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FileZilla
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FileZilla

3.27.0 (Windows)
FileZilla İndir Hemen İndir

7.5 MB
Diğer Seçenekler
Editör Puanı: 5/5
5

40 Kullanıcı: 4.5/5

4.5
FileZilla
FileZilla
FileZilla

Ücretsiz FTP Programı

Can Çevrim Son güncelleme 2 saat önce

FileZilla web ortamına dosya taşımak veya yüklemek için kullanabileceğiniz, sunucular ile bilgisayar arasında dosya transferi yapılmasını sağlayan ücretsiz bir FTP programıdır.

Açık kaynak kodlu olarak geliştirilen bir Dosya Transfer Protokolü (FTP) istemcisi olan FileZilla Türkçe dil seçeneği, FTP, FTPS ve SFTP desteği ile güvenli dosya aktarım işlemleri yapabilmenize olanak sağlar.

Özellikleri

  • Kolay kullanılabilir basit arayüze sahip bir program.
  • FTP, FTP, FTPS, SFTP desteği.
  • Çapraz platformlar için uyumlu çalışlma; Windows, Linux, Mac OS X gibi.
  • Türkçe dahil çoklu dil desteği.
  • Büyük dosyalar için yeniden devam etme özelliği; 4GB'a kadar.
  • Güçlü site yönetim sistemi ve transfer takibi.
  • Sürükle bırak desteği.
  • Ayarlanabilir hız limitleri ve program seçenekleri.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
Geçen Hafta / Toplam:
315 / 564,974
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
Üretici:
FileZilla

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