Ubisoft, Netflix'e Özel Assassin's Creed Oyunu Geleceğini Açıkladı

Oyun geliştiricisi Ubisoft, Cumartesi günü yaptığı açıklamada yeni bir Assassin's Creed mobil oyunu ve diğer iki mobil oyunlarının yalnızca Netflix'e geleceğini açıkladı. Bahsettikleri diğer oyunlar, I. Dünya Savaşı sırasında geçen bir bulmaca-macera olan Valiant Hearts'ın devamı ve Ubisoft'un "hack-and-slash macerası" olarak adlandırdığı Mighty Quest For Epic Loot olacak.

Netflix'in mobil uygulamasında oynanabilecek olan oyunlar, Netflix aboneliğine dâhil edilecek. Ubisoft yaptığı açıklamada indirilebilir olacaklarını ve reklamları veya mikro ödemeleri içermeyeceklerini söyledi.

Ubisoft İki Farklı Oyunu Daha Sadece Netflix'e Özel Geliştiriyor

Ubisoft, yeni Valiant Hearts hikâyesinin Ocak 2023'te başlayacağını söyledi. Ubisoft, Mighty Quest for Epic Loot'un da 2023'te geleceğini ve Assassin's Creed oyununun "geliştirilmekte" olduğunu söyledi. Netflix, 2020'nin sonlarında, Ubisoft'un en popüler video oyun serilerinden biri olan Assassin's Creed'e dayanan bir canlı aksiyon TV dizisinde Ubisoft ile birlikte çalıştığını duyurmuştu. Bu dizi, oyuncuları zaman içinde farklı tarihi olaylar üzerinden bir maceraya çıkaracak.

Temmuz 2021'de Netflix, video oyunları sektörüne girdiğini açıklamış ve ilk beş mobil oyununu o yılın Kasım ayında yayınlamıştı. O zamandan beri bir dizi başka oyun yayınladı ve şu anda iOS ve Android kullanıcıları için 20'den fazla mobil oyuna sahip olduğu ve bu sayıyı 2022'nin sonuna kadar 50 oyuna çıkarmayı planladığı bildiriliyor.

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