İş Arayanlar için LinkedIn Algoritması: Görünür Olmak için İpuçları

İş dünyasındaki insanların birbirleriyle etkileşime geçmesini sağlayan profesyonel sosyal iş ağı Linkedln’de bağlantı sayısını artırmak çok önemli. Linkedln’de kullanıcılar, bağlantı ve etkileşim sayısını yükselterek profesyonel iş ilişkileri kurabilirler.

Aynı zamanda mesleki ilişkileri güçlendirme noktasında da bağlantı ve etkileşim sayısının artırılması gerekiyor. Bunun içinde platformun algoritmasının nasıl çalıştığını bilmek gerekiyor. Peki, Linkedln algoritması ve etkili kullanma yöntemleri nelerdir?

Linkedln Algoritması Nedir?

Linkedln algoritması, kullanıcıların sayfa akışlarının nasıl görüleceği ve nasıl gönderiler paylaşılacağını ifade eden bir sistemdir. Algoritmanın süzgecinde gönderilerin etkileşimine bakılır. Algoritma sayesinde kullanıcılar, Linkedln akışını nasıl etkili hale getirecekleri hakkında bilgi edinirler.

Kullanıcı dostu bir profile sahip olmak içinde algoritmadan yararlanılır. Linkedln algoritması, tüm kullanıcılara kendi akışlarında gönderilerini görmeyi sağlayan bir sistemden oluşuyor. Algoritma aşağıda sıraladığımız konuları belirliyor;

Kişilerin etkileşime girme olasılıklarının yüksek olduğu konular,

Gönderi türleri,

Kişiler,

Akışların nasıl görüneceği,

Linkedln algoritması tarafından haber akışı tüm kullanıcılar için dikkat çekici ve bilgilendirici hale getirilir. Bunun için algoritma her gün milyarlarca gönderiyi işliyor. Platformun en önemli amacı yüksek kaliteli içeriklere öncelik vermektir.

Linkedln’de çok vakit geçiren hesaplar için algoritma daha çok çalışıyor. Yalnız Linkedln algoritmasıyla ilgili bir konuya çok dikkat etmek gerekiyor. Linkedln diğer platformlardaki gibi bir içeriğin viral hale gelmesini istemiyor. Yetkililer tarafından Linkedln’in viralite için tasarlanmadığı belirtiliyor.

Linkedln’i Etkili Kullanma Yöntemleri

Linkedln algoritması, profillerin etki alanının oluşturulması ve geniş kitlelere ulaşması için çalışır. Linkedln algoritması da diğer sosyal medya platformlarının algoritması gibi elde ettiği verilerle çalışıyor. Kullanıcıların Linkedln’de hedeflerine ulaşmaları için şu yöntemleri dikkate almaları gerekiyor:

1. Orijinal İçerikler Paylaşılmalı

Bahsettiğimiz platformun algoritması, gönderilerin platform topluluk politikaları ve spam kurallarını ihlal edip etmediğine bakar. Bunun için gönderileri sınıflandırır. Yapay zekayla üretilen içerikler tespit edildiği takdirde filtrelenir. Linkedln’in spam olarak nitelendirdiği durumlar şunlardır;

Zincir harfler

Tekrarlanan, aşırı ve alakasız mesajlarla yorumlar

Etkileşimi artırmak adına aşırı derecede tepki anketleri ve emojiler kullanma

Paylaşım ve beğenilerde aşırıya kaçma

Aynı zamanda bilgi veren, kaliteli içerikler paylaşılmalıdır. Hedef kitlenin ilgi alanlarına göre içerikler üretilip paylaşılması çok önemli. Linkedln’de etkileşim oranını artırmak isteyen kişiler öncelikle uzman oldukları alanları göz önünde bulundurmalıdır.

Ayrıca ilgi alanlarını mutlaka dikkate almalılar. Bu iki unsur doğrultusunda hedef kitle belirleyip onlara yönelik içerikler üretip paylaşmaları gerekiyor.

Linkedln’de video içerikleri diğer içerik türlerine göre beş kat daha çok etkileşim alıyor. Görsel içeriklerse metinlere kıyasla iki kat etkileşim sağlıyor.

2. Gönderilerin Tanıtımı Yapılmalı

Linkedln’de gönderilerin etkileşimin artırılması için görünürlük sayısının artması gerekiyor. Platformda içeriklerin görünürlüğünü artırabilmek için şu noktalara çok dikkat edilmeli;

İçerikle ilgili hashtag’ler eklenmeli

İlgili şirket ve kişiler etiketlenmeli

Stratejik olarak anahtar kelimeler kullanılmalı

Linkedln’de gönderileri gören kişilerin sayısını artırmak için doğru hashtag’lere yer verilmeli. Linkedln algoritması, hashtag kullanılan gönderileri direkt hashtag’i takip eden kişilere sunar.

3. İçerikler Optimize Edilmeli

Platformda yayınlanan içerikler hem kalite hem de katılıma göre optimize edilmelidir. İçeriklerin hedeflenen kişilere ulaşması için video ve resimlerle desteklenmesi gerekiyor.

İçerikler, Linkedln’deki trend içeriklere göre hazırlanıp paylaşılmalıdır. Kısa ve net şekilde mesajlardan oluşan içerikler hazırlanmalıdır.

4. Gönderilerin Paylaşım Saatine Dikkat Edilmeli

Linkedln’de paylaşım yapma saatlerine çok dikkat edilmeli. Bunun için hedef kitlenin alışkanlıkları ve sektörün durumu dikkate alınmalı. Genellikle Linkedln kullanıcıları, hafta içleri iş süreçleri içerisinde platformda vakit geçiriyor.

Araştırmalara göre Linkedln gönderi paylaşımı için en uygun zaman hafta içleri 08:00 ile 14:00 arasıdır.

5. Düzenli Paylaşım Yapılmalı

Linkedln’de bir hesabın diğer kullanıcılara gösterilmesi için düzenli paylaşım yapmak şart. Linkedln algoritmasının bir sayfa etkileşimini artırabilmesi için sayfanın düzenli olarak içerikler paylaşıp diğer kullanıcıların zaman tüneline düşmesi gerekiyor.