Mutlaka Kullanmanız Gereken 8 Instagram Özelliği

Popüler sosyal medya platformu Instagram, kullanıcılarına sunduğu kolaylıklar ve yenilikler sayesinde Facebook platformuyla rekabet eder hale geldi. Çoğu sosyal medya platformunda olduğu gibi Instagram kullanıcılarının büyük bir kısmı da sunulan özelliklerin yalnızca birkaçını kullanıyorlar. Bizler de bu makalemizde, mutlaka kullanmanız gereken 8 Instagram özelliğini sizler için hazırladık. Göz atmanızda fayda var.

1. En Sevdiğiniz Kullanıcılar Paylaşım Yaptığında Haberdar Olun

Instagram’da takip ettiğiniz kullanıcılar bir hayli fazlaysa, gönderilerini takip etmek isteyeceğiniz kişiler arada kaynayabilir ve gün içinde gözden kaçırabilirsiniz. Bunu önlemek için, gönderi paylaştığında haberdar olmak istediğiniz kullanıcılardan bildirim alabilmenize olanak sağlayan bir özellikten faydalanabilirsiniz.

Bildirim almak istediğiniz kullanıcının profilini ziyaret edin. Profilin sağ üst tarafında bulunan üç noktalı butona tıkladıktan sonra Gönderi Bildirimlerini Aç seçeneğine dokunun. Bu adımdan sonra artık ilgili kullanıcı bir video veya fotoğraf paylaştığında bildirim alabileceksiniz.

Ek olarak, hikaye paylaşımlarından da haberdar olmak için aynı menüdeki Hikaye Bildirimlerini Aç seçeneğini etkinleştirebilirsiniz.

2. Hikayeleri Atlayın veya Duraklatın

Instagram Hikayeleri, kullanıcıların anlık olarak yaptığı şeyleri videolar, fotoğraflar, metinler ve ifadeler ile paylaşabilmelerini sağlıyor. Takip ettiğiniz kullanıcıların paylaştığı hikayeleri izlerken parmağınızı ekranda basılı tuttuğunuzda hikayeyi durdurabiliyorsunuz. Bunun yanında, ekranı sola kaydırarak bir sonraki hikayeye, sağa kaydırarak da önceki hikayeye geçiş yapabilirsiniz.

3. Etiketleri Kaldırın

Arkadaşlarınız kendi hesaplarında fotoğraflar paylaşırken sizi de etiketliyor olabilir. Bunun dışında, bazı spam hesaplar da alakasız gönderilere sizin hesabınızı etiketleyebiliyorlar. Bunun önüne geçmek için kolayca uygulayabileceğiniz bir özellik bulunuyor.

Etiketlendiğiniz fotoğrafların olduğu listeye geldikten sonra etiketini kaldırmak istediğiniz bir fotoğrafa tıklayın. Fotoğrafın sağ üst köşesindeki üç noktalı butona tıklayın ve Fotoğraf Seçenekleri’ne gidin. Açılan menüde Diğer Seçenekler bölümünde bulunan Beni Gönderiden Kaldır butonuna tıkladığınızda artık o fotoğraf profilinizde görünmeyecektir.

4. Favori Gönderilerinizi Koleksiyona Ekleyin

Instagram akışında hoşunuza giden gönderiler olduğunda bunları daha sonra da incelemek için kaydedebiliyorsunuz. Buna ek olarak, çeşitli gönderileri farklı koleksiyonlara kaydedebilmenizi sağlayan bir özellik de mevcut. Böylece; videolar, karikatürler vb. isimlerde koleksiyonlar oluşturarak gönderilere daha kolay ulaşabilirsiniz.

Profilinize gidin ve sağ üst köşedeki üç yatay çizgili butona tıklayın. Açılan menüden Kaydedilenler seçeneğine tıklayın. Bu sayfada da sağ üstteki + butonuna dokunarak yeni oluşturacağınız koleksiyona isim verebilir ve ardından İleri butonuna tıklayın.

Artık bir gönderiyi kaydet butonuna dokunduğunuzda beliren Koleksiyona Kaydet butonuyla kendi oluşturduğunuz koleksiyonlara kaydedebilirsiniz.

5. Kendi Etkileşimlerinize veya Arkadaşlarınızın Etkileşimlerini İnceleyin

Instagram’da ana ekranda bulunan kalp butonuna dokunduğunuzda gönderilerinizi beğenenler, yorum yapanlar ve sizi gönderilere etiketleyenleri görebiliyorsunuz. Yukarıdaki Takip butonuna dokunduğunuzda ise takip ettiğiniz kullanıcıların beğendikleri gönderiler, takip ettikleri kullanıcılar ve yorumlarını inceleyebiliyorsunuz.

6. Gönderilerinizde Yorumları Kapatın

Paylaştığınız gönderilerde rahatsız edici yorumlardan sıkılıyorsanız ve bunu kapatmak istiyorsanız, belirli gönderiler için yorumları devre dışı bırakabilirsiniz. Fotoğraf paylaşma ekranının son adımında Gelişmiş Ayarlar seçeneğine ve ardından Yorum Yapmayı Kapat seçeneğine dokunarak bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

7. Filtreleri Özelleştirin

Paylaştığınız fotoğraflarda kullandığınız birkaç favori filtre varsa ve diğerlerini hiç kullanmıyorsanız, bunları özelleştirebilmeniz mümkün. Filtre seçeneklerinin sonunda bulunan Yönet butonuna tıklayın ve kaldırmak istediğiniz filtrelerin yanındaki işareti kaldırın. Artık sadece kullanmak istediğiniz filtreler ekranınızda olacaktır.

Filtreleri yeniden getirmek için aynı adımları izleyerek tekrar işaretleyebilirsiniz.

8. Çevrimiçi Olduğunuzu Gizleyin

Instagram’ın sinir bozucu özelliklerinden biri olan ve arkadaşlarınızın çevrimiçi olup olmadığını görebileceğiniz özellik bazen sizi kısıtlıyor olabilir. Arkadaşlarınızdan çevrimiçi durumunuzu gizlemek için Ayarlar > Gizlilik ve Güvenlik > Hareket Durumu adımlarını izledikten sonra Hareket Durumunu Göster seçeneğini devre dışı bırakabilirsiniz. Böylece kimse sizin etkin durumunuzu göremeyecektir. Ayrıca, bu özelliği devre dışı bıraktığınız için siz de arkadaşlarınızın hareket durumunu göremiyorsunuz.