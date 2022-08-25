113 Milyon Yıllık Dinozor Ayak İzleri Keşfedildi

Teksas'taki şiddetli kuraklık koşulları, 100 milyon yıldan daha eski olan eski dinozor ayak izlerini ortaya çıkardı. Acrocanthosaurus dinozoruna ait birden fazla dinozor izi, yaygın kuraklıklar Teksas'ın merkezinden geçen bir nehrin neredeyse tamamen kurumasına neden olduğu için, kuzeybatı Teksas'taki Dinosaur Valley eyalet parkında yakın zamanda keşfedildi.

Acrocanthosaurus dinozorunun izleri, neredeyse tamamen kurumuş Paluxy Nehri'nde ortaya çıkarıldı. 15 ft, yedi tonluk yaratık, bir zamanlar 113 milyon yıl önce o bölgede yaşıyordu.

BBC'nin bildirdiğine göre kuraklık koşulları Acrocanthosaurus'tan yaklaşık 60 iz ve dinozordan toplamda tahmini 140 iz ortaya çıkardı. Park sözcüsü Stephanie Salinas Garcia CNN'e gönderdiği bir e-postada, "Parkta nehrin farklı yerlerinde yakın zamanda ortaya çıkarılan ve keşfedilen izlerin çoğu Acrocanthosaurus'a ait." dedi.

Ziyaretçiler Başka Dinozor Türlerinin İzlerini de Gördüğünü Belirtiyor

Parkın web sitesine göre ziyaretçiler bazen hava koşullarına bağlı olarak eyalet parkında diğer dinozor izlerini görebiliyor olsa da Acrocanthosaurus'tan izler, su ve tortu katmanlarının altına gizlenmiş baskılarla 2000'den beri görülmedi. Bir zamanlar tamamen olgunlaştığında yaklaşık 48 ton ağırlığında olan 66 fitlik bir yaratık olan Sauroposeidon'un izleri de keşfedildi. Uzmanlar, Acrocanthosaurus'un Sauroposeidon'u avladığına ve izlerinin neden birlikte keşfedildiğini açıkladığına inanıyor.

ABD'deki birçok eyalet, iklim değişikliğinin artan bir sonucu olan aşırı kuraklıkla uğraşıyor. Önemli su rezervuarlarındaki su seviyelerindeki düşüşler, federal hükûmetin müdahale etmesine ve su kullanımında Arizona, Nevada ve Meksika'yı etkileyecek kesintiler yapmasına neden oldu.

Teksas'ta, Lone Star eyaletindeki hemen hemen tüm bölgelerde şiddetli kuraklık koşulları yaşanıyor ve bu da su kaynaklarının kurumasına neden oluyor. Azalan su seviyeleri, dinozor izlerinin yanı sıra başka keşifler de ortaya çıkardı. Mead Gölü'nde, uzun süredir devam eden kuraklık sırasında su seviyeleri düşerken insan kalıntıları ve ikinci dünya savaşından kalma bir gemi keşfedildi.