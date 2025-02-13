MacOS işletim sistemi kullanıcılara pek çok noktada kişiselleştirme ve özelleştirme seçenekleri sunmakta. Ancak bu özelleştirmeler her kullanıcıya yeterli gelmiyor ve bir noktadan sonra bilgisayarlarını kullanırken sıkılıyorlar. Bu sorunun en kolay çözüm yollarından biri de uygulama ikonlarını değiştirmek.

Zira bu konuya meraklı pek çok Mac kullanıcısı ikonları çeşitli renk ve temalar ile bir örüntü haline getiriyor. Bu da bilgisayarların ana ekranlarını daha renkli ve eğlenceli bir halde kullanma imkanı sunuyor. Peki macOS uygulama ikonları nasıl değiştirilir? İşte detaylar...

macOS Uygulama İkonları Nasıl Değiştirilir?

Değiştirmek istediğiniz ikon dosyasını hazırlayın.

Finder üzerinden ilgili uygulamanın Bilgi Ver penceresini açın.

penceresini açın. Yeni ikon dosyanızı kopyalayın.

Bilgi penceresindeki mevcut ikonun üzerine yapıştırın.

Değişiklikleri kaydedin ve uygulamayı yeniden başlatın.

Kullanılacak Yeni İkonun Hazırlanması

İkon değişimi yapmadan önce, kullanmak istediğiniz ikonun uygun formatta olması gerekir. .icns, macOS’ta desteklenen en iyi ikon formatıdır. Ancak, .png ve .jpg gibi popüler formatları da kullanılabilirsiniz. Eğer elinizde bir ikon yoksa, tasarım programları ile kendiniz bir ikon oluşturabilir ya da çevrimiçi ikon arşivlerinden uygun bir görsel indirebilirsiniz.

Bu noktada Canva gibi programlar işinize yarayabilir. Yaptığınız bir tasarımı .icns formatına çevirmek için çeşitli online araçları kullanabilirsiniz.

Finder Üzerinden Uygulama Bilgi Penceresini Açma

Yeni ikonunuzu hazırladıktan sonra, Finder’ı açarak ikonunu değiştirmek istediğiniz uygulamayı bulun. Uygulamaya sağ tıklayıp "Bilgi Ver" (Get Info) seçeneğini tıklayarak uygulamanın detaylarına ulaşabilirsiniz. Açılan pencerede uygulamanın mevcut simgesi sol üst köşede yer alacaktır.

Finder uygulamasını açmak için ekranın en altındaki Dock çubuğunda sol tarafta bulunan mavi yüz simgeli Finder ikonuna tıklayabilir veya Command (⌘) + N tuş kombinasyonuna basabilirsiniz.

Yeni İkonu Kopyalayıp Yapıştırma

Hazırladığınız yeni ikon dosyanızı açın ve Command (⌘) + C tuşlarına basarak kopyalayın. Daha sonra Bilgi Ver penceresinde bulunan mevcut uygulama ikonuna tıklayın. Seçili hale geldiğinde Command (⌘) + V tuşlarına basarak yeni ikonu yapıştırabilirsiniz.

Değişiklikleri Kaydetme ve Uygulamayı Yeniden Başlatma

İkon değişimi tamamlandıktan sonra, değişikliklerin tam olarak yansıması için uygulamayı kapatıp tekrar açmanız veya macOS sisteminizi yeniden başlatmanız gerekebilir. Eğer değişiklik hala görünmüyorsa, Dock’taki uygulama simgesini kaldırıp tekrar eklemeyi deneyebilirsiniz.

Dikkat edilmesi gereken önemli noktalar:

Eğer değiştirmek istediğiniz uygulama, sistem tarafından korunan bir uygulamaysa, değişiklik yapmak için yönetici yetkilerine sahip olmanız gerekebilir. Bu durumda, Terminal üzerinden bazı komutlar girerek değişiklikleri onaylamanız gerekebilir.

üzerinden bazı komutlar girerek değişiklikleri onaylamanız gerekebilir. macOS’un bazı sürümlerinde, uygulamaların güncellenmesi sonrasında ikon değişiklikleri sıfırlanabilir. Böyle bir durumda, yukarıdaki adımları tekrar uygulayarak ikonları yeniden değiştirebilirsiniz.

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