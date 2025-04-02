Investing.com APK, Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz borsa takip uygulamasıdır.

Elifcan Mehekli Çakmak - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Orijinalinde bir websitesi olarak yayın hayatına devam eden Investing.com'un Android cihazlar için geliştirmiş olduğu mobil uygulamasını ücretsiz olarak indirip kullanabilirsiniz. Türkçe dil desteğiyle de öne çıkan uygulama hayli kapsamlı içeriklere ev sahipliği yapmaktadır. Günümüzde borsa her geçen gün büyümeye devam ediyor. Kullanıcılar borsa üzerinde alımlar ve satımlar yaparak gelir elde etmeye çalışırken sabırlı olan kullanıcılar genellikle kazanan taraf oluyor.

Borsa'da gelişmeler anlık ve hızlı bir şekilde oluyor ve borsada yaşanan gelişmeleri insanlar takip etmekte zorlanırken, investing.com sade bir arayüzle tüm gelişmeleri kullanıcılara sunmaktadır.

Hem Türkiye hem de global finans piyasalarını takip edebileceğiniz bu uygulama ile hisse senedi, EFT'ler, bonolar, dövizler, bitcoin, endeksler gibi pek çok faydalı finans aracını hızlı ve kolay bir şekilde kullanabilirsiniz.

Investing.com APK İndir

Ayrıca bütün bunların dışında uzmanların teknik analizleri, güncel haberler, analizler ve grafikler de uygulamada sizleri bekliyor. Türk lirasından Dolara, Dolar'dan Japon Yeni'ne kadar bütün döviz kurları da uygulamada mevcut. Tüm borsa İstanbul endekslerinin günlük en düşük, en yüksek oranları, yüzde değişimleri ve en çok kazanan ile en çok kaybeden hisse senetleri listeleri de bu uygulamada yine sizi beklemekte.

Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz, ücretsiz olarak yayınlanan Investing.com APK'yı indirin ve siz de tüm finans haberlerine anında erişin!

Investing.com APK Özellikleri