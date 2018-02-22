İnternette attığınız her adımın bilgisayarınıza kaydedilmesini istemiyorsanız, internet tarayıcılarında sunulan Gizli Mod özelliğini kullanmanız gerekiyor. Özellikle başka birinin bilgisayarını kullanıyorsanız ya da ortak kullanım alanlarındaki bilgisayarları kullanıyorsanız bu özelliği mutlaka kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Bu rehberimizde de, tarayıcılarınızı her zaman gizli modda nasıl başlatırsınız? Sizlere anlatacağız.

İnternet üzerinde yaptığınız aramalar, ziyaret ettiğiniz sayfalar ve çerezler normal kullanımda bilgisayarınıza kaydediliyor. Daha sonra bu verilerinizi başkalarının görmesinden hoşlanmıyorsanız, Gizli Mod özelliğini kullanabilirsiniz. Bu modu tarayıcınızı başlattıktan sonra açmak yerine, her zaman kullanmak istiyorsanız uygulamanız gereken basit adımları tek tek sizlere anlatacağız.

Google Chrome

Chrome tarayıcısını aktif olarak kullanıyorsanız ve tarayıcınızı her başlattığınızda otomatik olarak Gizli Mod’un açılmasını istiyorsanız, bu seçeneği çok basit bir şekilde aktifleştirebilirsiniz. Chrome tarayıcısının kısayoluna sağ tıklayıp Özellikler menüsüne giriyoruz.

Kısayol bölümündeki kutunun sonuna –incognito ekliyoruz. Bitiş tırnak işaretiyle –incognito komutu arasında boşluk olduğunu unutmayın . Sonrasında Tamam butonuna tıklayarak işlemi tamamlayabilirsiniz. Bu kısayolu kullandığınızda Chrome’u gizli modda başlatabileceksiniz.

Mozilla Firefox

Firefox’ta da Chrome tarayıcısında olduğu gibi küçük bir komut yardımıyla gizli modu otomatik olarak çalıştırabilirsiniz. Aynı şekilde, Firefox kısayoluna sağ tıklayıp Özellikler seçeneğine girdikten sonra Hedef kısmının sonuna –private ekliyoruz ve Tamam butonuna tıklıyoruz. Artık Firefox tarayıcısı da gizli modda başlatılacaktır.

Opera

Opera’ kısayoluna sağ tıklayarak Özellikler menüsüne giriyoruz ve Hedef kısmının sonuna bir boşluk bırakarak –private komutunu yazdıktan sonra Tamam butonuna tıklıyoruz. Bu kısayolu kullanarak Opera’yı başlattığınızda gizli modda çalıştığını görebilirsiniz.

Internet Explorer

Hala kullanan var mı bilemiyoruz fakat, diğer tarayıcılarda uyguladığımız işlemlerin aynısını uygulayarak –private komutuyla gizli mod seçeneğini otomatikleştirebilirsiniz.

Edge ve Safari

Edge ve Safari tarayıcıları varsayılan başlatma ayarlarını değiştirmemize izin vermiyor. Şimdilik, tarayıcıları başlattıktan sonra manuel olarak gizli mod penceresini açmanız gerekiyor.