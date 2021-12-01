Twitch Trolleri Yasaklamak İçin Makine Öğrenimine Başvuruyor

Twitch, trolleri yasaklamak için yeni ve farklı bir çözüm yoluna başvuruyor. Şüpheli kullanıcıları algılama sistemi üzerinde çalışan şirket, kanal sahiplerinin yasakladığı kullanıcıların yeni hesap açıp yayını trollemesini engellemek istiyor.

Twitch Trolleri Yasaklamak İçin Sıra Dışı Yöntem Kullanacak

Twitch, bugün yayımlamış olduğu blog yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Twitch'i herkes için daha güvenli hale getirmeye yönelik devam eden arayışlarımızın bir sonucu olan, içerik oluşturucularının ve moderatörlerin kanallarda yaptığı yasaklamalardan kaçmaya çalışan kullanıcıların yakalanmasına ve bunlara karşı önlem alınmasına yardımcı olmak için oluşturmuş olduğumuz 'Şüpheli Kullanıcı Algılama' sistemini tanıtıyoruz."

Canlı yayın platformu, birinin herhangi bir kanaldan yasaklanması halinde o kişinin topluluktan kalıcı olarak yasaklanması gerektiğini düşünüyor. Ne yazık ki trol izleyiciler büyük bir çoğunlukla moderatörler ve kanal sahipleri tarafından uygulanan yasaklama cezalarını yeni bir hesap oluşturarak aşabiliyor. Bunu yaptığında ise öfkesini sohbet ekranına daha sert bir şekilde yansıtmaya başlıyor.

Temelinde makine öğrenimi olan yeni şüpheli kullanıcı algılama sistemi, trol kullanıcıları yakalamak için bir dizi sinyale başvuruyor. Aracın ana amacının yasakları yeni bir hesap açarak aşan, sohbet ekranını saldırgan söylemlerle dolduran kişilerin sonsuza kadar yasaklanmasını sağlamaktan ibaret olduğu belirtiliyor.

Araç belirli sinyalleri algılıyor ve analiz ediyor, şüpheli hesapları ise olası kaçak olarak işaretliyor. Böylece moderatörler ve kanal sahipleri de şüpheli kullanıcılara doğrudan işlem uygulama şansına sahip oluyor.

Yasaktan kaçan Twitch kullanıcıları tarafından gönderilen mesajlar, sohbet ekranına gidecek ancak bu mesajlar normal kullanıcılar tarafından görüntülenemeyecek. Moderatörler ve kanal sahipleri, şüpheli kişiler üzerinde işlem yapabilmek için bu kişilerin yazmış olduğu mesajları okuma hakkına sahip olacak. Sistemin doğru tespit yapması halinde kullanıcılar kolaylıkla yasaklanabilecek ve yayın akışı kesintiye uğramadan sürebilecek.

Benzer şekilde sistemsel bir hata sonucunda şüpheli olarak işaretlenenlerin susturma cezası yine moderatörlerce kaldırılabilecek. Bunun ardından kullanıcılar diğer kullanıcılar gibi sohbet kısmına yazı yazabilecek ve bu mesajlar diğer kullanıcılara görünebilecek.

Kanal sahipleri dilerse şüpheli kullanıcıları otomatik olarak susturma seçeneğini kapatabilecek. Seçenek varsayılan olarak aktif olduğundan özelliği kullanmak istemeyenlerin ayarlarda sonradan değişiklik yapması gerekecek.

Twitch trolleri yasaklamak için içerik oluşturucularına ve moderatörlere son zamanlarda oldukça yardımcı olacak araçlar geliştirmeye çalışıyor. Bunun da onlardan biri olduğu söylenebilir. Peki, sizin bu tedbir niteliğindeki araçla ilgili düşünceleriniz neler? Görüşlerinizi yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.