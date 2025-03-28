TikTok Bildirim Kapatma Nasıl Yapılır?

TikTok eğlenceli videoların yer aldığı bir platform olsa da bazen bildirimleri nedeniyle dikkatin dağılmasına yol açabiliyor. Özellikle bir proje üzerinde çalışırken veya sınava hazırlanırken verimliliği düşürebiliyor. Neyse ki TikTok bildirim kapatma işleminin yapılabilmesi mümkün.

Sınava hazırlanırken, proje üzerinde çalışırken veya herhangi bir nedenden ötürü bildirim görmek istemiyorsanız sadece birkaç adım uygulayarak uygulamadan bildirim gelmemesini sağlayabilirsiniz. Peki, TikTok bildirimleri nasıl kapatılır?

Bu rehberde sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilen soruyu yanıtlayacağız. Eğer siz de telefonunuza bildirim gelmesini istemiyorsanız rehberimizde yer alan adımları sırası ile uygulamanız yeterlidir.

TikTok Bildirim Kapatma Adımları

Telefonun ayarlar menüsüne girin.

Uygulamalar kategorisini açın.

TikTok uygulamasının üzerine dokunun.

Bildirimler bölümüne girin.

"Bildirimlere izin ver" seçeneğini kapatın.

En popüler sosyal medya uygulamaları arasında bulunan TikTok'ta bildirimleri devre dışı bırakma işlemi için öncelikle akıllı telefonun ayarlar menüsünü açın. Açılan sayfa üzerinden Uygulamalar kategorisini görüntüleyin. Mobil cihazda yüklü olan tüm uygulamalar ve oyunlarn bir listesi açılacak.

Listeden TikTok uygulamasını bulun ve üzerine dokunun. Bir sonraki adımda Bildirimler bölümünü görüntüleyin. Son olarak "Bildirimlere izin ver" seçeneğini devre dışı bırakın. Bu seçeneği kapattıktan sonra uygulamadan artık bildirim gelmeyecektir.

Yalnızca Belirli TikTok Bildirimleri Nasıl Kapatılır?

TikTok uygulamasını açın.

açın. Oturum açık değilse hesabınıza giriş yapın.

Profil sayfasını görüntüleyin.

Sağ üst köşedeki yatay üç çizgi simgesine dokunun.

"Ayarlar ve gizlilik" kategorisine girin.

"Bildirimler" bölümünü açın.

İstediğiniz bildirimleri kapatın.

Kullanıcıların fotoğraf ve video paylaşabilmesine imkân tanıyan sosyal medya uygulaması üzerinden yalnızca belirli bildirimler de kapatılabiliyor. Bunun için profil sayfası üzerinden yatay üç çizgi simgesine dokunup "Ayarlar ve gizlilik" kategorisine girmeniz gerekiyor. Bir sonraki adımda "Bildirimler" bölümünü açıp istediğiniz bildirimi kapatın.

TikTok Bildirim Açma Adımları

Telefonun ayarlar sayfasını görüntüleyin.

Uygulamalar kategorisini açın.

TikTok uygulamasını seçin.

Bildirimler bölümünü açın.

"Bildirimlere izin ver" seçeneğini aktif hâle getirin.

Devre dışı bıraktığınız bildirimleri istediğiniz zaman tekrar açabilirsiniz. Bunun için telefonun ayarlar sayfasını görüntüleyin ve ardından Uygulamalar kategorisini açın. Bir sonraki adımda TikTok uygulamasını seçip Bildirimler bölümünü açın. "Bildirimlere izin ver" seçeneğini etkinleştirin.