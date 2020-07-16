16 Temmuz Türkiye Koronavirüs Tablosu, 16 Temmuz Vaka Sayısı Kaç Oldu?

16 Temmuz Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 16 Temmuz Türkiye koronavirüs can kaybı kaç? 16 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu duyuruldu. İşte 16 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu.

16 Temmuz Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Son 24 saatte 42.411 test yapıldığı ve 933 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu. Bugün 21 kişi hayatını kaybetti ve 1.087 kişi iyileşti.

16 Temmuz Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı

16 Temmuz itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam vaka sayısı 216.873 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5.440'a yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 1.213 toplam entübe hasta sayısının ise 394 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 198.820 olarak açıklandı.

Fahrettin Koca açıklamasında şunları söyledi: "Daha çok test, daha çok vaka saptar. Test sayısıyla yeni vaka sayısı arasındaki ilişki ise bire bir değildir. 15 Haziranda 1.592 vaka sayısına ulaştığımız gün de test sayımız 42.000 idi. Test sayısı ihtiyaca göre değişmektedir. Sonucu belirleyen tedbirdir."

Daha çok test, daha çok vaka saptar. Test sayısıyla yeni vaka sayısı arasındaki ilişki ise bire bir değildir. 15 Haziranda 1.592 vaka sayısına ulaştığımız gün de test sayımız 42.000 idi. Test sayısı ihtiyaca göre değişmektedir. Sonucu belirleyen tedbirdir. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/Vp6rvd6RmK — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 16, 2020

Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın.

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