Homeworld 3 Sistem Gereksinimleri Neler? Kaç GB?

Homeworld 3 sistem gereksinimleri, yayıncılığını Gearbox Publishing'in üstlendiği yeni Homeworld oyununu oynamak isteyen oyuncular için önemlidir çünkü bilgisayar, oyunun gereksinimlerini karşılayamazsa kasma ve donma problemleri ortaya çıkar.

Homeworld 3'ü PC kaldırır mı sorusunun yanıtını merak eden oyuncular için bir rehber hazırladık. Hazırladığımız rehberde en iyi uzay oyunları arasında yerini almaya hazırlanan oyuna dair bazı soruları cevapladık.

Homeworld 3 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit ya da Windows 11 64-bit

: Windows 10 64-bit ya da Windows 11 64-bit İşlemci : Intel i5-8600K veya AMD Ryzen 5 3600X

: Intel i5-8600K veya AMD Ryzen 5 3600X RAM : 12 GB

: 12 GB Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1060 / AMD R9 480 / Intel ARC A380

Oyunun düşük ayarlarda oynanabilmesi için en az Intel i5-8600K veya AMD Ryzen 5 3600X işlemcisi gerekecek. Ekran kartı tarafında ise en az NVIDIA GTX 1060 / AMD R9 480 / Intel ARC A380'e ihtiyaç duyulacak.

Homeworld 3 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit veya Windows 11 64-bit

: Windows 10 64-bit veya Windows 11 64-bit İşlemci : Intel i7-11700K ya da AMD Ryzen 5 5600X

: Intel i7-11700K ya da AMD Ryzen 5 5600X RAM : 16 GB

: 16 GB Ekran Kartı: NVIDIA RTX 2070 / AMD RX5700 / Intel ARC A580

Önerilen sistem gereksinimlerinde en az NVIDIA RTX 2070, AMD RX5700 ya da Intel ARC A580 ekran kartına ihtiyaç duyulacak. İşlemci tarafında ise en az Intel i7-11700K ya da AMD Ryzen 5 5600X gerekecek.

Homeworld 3 Kaç GB?

Blackbird Interactive tarafından geliştirilen Homeworld 3'ün bilgisayara yüklenebilmesi için en az 40 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyulacak. Program kaldırma aracı kullanarak artık oynamadığınız oyunları veya gereksiz programları kapsamlı şekilde silebilir ve depolama bölümünde boş alan miktarını artırabilirsiniz.

Homeworld 3 Fiyatı Ne Kadar?

Kaliteli grafikleri ile dikkat çeken Homeworld 3 için Steam'de 29,99 dolar, Epic Games Store'da ise 899 TL ön sipariş fiyatı belirlendi.

Homeworld 3 Çıkış Tarihi

Gerçek zamanlı strateji türündeki Homeworld 3 isimli oyun 8 Mart 2024 tarihinde PC platformuna çıkacak.

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