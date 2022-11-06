Yeni Bilgisayar Aldığınızda İlk Yapmanız Gereken 5 Önemli Şey

Ne yaparsak yapalım, her zaman elimizde olandan daha iyisinin çok geçmeden piyasaya düşerek bizi çileden çıkartacağı PC edinme eylemi, cihazı getirip eve getirdikten sonra dikkat etmemiz gereken bazı ince detaylar taşıyor. Biz de sizler için yeni bilgisayar aldığınızda ilk yapmanız gereken 5 önemli şeyi derledik.

Bilgisayar Alındığında Yapılması Gerekenler

Stok yazılımları silmek

İyi bir tarayıcı seçmek

Antivirüs seçmek

Yedekleme yapmak

Güncelleme yapmak

Stok Yazılımları Silmek

Eğer OEM peşinde koşmak istemiyorsanız ve derin bir araştırma yaptıysanız bir markayı hedeflemiş olabilirsiniz. Alacağınız marka ne olursa olsun o PC mutlaka Bloatware adı verilen birçok hazır programı bünyesinde bulunduruyor olacak.

Alacağınız dizüstünün bünyesinde fabrika çıkışı yazılımları öğrenerek bir kenara not edin. Daha sonra işinize yarayabilecek olanları cihazda bırakır, istemediklerinizden vakit kaybetmeden kurtulabilirsiniz.

İyi Bir Tarayıcı Seçmek

Yeni bilgisayarınızın ilk ve en önemli uygulaması internet tarayıcısı olacaktır. Bu yüzden ilk olarak hangi internet tarayıcısının varsayılan olması gerektiğine karar vermelisiniz. Chrome bünyenizde alışkanlık yapmışsa elbette bu yazılımı varsayılan yapacaksınız.

Ancak Microsoft Edge ve Firefox’u da PC’nizde bulundurmayı unutmayın. Bir köşede dursunlar çünkü lazım olacaklar. Bu tarayıcıların hangisini seçerseniz seçin cep telefonunuzla da senkronize olabiliyor olmasına dikkat edin.

Antivirüs Seçmek

Windows işletim sisteminin var sayılan antivirüs sistemi Windows Defender her ne kadar güçlü ve güvenilir olsa da, tüketici tercihi tamamen farklı olabiliyor. Kullanıcılar genellikle yıllardır kullandıkları antivirüs yazılımlarını terkemiyorlar. Eğer, antivürüs kısmında kafanız karışıyorsa en iyi antivirüs programlarından birini tercih edebilirsiniz.

Yedekleme Yapmak

PC’nizi olmasını istediğiniz duruma getirdikten sonra bir imajını alın. Aynı zaman hazırlayacağınız kurtarma partisyonunu da bir USB veya disk ya da bir bulut depolama bulundurmayı ihmal etmeyin. Bu işlemler birer çile gibi görünseler de inanın bazı durumlarda hayat kurtarıyorlar.

Güncelleme Yapmak

Satın aldığınız PC’nin bileşenleri çalışıyor olsa da sürücülerinin tarihlerini kontrol edin. Gerekiyorsa otomatik olarak sürücüleri tarayıp, güncel olanlarıyla eskileri değiştirebilen bir yazılım kullanın. Windows güncellemeleri ve sistem güncellemeleri bilgisayarınızın hızını belirlediğini hatırlatalım.

Bu içeriğimizde yeni bir bilgisayar aldığınızda yapmanız gereken 5 önemli şeye değindik. Sizler bu listede nelerin olmasını isterdiniz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. 10 bin TL altı alınabilecek laptoplar neler? Meraklıları yazımıza göz atabilir.