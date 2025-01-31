WhatsApp durumlarını nasıl indireceğinizi öğrenmek mi istiyorsunuz? Bu rehberde, WhatsApp durumlarını kolayca indirme adımlarını ve dikkat edilmesi gereken ipuçlarını bulabilirsiniz. Hem Android hem de iOS kullanıcıları için pratik çözümlerle, kaydetmek istediğiniz durumları hızlıca indirin.

WhatsApp Durumları Nasıl İndirilir?

Dosya Yöneticisi Üzerinden (Android)

Üçüncü Taraf Uygulamalarla

Ekran Görüntüsü veya Ekran Kaydı

Android için Dosya Yöneticisi Üzerinden WhatsApp Durum İndirme Yöntemi

"Ayarlar" uygulamasından "Gizli Dosyaları Göster" seçeneğini aktif hale getirin. Bazı telefonlarda bu özellik otomatik olarak açık gelmektedir. "Dosya Yöneticisi" uygulamasını açın. WhatsApp klasörünü bulun ve dosyayı açın. Sırasıyla "Media>.Statueses" klasörünü açın. Kaydetmek istediğiniz durumları burada görebilirisiniz. İlgili fotoğraf veya videoyu seçin. Daha sonra seçtiğiniz dosyayı kopyalayın ve başka bir klasöre yapıştırın.

Bu yöntem Android kullanıcılarında işe yaramaktadır. İlk olarak telefonunuzdan ayarlar uygulamasını açın. Daha sonra "Gizli Dosyaları Göster" seçeneğini aktif hale getirin. Bu özellik daha öncesinde de cihazınızda aktif olabilir. Devamında "Dosya Yöneticisi" uygulamasını açın ve WhatsApp klasörünü bulun. Daha sonra sırasıyla "Media>.Statueses" klasörünü açın. Kaydetmek istediğiniz durum videosu veya fotoğrafı bu klasörde yer almaktadır. İstediğiniz içeriği bulun ve seçip kopyalayın. Daha sonra dosyayı farklı bir klasöre kaydedin. Artık istediğiniz tüm durumları telefonunuza kaydedebileceksiniz.

Üçüncü Taraf Uygulamalarla

Status Saver for WhatsApp

Status Downloader - Download & Save Status

Status Saver - Images & Videos

All Status Saver

Status Saver for WhatsApp Business

Bu uygulamalardan birini App Store veya Google Play Store üzerinden indirip kullanabilirsiniz. Ancak yorumları, puanları ve indirme sayısını kontrol ederek seçim yapmanız öneriyoruz. Ayrıca, gizlilik politikalarını dikkatlice okuyun ve güvenmediğiniz uygulamalara kişisel bilgilerinizi paylaşma izni vermekten kaçının. Zira aksi durumda WhatsApp bilgilerinizin ele geçirilebileceğini hatırlatmak isteriz.

Ekran Görüntüsü veya Ekran Kaydı

İndirmek istediğiniz durumu açın.

Daha sonra ekran görüntüsü alın veya ekran kaydını başlatın.

Bu yöntem tek seferlik fotoğraflarda işe yaramamaktadır. Zira WhatsApp tek görüntülenmelik fotoğraf ve videoların kaydedilmesini önlemektedir. Ancak ekran fotoğrafı veya ekran kaydı yöntemi ile durumları kaydetmeniz mümkün. Kaydetmek istediğiniz durumu açın. Daha sonra ekran kaydı alın veya ekran görüntüsü olarak kaydedin. Galeri üzerinden gerekli kırpma işlemlerini de yaptığınızda istediğiniz fotoğraf veya videoyu elde edebilirsiniz.

WhatsApp durumlarını indirmek, çeşitli yöntemlerle oldukça kolay bir işlemdir. İster Dosya Yöneticisi üzerinden manuel olarak, ister üçüncü taraf uygulamalar yardımıyla hızlıca durumları kaydedebilirsiniz. Ancak, bu tür işlemler sırasında cihazınıza indirdiğiniz uygulamaların güvenilirliğine dikkat etmeniz önemlidir.

Ayrıca, başkalarının durumlarını kaydetmeden önce mutlaka izin alarak etik kurallara uymayı unutmayın. Basit adımlarla istediğiniz durumları güvenli bir şekilde cihazınıza indirebilir ve saklayabilirsiniz. Unutmayın, kişisel gizliliğe saygı her zaman öncelikli olmalıdır.