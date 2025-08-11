Aynı Seri Defalarca Kez Rekor Kırdı: 2010'ların En Çok Satan Oyunları

Oyun sektörünün altın çağı her dönem devam ediyor ancak 2010'lu yıllarda bir seri, diğerlerini gölgede bırakmayı başardı. O seri Call of Duty. Her ne kadar 2013 yılında istikrarlı başarısını Grand Theft Auto V'e kaptırsa da gücü yıllar boyunca katlanarak artmaya devam etti. Peki, 2010'lu yılların başından sonuna kadar hangi oyun çok sattı? İşte yıllara göre en başarılı oyunlar...

2010-2012 — Call of Duty Black Ops ve Modern Warfare 3

2010'un ilk iki yılı Call of Duty'nin imzasıyla parladı. Black Ops, ilk beş günde 650 milyon doları aşan satış geliriyle rekor kıran oyun, yıl sonuna doğru 1 milyar doların üzerinde hasılat elde etti. Modern Warfare 3 ise ilk 24 saatte farkını ortaya koymuş; sadece İngiltere'de bile 6,5 milyondan fazla satarak 400 milyon dolar gelir getirmişti. İlk beş günde ise dünya genelinde 775 milyon doların üzerinde hasılat yaptı. Black Ops 43 milyon kopya satarken, Modern Warfare 3 ise 26.5 milyon kopya sattı.

2013 — Grand Theft Auto V

GTA serisinin efsane oyunu, 12 senelik olmasına rağmen halen en çok satan oyunlar listesinden düşmüyor. Dünya genelinde 215 milyondan fazla kopya satan GTA 5, yıllar sonra GTA 6 ile dönüş yaparak skor tazelemeye hazırlanıyor. Satılan kopyalar haricinde oyun içi satın alımların da ciddi getirisi bulunuyor. Hem 2010'larda, hem de günümüzde başarısını sürdürüyor.

2014 — FIFA 15

Call of Duty bu sene de tahtını geri kazanamadı. Ancak bu yılın en büyük olayı, Brezilya'da düzenlenen Dünya Kupası olmuştu. FIFA 15, o dönemlerde ekran başından ayrılmayan futbol tutkunlarını oyun oynamaya kitledi. O dönemde yeni nesil konsol gücünü arkasına alan FIFA 15, dönemine rağmen başarılı grafikleriyle dikkat çekiyordu. FIFA 15, toplamda 14 milyondan fazla kopya satarak o döneme damgasını vurdu.

2015-2017 — Call of Duty Black Ops III ve Infinite Warfare

Üç yıllık süreçte yerini başka oyunlara kaptıran Call of Duty serisi, güçlü bir çıkış yaparak sonraki iki seneye damgasını vuran iki farklı oyun çıkardı: Black Ops III ve Infinite Warfare. Geliştirici stüdyo, oyuncuların isteklerine göre dekore ettiği oyunlarıyla WWII ile köklerine geri döndü ve sadık kitlesinin takdirini kazandı. Black Ops III, serinin en çok satan oyunu olma unvanını tam 43 milyon kopya satışıyla elde etti. Infinite Warfare ise o 12 milyon civarı kopya satarak bu başarının epey gerisinde kaldı.

2018 — Red Dead Redemption II

2010'ların sonuna damga vuran Red Dead Redemption II, derin hikayesi ve mekanikleriyle oyuncuların gönlünde taht kurdu. Vahşi Batı temalı açık dünya oyunu; gerçekçi mekanikler ve dokunuşlarla büyülüyordu. Dünyada en çok satan altıncı oyun olma unvanını taşıyan RDR2, 77 milyondan fazla kopya satarak tarihin en unutulmaz oyunlarından biri haline geldi.

2019 — Call of Duty: Modern Warfare

Bir dönemin kapanışı yine Call of Duty serisi ile oldu. Call of Duty serisinin klasik Modern Warfare yapımı 2019'da yeniden hayata geçirildi ve 41 milyondan fazla kopya satarak en çok satan oyunlar listesine adını yazdırdı. Black Ops III'ten sonra en çok satan oyun Modern Warfare olmuştur.

Sizin bu listede olması gerektiğini düşündüğünüz başka bir oyun var mı? Listedeki oyunlardan hangilerini halen oynamaya devam ediyorsunuz? Konuyla ilgili fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.