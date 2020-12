Immortals: Fenyx Rising İnceleme Puanları Yayınlandı

Bu yılın merakla beklenen oyunlarından olan Immortals: Fenyx Rising ile buluşmaya az bir zaman kaldı. 3 Aralık 2020 Perşembe günü satışa sunulacak olan oyun için geri sayım devam ediyor. Dün itibarıyla kalkan ambargo sonrasında, Immortals: Fenyx Rising inceleme puanları yayınlanmaya başladı. Bakalım Ubisoft Quebec oyunu beğenilmiş mi? İşte puanlamalar!

Assassin’s Creed Obyssey sonrasında bizleri bir kez daha Antik Yunan dönemine ama bu defa farklı bir yaklaşım ile götürecek olan oyunda, Fenyx isimli bir karakteri yöneteceğiz. Amacımız ise Yunan tanrılarını karanlık bir lanetten kurtarmak olacak. Her biri bir tanrıya özgü olan yedi farklı bölgeden oluşan açık dünya boyunca birbirinden zorlu mücadelelere girişecek ve bir kez daha iyiliğin galip gelmesini sağlayacaksınız. Bu süreçte elbette en büyük yardımcılarınız kullanımınıza sunulacak olan teçhizatlar, yetenekleriniz ve güçleriniz olacak.

Immortals: Fenyx Rising İnceleme Puanları Ne Seviyede?

Çıkışı öncesinde Ubisoft tarafından dünya genelindeki oyun mecralarına oyunun inceleme sürümü gönderilmişti. Ne var ki ambargo nedeniyle incelemeler yazıları ve videoları herkese açık olarak hiçbir yerde yayınlanamıyor. Dün ise süre doldu ve incelemeler yazıları ve videoları yayınlanmaya başlandı.

Metacritic sitesine bakacak olursak, genel ortalamanın 82 / 100 olduğunu görebiliyoruz. Platformlara göre ise PC ve Switch versiyonları 77 / 100, PlayStation 5 versiyonu 75 / 100 ve Xbox Series X versiyonu da 82 / 100 ortalamasına sahip. Genel olarak yayınlanan inceleme puanlarının tamamına ise aşağıdan bakabilirsiniz.

3DJuegos - 9.0 / 10

4Players.de - 87 / 100

Areajugones - 8.5 / 10

Atomix - 85 / 100

Attack of the Fanboy - 80 / 100

Carole Quintaine - 15 / 20

CGMagazine - 3 / 10

COGconnected - 87 / 100

Critical Hit - 9.0 / 10

Daily Star - 4.5 / 5

DarkStation - 80 / 100

Digital Chumps - 9 / 10

DualShockers - 7.5 / 10

Easy Allies - 8.0 / 10

EGM - 60 / 100

Eurogamer Italy - 9 / 10

Everyeye.it - 8.3 / 10

Game Informer - 9 / 10

Game Rant - 4 / 5

Game Revolution - 3 / 5

Gameblog.fr - 7 / 10

GameMAG - 7 / 10

GamePro Germany - 87 / 100

Gamer.nl - 8 / 10

Gamer.no - 7 / 10

Gamers Heroes - 75 / 100

GameSkinny - 8 / 10

GameSpew - 8 / 10

GameSpot - 7 / 10

GameStar - 82 / 100

GamingBolt - 7 / 10

GamingTrend - 90 / 100

Generacion Xbox - 9 / 10

God is a Geek - 9.0 / 10

Guardian - 60 / 100

Hardcore Gamer - 4.5 / 5

Hobby Consolas - 91 / 100

IGN - 7 / 10

IGN Italia - 8.7 / 10

IGN Spain - 7.5 / 10

Jeuxvideo.com - 15 / 20

Millenium - 85 / 100

Multiplayer.it - 8.5 / 10

Nintenderos - 8.7 / 10

Nintendo Enthusiast - 9 / 10

Nintendo Life - 7 / 10

NintendoWorldReport - 60 / 100

PC Gamer - 72 / 100

PC Invasion - 9 / 10

PCGamesN - 7 / 10

PlayStation Universe - 8 / 10

Power Unlimited - 90 / 100

Press Start Australia - 9 / 10

Pure Xbox - 8 / 10

Push Square - 7 / 10

Screen Rant - 4 / 5

Shacknews - 8 / 10

SpazioGames - 7.3 / 10

Stevivor - 7.5 / 10

The Escapist - 9 / 10

TheGamer - 80 / 100

TheSixthAxis - 8 / 10

TrueAchievements - 4 / 5

TrueGaming - 8.0 / 10

Trusted Reviews - 80 / 100

VentureBeat - 80 / 100

VGC - 40 / 100

Wccftech - 8.0 / 10

Windows Central - 4.5 / 5

Worth Playing - 8.0 / 10

Xbox Achievements - 85 / 100

ZTGD - 9.5 / 10