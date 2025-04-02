Investing.com
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 9,449
- DOSYA BOYUTU 81 MB
- Üretici INVESTING.com
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Investing.com APK, Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz borsa takip uygulamasıdır.
Orijinalinde bir websitesi olarak yayın hayatına devam eden Investing.com'un Android cihazlar için geliştirmiş olduğu mobil uygulamasını ücretsiz olarak indirip kullanabilirsiniz. Türkçe dil desteğiyle de öne çıkan uygulama hayli kapsamlı içeriklere ev sahipliği yapmaktadır. Günümüzde borsa her geçen gün büyümeye devam ediyor. Kullanıcılar borsa üzerinde alımlar ve satımlar yaparak gelir elde etmeye çalışırken sabırlı olan kullanıcılar genellikle kazanan taraf oluyor.
Borsa'da gelişmeler anlık ve hızlı bir şekilde oluyor ve borsada yaşanan gelişmeleri insanlar takip etmekte zorlanırken, investing.com sade bir arayüzle tüm gelişmeleri kullanıcılara sunmaktadır.
Hem Türkiye hem de global finans piyasalarını takip edebileceğiniz bu uygulama ile hisse senedi, EFT'ler, bonolar, dövizler, bitcoin, endeksler gibi pek çok faydalı finans aracını hızlı ve kolay bir şekilde kullanabilirsiniz.
Investing.com APK İndir
Ayrıca bütün bunların dışında uzmanların teknik analizleri, güncel haberler, analizler ve grafikler de uygulamada sizleri bekliyor. Türk lirasından Dolara, Dolar'dan Japon Yeni'ne kadar bütün döviz kurları da uygulamada mevcut. Tüm borsa İstanbul endekslerinin günlük en düşük, en yüksek oranları, yüzde değişimleri ve en çok kazanan ile en çok kaybeden hisse senetleri listeleri de bu uygulamada yine sizi beklemekte.
Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz, ücretsiz olarak yayınlanan Investing.com APK'yı indirin ve siz de tüm finans haberlerine anında erişin!
Investing.com APK Özellikleri
- Ücretsiz kullanım
- Borsa hakkında ani gelişmeler
- Alıp satım detayları
- Detaylı grafikler
- Aylık, haftalık ve günlük raporlamalar
- Türkçe ve İngilizce dil seçenekleri
- Gerçek zamanlı borsa verileri
- Sade tasarım
Investing.com
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 540
- DOSYA BOYUTU 12.3 MB
- Üretici INVESTING.com
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iOS cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir borsa takip uygulamasıdır.
Investing.com, adından da anlayacağınız gibi aslında websitesi olan bir borsa ve finans takip platformunun iOS cihazlar için geliştirilmiş olan uygulamasıdır. Bu uygulamayı ücretsiz olarak indirip kullanabilirsiniz.
Aklınıza gelebilecek her türlü yatırım aracını bulabileceğiniz ve takip edebileceğiniz uygulamayı kullanması da gayet kolay. Kullanıcı dostu arayüzü ve Türkçe dil desteği ile dikkat çeken uygulamayı her borsa takipçisi indirip kullanmalı.
Özellikler:
- Hisse senedi, EFT, bono, endeksler takibi.
- Bitcoin takibi.
- Dünyanın her yerinden döviz kurları.
- İstanbul borsa endekslerinin günlük en düşük, en yüksek oranları.
- İstanbul borsa endekslerinde en çok kazanan ve kaybeden hisse senetleri listesi.
- Uzmanların teknik analizleri.
- Güncel haberler.
Eğer siz de borsa ve yatırım araçlarını yakından takip ediyorsanız bu uygulamayı indirip denemenizi tavsiye ederim.