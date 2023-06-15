Ev Temizliğinde Eğlenceli Bir Yenilik: LG A9T Ultra Özellikleri ve Fiyatı

Teknoloji devlerinden biri olan LG Electronics, A9T Ultra adlı yeni süpürge modeliyle ev temizliğini eğlenceli bir hale getiriyor. Hafif ve ergonomik tasarımıyla kolay kullanım olanağına sunan süpürge modeli yüksek emiş gücü ve etkili filtreleme özellikleri ile öne çıkıyor.

Farklı modlarda çalıştırarak kullanabileceğiniz LG A9T Ultra’yı diğer kablosuz süpürge modellerinden ayıran en önemli özellik, cihazın kendi kendine toz haznesini boşaltabiliyor olması. Ayrıca hem süpürme hem de silme fonksiyonuna sahip olan LG A9T Ultra’nın işlevselliğini artıran, yenilikçi, teknolojik özellikleri de bulunuyor.

LG A9T Ultra Özellikleri Neler?

Otomatik toz boşaltma özelliği

Şarj edilebilir batarya

120 dakikaya kadar kesintisiz kullanım olanağı

5 katmanlı yıkanabilir filtre

LG kompressor sistemi ile 2,4 kat ekstra hazne

3 adımlı filtreleme mekanizması

UVC LED özelliği

Ergonomik ve şık tasarım

İkili pil takımı sayesinde aynı anda temizlik ve şarj imkânı

LG Power Drive Mop

200 W yüksek emiş gücü

Güvenilir ve hijyenik temizlik sertifikası

LG ThinQ sayesinde uzaktan kontrol edilebilme özelliği

Teleskopik boru

82 dB ses seviyesi

HEPA filtre

Tamamen yıkanabilir filtre

Evcil hayvan başlığı

Normal, güç ve turbo modlarda çalışabilme

Sağ ve sol depolama olanağı

3 kademeli su kontrolü

Smart Inverter Motor

Axial Turbo Cyclone

Smart ThinQ

CordZero

İnce power drive nozzle

Power drive mini

Bedding power punch

LG A9T Ultra’yı öne çıkaran özelliklerden biri olarak otomatik toz boşaltma fonksiyonunu detaylı bir şekilde ele almak gerekiyor. Süpürge kullanımında kullanıcıya zahmet veren işlerden biri olan toz boşaltma işlemi, bu cihazı şarja taktığınızda kendiliğinden otomatik olarak gerçekleşiyor.

Kenetleme istasyonuna bağlandığı anda haznesini boşaltan LG A9T Ultra’nın toz haznesine ilişkin sunduğu işlevsel özelliklerden bir diğeri ise LG Kompressor olarak karşımıza çıkıyor. Bu sistem haznede biriken tozların sıkıştırılmasını sağlayarak haznenin daha efektif bir şekilde kullanılmasına yardımcı oluyor. Böylece kapasitesine göre neredeyse 2,4 kat daha fazla toz, LG A9T Ultra’nın toz haznesinde toplanabiliyor.

3 adımlı filtreleme mekanizmasına sahip olan LG A9T Ultra, alerjenlerin mekâna yayılmasını önleyerek, temiz ve sağlıklı bir atmosfer oluşturmanıza yardımcı oluyor. Düşük, yüksek ve turbo mod ayarlarından dilediğinizi seçerek farklı özelliklere sahip yüzeylerde etkili bir temizlik deneyimine sahip olabilirsiniz.

Süpürmenin yanı sıra silme anlamında da oldukça başarılı bir ürün olan LG A9T Ultra’nın haznesinde bakteri popülasyonunun artmasını önleyen UVC LED özelliği bulunuyor. Sert zeminlerin temizliğinde Power Drive Mop teknolojisinden yararlanan cihazın otomatik su besleme mekanizmasına dair üç aşamalı kontrol seçeneği sunuluyor.

LG A9T Ultra’nın tek şarjla çalışma süresi incelendiğinde cihazı normal modda çalıştırdığınızda 120 dakika çalışabildiği görülüyor. Güç modundayken 60 dakika çalışma süresi olan ürün turbo moda alındığında ise 14 dakikalık bir temizlik deneyimi sunuyor.

Bu süreler cihazda bulunan ekstra teknolojik özelliklerin aktif olup olmamasına göre değişkenlik gösterebiliyor. Ayrıca yüzey özellikleri, çalışma ortamı gibi detaylar da süre konusunda belirleyici oluyor.

Cihazın üst kısmında bulunan kontrol panelinde + düğmesi yer alıyor. Bu düğmeye basarak hem süpürge hem de paspas fonksiyonunu çalışır hale getirebilirsiniz.

LG A9T Ultra Fiyatı

5 adımlı filtreleme özelliği, şık tasarımı, ergonomik kullanımı ve otomatik toz boşaltma özelliği ile kullanıcıların ilgisini çekmeyi başaran LG A9T Ultra Türkiye’de şuan satışta. LG Brandshop’tan veya perakende satış kanallarından temin edebileceğiniz cihazın satış fiyatı ise yaklaşık olarak 19.000 TL olarak görülüyor. Dolar kurundaki dalgalanmalar cihazın fiyatını etkileyebileceği için satın almaya karar vermeden önce güncel fiyat bilgisini kontrol etmenizde fayda var.