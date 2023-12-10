Homeworld 3 Sistem Gereksinimleri Neler? Kaç GB?
Homeworld 3 sistem gereksinimleri neler? Yeni Homeworld oyunu kaç GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyacak? Merak edilen soruları yanıtlayacağız.
Homeworld 3 sistem gereksinimleri, yayıncılığını Gearbox Publishing'in üstlendiği yeni Homeworld oyununu oynamak isteyen oyuncular için önemlidir çünkü bilgisayar, oyunun gereksinimlerini karşılayamazsa kasma ve donma problemleri ortaya çıkar.
Homeworld 3'ü PC kaldırır mı sorusunun yanıtını merak eden oyuncular için bir rehber hazırladık. Hazırladığımız rehberde en iyi uzay oyunları arasında yerini almaya hazırlanan oyuna dair bazı soruları cevapladık.
Homeworld 3 Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit ya da Windows 11 64-bit
- İşlemci: Intel i5-8600K veya AMD Ryzen 5 3600X
- RAM: 12 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1060 / AMD R9 480 / Intel ARC A380
Oyunun düşük ayarlarda oynanabilmesi için en az Intel i5-8600K veya AMD Ryzen 5 3600X işlemcisi gerekecek. Ekran kartı tarafında ise en az NVIDIA GTX 1060 / AMD R9 480 / Intel ARC A380'e ihtiyaç duyulacak.
Homeworld 3 Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit veya Windows 11 64-bit
- İşlemci: Intel i7-11700K ya da AMD Ryzen 5 5600X
- RAM: 16 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA RTX 2070 / AMD RX5700 / Intel ARC A580
Önerilen sistem gereksinimlerinde en az NVIDIA RTX 2070, AMD RX5700 ya da Intel ARC A580 ekran kartına ihtiyaç duyulacak. İşlemci tarafında ise en az Intel i7-11700K ya da AMD Ryzen 5 5600X gerekecek.
Homeworld 3 Kaç GB?
Blackbird Interactive tarafından geliştirilen Homeworld 3'ün bilgisayara yüklenebilmesi için en az 40 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyulacak. Program kaldırma aracı kullanarak artık oynamadığınız oyunları veya gereksiz programları kapsamlı şekilde silebilir ve depolama bölümünde boş alan miktarını artırabilirsiniz.
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