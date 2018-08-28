Instagram’da takip ettiğiniz kullanıcıların paylaşımlarını görmek istemiyor ancak takipten de çıkmak istemiyorsanız, bu rehberimizde Instagram’da kişiler nasıl sessize alınır? Anlatıyoruz.

Instagram’da gün içinde yüzlerce paylaşım yapılıyor. Takip ettiğiniz kullanıcılar da sizin ilginizi çeken veya çekmeyen onlarca paylaşım yapıyor olabilir. Örneğin, bir arkadaşınızın paylaşımları ilginizi çekmiyorsa ancak takipten de çıkamıyorsanız uygulayabileceğiniz etkili bir yöntemden bahsedelim. Facebook’ta “Takibi Bırak” özelliği ile aynı işlevi gören “Sessize Al” özelliği, ilgili kullanıcıyla takipleşmenizi ancak gönderilerini görmemenizi sağlıyor. Twitter’da da bu özelliğin aynısını kullanabiliyorsunuz.

Instagram’da bir kullanıcıyı sessize almak istiyorsanız, ilgili hesaptan paylaşılan bir gönderi gördüğünüzde gönderinin sağ üst bölümündeki üç noktalı butona tıklıyoruz.

Açılan menüden Sessize Al butonuna tıklıyoruz.

Bu adımdan sonra ilgili hesabın sadece gönderilerini ya da gönderi ve hikayelerini gizleyebileceğiniz seçeneklerden dilediğinizi seçebilirsiniz.

Bu işlemlerden sonra artık ana sayfanızda ilgili kullanıcının paylaşımlarını veya hikayelerini görmeyeceksiniz. Karşıdaki kullanıcı ise bu durumdan hiç haberdar bile olmayacak.

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