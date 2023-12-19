The Finals Tam Ekran Yapma Rehberi

Embark Studios tarafından geliştirilen ve yayımlanan online FPS oyununun pencere modunda açılması oyun deneyimini olumsuz yönde etkileyebilir. Peki, The Finals tam ekran yapma işlemi için hangi yöntemlere başvurulabilir?

Bu rehberde The Fianls tam ekran olmuyor, çözümü nedir sorusunun cevabını merak eden kişiler için bir rehber hazırladık. Eğer bilgisayarınızda böyle bir problem meydana geldiyse rehberimizde yer alan yöntemleri uygulayabilirsiniz.

The Finals Tam Ekran Yapma Yöntemleri

Oyunu yönetici olarak çalıştırın.

Oyunun ayarlarından "Fullscreen" seçeneğini seçin.

Oyunun çözünürlüğünü değiştirin.

Ekran kartı sürücüsünü güncelleyin.

Oyunu silip yeniden yükleyin.

The Finals pencere modunda açılıyor ise uygulanabilecek yöntemlerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Oyunu Yönetici Olarak Çalıştırın

The Finals tam ekranda çalışmıyor ise ilk olarak oyunu yönetici olarak çalıştırmayı deneyin. Bunun için oyunun simgesine sağ tıklayın ve açılan pencereden "Yönetici olarak çalıştırın" seçeneğini seçin.

Oyunu her çalıştırdığınızda yönetici olarak çalışmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için oyunun simgesine sağ tıklayıp "Özellikler" menüsünü açın. Bir sonraki adımda "Uyumluluk" sekmesine girin ve ardından "Bu programı yönetici olarak çalıştır" seçeneğini seçin. "Uygula" butonuna basın.

Oyunun Ayarlarından "Fullscreen" Seçeneğini Seçin

Steam'i açın.

Hesabınıza giriş yapın.

Oyuna girin.

Dişli çark simgesine basın.

"Settings" menüsünü açın.

"Video" kategorisine girin.

"Windows mode" kısmını "Fullscreen" şeklinde değiştirin.

Oyunun Çözünürlüğünü Değiştirin

Masaüstüne sağ tıklayın.

"Görüntü ayarları" seçeneğine basın.

"Ekran çözünürlüğü" kısmından önerilen çözünürlüğe bakın.

The Finals'a girin.

Dişli çark simgesine basın.

Video sekmesine girin.

"Resolution" kısmına tıklayın.

Monitörünüzün desteklediği çözünürlüğü seçin.

Ekran Kartı Sürücüsünü Güncelleyin

NVIDIA AMD veya Intel'in resmî web sitesine girin ve ardıdnan ekran kartınıza uygun sürücüyü bulup indirin. Ardından sürücüyü yükleyin. Bu adımlarla uğraşmak istemiyorsanız driver güncelleme programı kullanabilirsiniz. Bu programlar, sürücülerin çok pratik bir şekilde güncellenmesini sağlar.

Oyunu Silip Yeniden Yükleyin

Problem devam ediyorsa oyunu silip tekrar yüklemeyi deneyebilirsiniz. Program kaldırma aracı kullanarak oyunu kapsamlı şekilde silebilirsiniz. Silme işleminin ardından oyunu yükleyin ve problemin düzelip düzelmediğini kontrol edin.

Bu rehberde The Finals pencere modunda açılıyor ise uygulanabilecek yöntemleri sıraladık. Eğer söz konusu problemi farklı bir yöntem ile düzelttiyseniz aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.