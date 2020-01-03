Instagram'da Daha Fazla Takipçiye Sahip Olmanın Püf Noktaları

Gelişen teknoloji ile birlikte sosyal medya hem kişiler hem de firmalar için en aktif iletişim kanalı haline geldi. Sosyal medya platformları aracılığı ile istediğiniz kişilere ulaşabilmeniz çok daha kolay bir hâl aldı.

Aylık 1 milyar civarı aktif kullanıcısı ile sosyal medya platformları arasında etkileşimi en güçlü platform Instagram. Peki Instagram hesabına sahip olmak, istediğimiz kitleye ulaşabilmemiz için yeterli mi? Tabi ki değil. Takipçi sayınızın yüksek olması, Instagram hesabınızdan istediğiniz etkileşimi almanızı sağlayacak. Takipçi sayınızı yüksek tutmanız, artırmanız için işte size birkaç püf nokta.

Paylaştığınız Fotoğrafların Kalitesine Dikkat Edin

Takipçilerinizi elinizde tutmak ve takipçi sayınızı artırmak istiyorsanız, paylaştığınız görseller ilgi çekici ve kaliteli olmalı. Instagram hesabınızda paylaştığınız görsellerin kaliteli olmasını sağlayacak pek çok program var. O programlardan bazılarını sizler için inceledik.

Afterlight; İOS için geliştirilen uygulama, çok sayıda filtreye ve fotoğraf düzenleme aracına sahip. Uygulama aynı zamanda özel filtre düzenlemenize de izin veriyor.

Canva; Afiş, el ilanı gibi görselleri tasarlamaya yardımcı bir uygulama. Bu uygulama ile aynı zamanda fotoğraflarınızı düzenleyebilir, fotoğraflarınıza konuşma balonları ekleyebilirsiniz.

Crello; Canva’ya benzer bir uygulama. İçerisinde çok sayıda illüstrasyon seçeneği bulunuyor. Reklam, el ilanı düzenlemesinin yanı sıra video oluşturmada da yardımcı.

Layout; Hem Android hem de İOS için kullanılabilen bir uygulama. Fotoğraflarınızdan en fazla 9 tanesini aynı alan içinde organize etmenize yardımcı.

Over; Özellikle hareket halindeyken fotoğraflarınızı düzenlemenize yardımcı bir uygulama. Uygulamanın bir diğer özelliği ise düzenlemiş olduğunuz fotoğraflar ile ilgili geri bildirim vermesi.

Photoshop Express; Kolajlar ve görüntüler oluşturmaya ve düzenlemeye yardımcı bir uygulama. Aynı zamanda fotoğraflarınız üzerinde yazı yazmanıza da olanak tanır.

PicMonkey; Çok sayıda tasarım aracı ve iş birliği özelliği sunan bir başka uygulama. Ayrıca göz kamaştırıcı fotoğraflar oluşturmak için yüzlerce şablon ve çok sayıda efekt, filtre ve grafik içeriyor.

VSCO; Premium üyeliği de bulunan bir uygulama. Görüntü düzenleme araçları bulunuyor. Premium üyeliğinde çok daha fazla araç bulunuyor.

Fotoğraf Paylaşımıyla Yetinmeyin Videolar da Üretin

Sadece fotoğraf paylaşımı, bir süre sonra takipçilerinizin hesabınıza olan ilgisinin azalmasına neden olabilir. Fotoğrafların yanı sıra hikayelerinizde ya da profil sayfanızda küçük eğlenceli videolar paylaşarak takipçilerinizin ilgisini canlı tutabilirsiniz. Eğlenceli videolar üretmek için de pek çok değişik uygulamadan destek alabilirsiniz.

Boomerang; Instagram kullanıcılarının en çok bildiği video araçlarından bir tanesi. 10 tane fotoğraf çekerek birleştirebilir ve anında Facebook ve Instagram hesaplarınızda paylaşabilirsiniz.

Filmm; Bir IOS uygulamasıdır. Videolarınızı düzenlemenin yanı sıra ses kontrolü ve telifsiz müzik imkanı da sunuyor.

Magisto; videolar üretmenize yardımcı bir uygulama. Stil ve müzik seçiminizden sonra harika videolar üretebilirsiniz.

StoryArt; Fotoğraflarınızı ve videolarınızı karıştırarak inanılmaz video hikâyeleri oluşturmanıza yardımcı olan başka bir uygulama. 200'den fazla şablon, 20'den fazla tema, çok sayıda kapak şablonu ve çeşitli yazı tipleri ve filtreler içerir.

Instagram hesabınızda takipçi sayınızı artırmak için görsellerinizin kaliteli olması gerektiğini belirtmiştik. Kaliteli görseller, ilgi çekici videolar üretebilmek için yukarıda belirttiğimiz uygulamalardan destek alabilirsiniz.