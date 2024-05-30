Norland, kendi koloninizi kurup gitgide büyütmeye çalıştığınız bir simülasyon-strateji oyunudur.

Berkcan Aktürk - 11 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Orta Çağ koloni kurma oyunu olarak karşımıza çıkan Norland, sizi çökmüş bir krallığın başına geçiriyor. Bitik halde olan topluluğunuzu gitgide büyüterek tüm dünyanın hükümdarı haline gelin. Keşfedilecek ve fethedilecek büyük ölçekli bir harita bulunuyor.

Krallığınızın her türlü yönetimini siz ele alacaksınız. Dini çekişmelerden siyasi hamlelere kadar halkınızın tüm sorunlarıyla başa çıkın. Henüz daha piyasaya çıkış yapmayan Norland'ın, 18 Temmuz 2024 tarihinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Kaynaklarınızı toplayın ve herkese yetecek kadar iyi yönetin. Her bir topluluğa yönelik bir lord belirleyerek, iş yükünüzü azaltabilir ve şehrinizi daha fazla büyütebilirsiniz. Tabii ki sadece sakin olaylarla değil, büyük savaşlarla da karşı karşıya kalacaksınız. Ordunuzu savaşa hazırlamalı ve hem savunmada hem de saldırıda iyi işler yapmalısınız.

Norland İndir

Norland, grafik ve oynanış açısından oyunculara güzel deneyim yaşatacak bir potansiyele sahip diyebiliriz. Hem oynanışı hem de mekanikleriyle kapsamlı içerikler sunmaya hazırlanan Norland'ı indirerek, siz de kendi koloninizi kurabilir ve krallığınızı büyütebilirsiniz.

Norland Sistem Gereksinimleri