinin yeni yapımı God of War Ragnarök nihayet ön siparişe açıldı. Böylelikle oyunun Türkiye fiyatı da belli olmuş oldu.
2018 yapımı God of War'ın devamı niteliğinde olan Sony'nin özel oyunu God of War Ragnarök'ün Türkiye fiyatı nihayet belli oldu. Oyunun Standart sürümünün 70 dolardan çıkacağı söylentileri Türkiye fiyatının ne olacağı konusunda merak uyandırıyordu ve Sony bugün nihayet oyunu ön siparişe açtı.
Ön siparişe açılmasıyla ortaya çıkan fiyatlar mevcut dolar kuru baz alındığında oyuncuları sevindirecek cinsten. 9 Kasım 2022 tarihinde Türkçe altyazı seçeneğiyle çıkışını gerçekleştirecek olan God of War Ragnarök şu anda ön siparişte PS4 için Standart sürümü 599 TL iken, PS5 Standart sürümü 699 TL, Digital Deluxe sürümü ise 789 TL.
Digital Deluxe Sürümünün Sağladığı Avantajlar
PS5 için alınan standart sürüm aynı zamanda PS4 sürümünü de kapsıyor. Digital Deluxe sürüm ise yine aynı şekilde PS4 ve PS5 sürümlerini kapsamasının yanı sıra Karavadi Zırhı, Karavadi Kıyafeti, Karavadi Balta Sapı, Karavadi Kılıç Kabzaları, Dark Horse dijital sanat kitabı, resmî oyun müzikleri ve PS4 ve PS5 için PSN avatar seti sunuyor.
Oyunun geçtiğimiz günlerde çıkış tarihinin duyurulmasıyla yeni bir sinematik fragmanı da bizleri karşılamıştı. Bu fragmanı aşağıda yer alan haberimizden izleyebilir, buradan ise oyunu ön sipariş verebilirsiniz.
God of War Ragnarök Çıkış Tarihi Açıklandı
Her ne kadar ilk duyurusundan sonra bir kere ertelenmiş olsa da içerisinde bulunduğumuz 2022 yılının ilk yarısını geride bırakmamıza rağmen resmî bir çıkış tarihi olmaması nedeniyle God of War Ragnarök'ün 2023 yılına erteleneceği iddiaları oldukça kuvvetliydi.
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