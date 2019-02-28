YouTube Videolarını Daha Kaliteli Paylaşmanıza Yarayan 5 Servis

YouTube, 2005 yılında kurulan ve muhtemelen bu kadar büyüyeceği düşünülmeyen bir video paylaşım platformuydu. Günümüzde internetin üçte birini kaplayacak hale gelen YouTube, artık sadece video paylaşma imkanı vermiyor, kullanıcılarını meslek sahibi de yapıyor.

Beğenilen YouTube videolarını paylaşmak için birbirinden farklı yöntemler var ancak bazı yöntemlerin diğer yöntemlerden çok daha verimli bir sonuç verdiği görülebiliyor. Arkadaşlarınızla paylaşmak istediğiniz videoları paylaşmadan önce videoları daha kaliteli bir şekilde paylaşmanızı sağlayacak bu beş siteyi kullanabilirsiniz.

Video paylaşımlarınızda doğrudan YouTube bağlantısı verdiğiniz zaman, bağlantıya tıklayan arkadaşlarınızın YouTube’un video tüneline maruz kalmasına neden olabilirsiniz. Arkadaşlarınızın, dostlarınızın veya akrabalarınızın konu ile ilgisiz videolara ulaşmasını engellemek ve yalnızca paylaşılan videoya odaklanmasını sağlamak için Riv.yt etkili bir seçenek olacaktır.

Riv.yt’nin kullanıcılara sunduğu tasarımlar, kullanıcıların dikkatini dağıtmadan video izleyebilmelerinin minimalist bir yoludur. Ayrıca, Riv.yt’de videolarınızı bulmak da çok basittir. Önünüze gelen kutuya video ismini yazmanız ve hemen ardından ilgili videolar arasından kendi videonuzu bulup “Use This Video” butonuna tıklamanız yeterli olacaktır.

Bazı videolara yaş kısıtlaması uygulandığı zaman YouTube’da yaş doğrulaması için hesap açmanız gerekebiliyor. Riv.yt ile bu doğrulamayı da atlayabiliyorsunuz.

YouTube Time, seçtiğiniz videoların seçtiğiniz zamandan başlamasını sağlayan bir servistir. YouTube URL’sini yapıştırmanız, videonun başlamasını istediğiniz dakikayı ve zamanı yazmanız ve “Get Link” butonuna tıklamanız yeterli olacaktır. Butonun hemen altında yer alan kutuda belirlediğiniz zamanda videonun başlamasını sağlayacak URL çıkacaktır.

YouTube Time, reklamsız, ferah ve sade bir sitedir. YouTube Time sayesinde kesilen videoları önizleyebilir veya herhangi bir ortamda paylaşmak için bağlantı oluşturabilirsiniz.

Kapwing, videolarınızı sosyal medya platformları için yeniden boyutlandırmanıza yarayan pratik bir servistir. Bir videonuz varsa ve bu videonun boyutu Instagram, Facebook ya da Twitter için uyumsuzsa, Kapwing’i gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

Kapwing, videolarınızın arka planını siyah veya beyazla kaplayabilmenize imkan tanıyor. Böylece videolarınız kesilmemiş ve kalitesinden ödün verilmemiş oluyor.

GIF’lerin bu kadar popülerleştiği zamanlarda, izlediğiniz YouTube videolarından bir GIF yaratmak isteyebilirsiniz. GIFit, YouTube videolarından belirli bir bölümü kırpmanızı ve GIF olarak yeniden paylaşmanızı sağlar.

GIFit bir Chrome uzantısıdır. Chrome uzantısını yükledikten sonra YouTube’a gidip bir video seçin. Araç çubuğunda GIFit butonunu göreceksiniz. Videoda belirli bir zamanı GIF formatına dönüştürmek için açılan bölümde başlangıç zamanını, bitiş zamanını ve istediğiniz kaliteyi ayarladıktan sonra GIF’inizi oluşturmak için “GIFit!” butonuna basmalısınız. Oluşturulan GIF’leri anında paylaşabilirsiniz.

vdNote, seçtiğiniz videoları eklediğiniz notlar ile birlikte paylaşmanıza yarar. Video URL’sini “Enter YouTube URL” bölümüne, notunuzu “Enter Note” bölümüne ekledikten sonra “Enter Note” kutusunun sonundaki “Enter” butonuna tıklamanız yeterli olacaktır. Hemen sağ kısımda yer alan notlar bölümünde notunuzu silebilir, kopyalayabilir ya da Twitter’da paylaşabilirsiniz.

vdNote, videolarınızı e-mail aracılığı ile de paylaşmanıza imkan tanır. YouTube URL’sini ve notunuzu girdikten sonra iki kutunun hemen altında yer alan “E-mail Your Notes” butonuna tıklamanız yeterli olacaktır.