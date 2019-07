Video Oyunlarının Bağımlılık Yapmasının 6 Psikolojik Nedeni

Video oyun bağımlılığı, bilgisayar, konsol veya mobil cihazlarda uzun süre boyunca video oyunu oynanmasıyla ortaya çıkan bir bağımlılık türüdür. Geçtiğimiz aylarda, video oyun bağımlılığı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından bir rahatsızlık olarak kabul edildi. Eğer siz de biraz daha video oyunu oynayabilmek için bütün işlerinizi erteliyor ve sadece video oyunlarına önem veriyorsanız, bir video oyun bağımlısı olabilirsiniz.

Peki, video oyunlarının bağımlılık yapmasının altında yatan psikolojik sebepler nelerdir? Bu yazıda, video oyunlarının bağımlılık yapmasının altı psikolojik nedenini derledik.

Video Oyunlarında Geri Bildirim Döngüleri

Her video oyunu, oyuncuların ilgisini çekmek için geri bildirim döngüleri kullanır. Bu, video oyunlarının temel bir parçasıdır. Çünkü geliştiricilerin, oyuncuların oyunları mümkün olduğu kadar uzun süre oynamasını isteme konusunda büyük bir ilgisi vardır.

Daha önce geri bildirim döngüleri, Game Over ekranını gördükten sonra yüksek bir puan göstermek kadar basitti. Günümüzde ise tüm dünyada oldukça popüler olan çok oyunculu oyunlar, ilerledikçe sizi ödüllendirir. Örneğin, seviye 50’ye ulaştığınızda yeni bir silahın kilidinin açılması, oyunu oynamaya devam etmeniz için yeterlidir. Bir oyunu daha fazla insanın oynaması, oyun için daha uzun bir ömür demektir; bu, geliştricinin daha fazla para kazanmasını da beraberinde getirir.

Bunlara ek olarak, her oyunda küçük geri bildirim döngüleri de bulunuyor. Bir oyunda oyuncunun kombolar yapabilmesine olanak sağlanması, oyuncunun kendisini iyi hissetmesini sağlıyor. RPG türündeki bir oyunda seviye atlamak, istatistiklerinizi artırır.

Eğer oyunlarda geri bildirim döngüleri olmasaydı, oyunlardan kısa sürede sıkılırdık. Ancak, geri bildirim döngüleri, oyunu oynamaya devam etmek için oyunculara yeni nedenleri düzenli olarak sunarlar. Dolayısıyla oyunlardan kısa sürede sıkılmamız mümkün değildir.

Çok Oyunculu Oyunlar Asla Bitmez

Tek oyunculu maceraların çoğunu nispeten kısa sürede bitirebilseniz de birçok oyunda çok oyunculu mod bulunur. Hikaye modundan farklı olarak çok oyunculu modda yüzlerce saatinizi harcayabilir ve onları asla tamamlayamazsınız.

Geçmişte oyunlar, yerel çok oyunculu mod ile sınırlıydı. GoldenEye’da arkadaşlarınız ile savaşabilir veya Smash Bros’ta dövüşebilirdiniz ancak arkadaşlarınız evden ayrıldıktan sonra eğlence sona ererdi. Günümüzde ise internete bağlı olan her ev, oyun sistemi ile çevrimiçi ortamda çok oyunculu oyunları oyanamak için her zaman birilerini bulabilir.

DLC’ler Oynanış Süresini Uzatır

Genişletme paketlerinden mikro dönüşümlere kadar DLC, yaklaşık on yıldan beri var ve geliştiricilerin oyunlarına daha fazla içerik sunmalarına olanak sağlıyor. Sonuç olarak bu herhangi bir zamanda yeni içerik gösterilebileceğinden bir oyunu düzgün bir şekilde bitirmeyi oldukça zorlaştırır.

Horizon Zero Dawn veya Fallout 4 gibi bir oyun için DLC, oynanış süresine bir düzine saat daha ekler. Aynı durum çok oyunculu oyunlar için de geçerlidir. Geleneksel DLC paketleri (Call of Duty, Battlefield) veya düzenli ücretsiz güncellemeler (Fortnite, Overwatch) sayesinde, oyuna daha fazla içerik ekler. Çeşitli yeni haritalar, silahlar veya oynanabilir karakterler, sizi bir oyuna döndürüp yeniden bağımlı hale gelmenizin püf noktası olabilir.

Oyunlar, Oyuncularla Duygusal Bağlantılar Kurmanın Benzersiz Yollarını Sunar

Çok oyunculu oyunların üzerinde çok durduk ancak tek oyunculu oyunlar için de güçlü faktörler bulunuyor. Bunlardan biri, oyunların duygularımızı ortaya çıkarmasıdır.

Bir yıl boyunca lise öğrencisi olarak oynayacağınız Persona gibi bir oyun serisi düşünün. Oyunda yer alan karakterler ile zaman geçirdikçe, onların mücadelelerini, hayallerini ve ilgi alanlarını öğrenirsiniz. Onlarla bağlantı kuracak ve gerçek olmasalar bile hikayeleri hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyeceksiniz. Ek olarak oyunda yer alan müzikler, oyunlar üzerinde güçlü duygular üretebilir.

Bazı Video Oyunları Bağımlılık Yapmak için Tasarlandı

Yukarıda yer alan ifadeler, herhangi bir oyuna bağımlı olmanızın nedenleridir. Fakat ne yazık ki birçok oyun, oyuncuyu bağımlılık yapmak zihniyetiyle inşa edilmiştir. Birçok mobil oyunu buna örnek gösterebiliriz. Bu oyunlar her ne kadar oynaması ücretsiz olsalar da bir süre sonra oyunda ilerleyebilmek için para harcamanız gerekir.

Bu durum Candy Crush ve Clash Royale gibi mobil oyunlar ile sınırlı değildir. Büyük bütçeli oyunlar da “Freemium” unsurunu ortaya çıkardı. Büyük bütçeli oyunlarda kumar olarak nitelendirilen “Loot Box”lar tercih edilen bir yöntem haline geldi. Kumar açıkça bir nedenden dolayı bağımlılık yaratmaktadır ve maalesef bazı AAA oyunlarında oldukça yaygındır.

Sonuç olarak mobil oyunların ve büyük bütçeli oyunların bir kısmı, oyuncuları bağımlı kılmak için oluşturulmuştur.

Günümüz Video Oyunlarında Şaşırtıcı Miktarda İçerik Vardır

Günümüz teknolojisi, 20 yıl önce hayal bile edemediğimiz bir ölçekte video oyunlarını mümkün kılmaktadır. Yüzlerce km karelik açık dünya oyunlarından keşfe çıkmak için yüzlerce saat sürebilen RPG'lere, günümüz video oyunlarında şaşırtıcı miktarda içerik vardır.

İlk video oyunlarının çoğunun bir sonu vardı. Bazı oyunlarda birkaç değişikliğe sahip “zor mod” vardı ama bu sadece zaten deneyimlediğiniz şeyin bir döngüsüydü.

Günümüzde, Fallout, Just Cause, Far Cry ve Grand Theft Auto gibi seriler, çok sayıda görev içerir. Civilization, FTL ve Spelunky gibi oyunlar, her oynadığınızda rastgele senaryoları sayesinde neredeyse sınırsız tekrar değerine sahiptir. League of Legends, Fornite ve Overwatch gibi düzenli güncellemeler alan ve milyonlarca aktif oyuncuya sahip çok oyunculu oyunlar hakkında konuşmuştuk.

Sınırsız miktarda içerik bulunduğunda oyunlara bağımlı olmak daha kolaydır. Süper Nintendo ve Nintendo 64 çağının oyunları, oyunculara bağımlı olma potansiyellerini artıran bu kadar geniş deneyimler sunmadı.

Sonuç olarak günümüz oyunları, içerik zenginliği nedeniyle oyuncuları bağımlı yapma potansiyeline sahiptir.

Video Oyunu Bağımlılığı ve Siz

Her şey gibi oyunlar da bazıları için bir problem olabilir ancak bu oyunların kötü oldukları anlamına gelmez. Oyunların bağımlılık yapma potansiyeline sahip olması, onları oynayan herkesin bağımlı olacağı anlamına gelmez.