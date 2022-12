IMDb Puanı En Yüksek Müzikal Filmler

Müzikal filmler, sinema dünyasını görsel şölene dönüştürerek renklendirmeye her dönem devam ediyor. Farklı anlatım tarzlarıyla olay örgüsünün ilerlediği müzikal filmlerin son dönemde popülerliği daha fazla arttı diyebiliriz.

Her yaş grubuna hitap eden müzikal filmler, izleyiciyi kolayca etkisi altına alıyor. Yönetmenlerin sanatlarını net şekilde ifade ettiği müzikal filmler akıcılığıyla da izleyiciden tam not alıyor. Genellikle edebiyatın öne çıktığı müzikal filmler diğer türlere nazaran daha çok ilgi görüyor.

IMDb Puanı En Yüksek 10 Müzikal Film

The Wizard of OZ

Operadaki Hayalet

La La Land, Aşıklar Şehri

Moulin Rouge, Kırmızı Değirmen

Bohemian Rhapsody

Tepelerde

Hamilton

Vahşi Batı Hikayeleri

Yağmur Altında

3 Ahbap Çavuşlar Harbe Gidiyor

1. The Wizard of OZ

IMDb en iyi müzikal filmler listemize The Wizard of OZ filmini ekleyebiliriz. The Wizard of OZ; Amerika’nın Kansas Eyaleti’nde yaşamını sürdüren Dorothy Gale üzerinden filmin konusu ilerliyor. Filmde tsunami sonucunda Drothy’nin evi uçar. Bu olayla birlikte Drothy’nin yaşamı bambaşka bir yöne evrilir.

Kendini peri masallarını andıran bir yerde bulur. Drothy’nin ansızın hayatı değişir. Birçok arkadaş edinip onlarla birlikte kötü niyetli olan doğu cadısından kurtulmaya yönelik planlar yaparlar. Drothy ve arkadaşları iyi cadı Glinda sayesinde “OZ Büyücüsü” yolculuğuna çıkarlar.

Yönetmeni: George Cukor, Victor Fleming, Mervyn LeRoy

Oyuncuları: Frank Morgan, Judy Garland, Ray Bolger

IMDb Puanı: 8.1

2. Operadaki Hayalet

Hem müzikal hem de fantastik türündeki Operadaki Hayalet filmi, dünya çapında bir başyapıt diyebiliriz. Filmde French Opera House’da yer alan opera hayaleti öyküsü anlatılıyor. Leroux’un Operadaki Hayalet isimli romanından uyarlanmıştır.

Yönetmeni: Joel Schumacher

Oyuncular: Patrick Wilson, Gerard Butler, Emmy Rossum

IMDb Puanı: 7.2

3. La La Land, Aşıklar Şehri

La La Land, Aşıklar Şehri filminde, oyuncu olmak isteyen Mia ile caz piyanisti Sebastian arasındaki aşk konu edilmiştir. Yalnız her iki karakter de farklı hayat yaşamaktadır. Filmin sonu izleyiciyi kesinlikle şaşırtacak şekilde bitiyor.

Yönetmeni: Damien Chazelle

Oyuncular: Emma Stone, Ryan Gosling, Rosemarie DeWitt

IMDb Puanı: 8.0

4. Moulin Rouge, Kırmızı Değirmen

Moulin Rouge, Kırmızı Değirmen filmi; Anthony Veiller’e ait Pierre La Mure isimli romandan beyaz perdeye aktarılmıştır. Bu müzikal filmde aşk teması öne çıkıyor. Aşktan yana yüzü gülmeyen Henri de Tholouse’nin Paris’in ünlü gece kulüplerinden Moulin Rouge mekanında zaman geçirmesi ve Marie tarafından hayata geri kazandırılması filmin konusudur.

Yönetmen: Baz Luhramann

Oyuncular: Nicole Kidman, John Leguizamo, Ewan McGregor

IMDb Puanı: 7.6

5. Bohemian Rhapsody

Bohemian Rhapsody isimli filmde Queen grubunun solisti olan Fredy Mercury’nin yaşamı anlatılıyor. Fredy Mercury; hayata kafa tutan, sıradışı karakteriyle öne çıkıyor.

Yönetmen: Bryan Singer

Oyuncular: Gwilym Lee, Rami Malek, Lucy Boynton

IMDb Puanı: 7.9

6. Tepelerde

Tepelerde filmi; Washington Heights’de yaşamını sürdüren insanları anlatıyor. Usnavi’nin yaşamına dair kesitler filmde yer alıyor.

Yönetmen: Jon M. Chu

Oyuncular: Anthony Ramos

IMDb Puanı: 7.3

7. Hamilton

Hamilton filmi, 2015 yılında vizyona giren Broadway müzikalinden uyarlanmıştır. Alexander karakteri, 11 yaşında baba ve annesini kaybederek hayata karşı tek başına mücadele etmeye başlıyor. Alexander, para kazanmak için birçok yola başvurmuştur. Filmin konusu, Alexander üzerinden ilerliyor.

Yönetmen: Thomas Kail

Oyuncular: Daveed Diggs, Lin Manuel Miranda, Jonathan Groff

IMDb Puanı: 8.4

8. Vahşi Batı Hikayeleri

Vahşi Batı Hikayeleri filminin içinde birden fazla konu geçiyor. Filmde birçok popüler oyuncu başrolde yer aldı. Hem başrol oyuncuları hem de oyunun konusundan dolayı film büyük ilgi gördü. Eski Batı’da geçen 6 yaşam öyküsüne filmde şahit olacaksınız.

Yönetmen: Joel Coen, Ethan Coen

Oyuncular: Clancy Brown, Tim Blake Nelson, Willie Watson

IMDb Puanı: 7.3

9. Yağmur Altında

Yağmur Altında filmi, Don Lockwood adlı oyuncunun yaşamını konu edinmiştir. Film, Hollywood sinemasının sessizden sesli filme geçişi ele alınmıştır. Yetenekleriyle dikkat çeken Don Lockwood’un Kath Selden’e aşık olmasıyla yaşadığı problemlere filmde yer verilmiştir.

Yönetmen: Gene Kelly, Stanley Donen

Oyuncular: Jean Hagen, Debbie Reynolds, Gene Kelly

IMDb Puanı: 8.3

10. 3 Ahbap Çavuşlar Harbe Gidiyor

3 Ahbap Çavuşlar Harbe Gidiyor filminde kahkahalar atacağınız sahneler izleyeceksiniz. Film, Freedonia’da geçiyor. Özellikle filmdeki aksiyon sahneleri izleyiciyi tam anlamıyla ekrana kilitliyor. Bayan Teasdale ülkesini ekonomik krizden kurtarmak için bir şart koşuyor. Bu şarta göre Rufus T. Firefly başkan olmalıdır.

Yönetmen: Leo Mccarey

Oyuncular: Chico Marx, Groucho Marx, Harpo Marx

IMDb Puanı: 7.8

