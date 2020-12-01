Immortals: Fenyx Rising İnceleme Puanları Yayınlandı

Bu yılın merakla beklenen oyunlarından olan Immortals: Fenyx Rising ile buluşmaya az bir zaman kaldı. 3 Aralık 2020 Perşembe günü satışa sunulacak olan oyun için geri sayım devam ediyor. Dün itibarıyla kalkan ambargo sonrasında, Immortals: Fenyx Rising inceleme puanları yayınlanmaya başladı. Bakalım Ubisoft Quebec oyunu beğenilmiş mi? İşte puanlamalar!
Assassin’s Creed Obyssey sonrasında bizleri bir kez daha Antik Yunan dönemine ama bu defa farklı bir yaklaşım ile götürecek olan oyunda, Fenyx isimli bir karakteri yöneteceğiz. Amacımız ise Yunan tanrılarını karanlık bir lanetten kurtarmak olacak. Her biri bir tanrıya özgü olan yedi farklı bölgeden oluşan açık dünya boyunca birbirinden zorlu mücadelelere girişecek ve bir kez daha iyiliğin galip gelmesini sağlayacaksınız. Bu süreçte elbette en büyük yardımcılarınız kullanımınıza sunulacak olan teçhizatlar, yetenekleriniz ve güçleriniz olacak.
Immortals: Fenyx Rising İnceleme Puanları Ne Seviyede?
Çıkışı öncesinde Ubisoft tarafından dünya genelindeki oyun mecralarına oyunun inceleme sürümü gönderilmişti. Ne var ki ambargo nedeniyle incelemeler yazıları ve videoları herkese açık olarak hiçbir yerde yayınlanamıyor. Dün ise süre doldu ve incelemeler yazıları ve videoları yayınlanmaya başlandı.
Metacritic sitesine bakacak olursak, genel ortalamanın 82 / 100 olduğunu görebiliyoruz. Platformlara göre ise PC ve Switch versiyonları 77 / 100, PlayStation 5 versiyonu 75 / 100 ve Xbox Series X versiyonu da 82 / 100 ortalamasına sahip. Genel olarak yayınlanan inceleme puanlarının tamamına ise aşağıdan bakabilirsiniz.
Immortals: Fenyx Rising İnceleme Puanları
3DJuegos - 9.0 / 10
4Players.de - 87 / 100
Areajugones - 8.5 / 10
Atomix - 85 / 100
Attack of the Fanboy - 80 / 100
Carole Quintaine - 15 / 20
CGMagazine - 3 / 10
COGconnected - 87 / 100
Critical Hit - 9.0 / 10
Daily Star - 4.5 / 5
DarkStation - 80 / 100
Digital Chumps - 9 / 10
DualShockers - 7.5 / 10
Easy Allies - 8.0 / 10
EGM - 60 / 100
Eurogamer Italy - 9 / 10
Everyeye.it - 8.3 / 10
Game Informer - 9 / 10
Game Rant - 4 / 5
Game Revolution - 3 / 5
Gameblog.fr - 7 / 10
GameMAG - 7 / 10
GamePro Germany - 87 / 100
Gamer.nl - 8 / 10
Gamer.no - 7 / 10
Gamers Heroes - 75 / 100
GameSkinny - 8 / 10
GameSpew - 8 / 10
GameSpot - 7 / 10
GameStar - 82 / 100
GamingBolt - 7 / 10
GamingTrend - 90 / 100
Generacion Xbox - 9 / 10
God is a Geek - 9.0 / 10
Guardian - 60 / 100
Hardcore Gamer - 4.5 / 5
Hobby Consolas - 91 / 100
IGN - 7 / 10
IGN Italia - 8.7 / 10
IGN Spain - 7.5 / 10
Jeuxvideo.com - 15 / 20
Millenium - 85 / 100
Multiplayer.it - 8.5 / 10
Nintenderos - 8.7 / 10
Nintendo Enthusiast - 9 / 10
Nintendo Life - 7 / 10
NintendoWorldReport - 60 / 100
PC Gamer - 72 / 100
PC Invasion - 9 / 10
PCGamesN - 7 / 10
PlayStation Universe - 8 / 10
Power Unlimited - 90 / 100
Press Start Australia - 9 / 10
Pure Xbox - 8 / 10
Push Square - 7 / 10
Screen Rant - 4 / 5
Shacknews - 8 / 10
SpazioGames - 7.3 / 10
Stevivor - 7.5 / 10
The Escapist - 9 / 10
TheGamer - 80 / 100
TheSixthAxis - 8 / 10
TrueAchievements - 4 / 5
TrueGaming - 8.0 / 10
Trusted Reviews - 80 / 100
VentureBeat - 80 / 100
VGC - 40 / 100
Wccftech - 8.0 / 10
Windows Central - 4.5 / 5
Worth Playing - 8.0 / 10
Xbox Achievements - 85 / 100
ZTGD - 9.5 / 10
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