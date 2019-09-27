2020 iPhone Modelleri Tozu Dumana Katacak!

Güvenilir sızıntıları ile tanınan Ben Geskin, Apple tarafından kısa süre önce oluşturulan yeni prototip hakkında bilgi verdi.

2020 iPhone Modelleri Önemli Yenilikler ile Gelecek!

Geskin'e göre Apple, üstteki çerçevede Face ID dahil olmak üzere gerekli tüm bileşenleri içeren ve çentik bulundurmayan, 6.7 inç boyutunda ekrana sahip bir iPhone prototipi oluşturdu. Geçtiğimiz günlerde Ming-Chi Kuo tarafından paylaşılan ve önümüzdeki sene tanıtılacak modellerin radikal değişikliklerle geleceğini belirten rapor da, bu iddiaları doğruluyor gibi gözüküyor.

Söz konusu iddialara baktığımızda şirketin çerçevesiz ekran trendine giriş yapmaya hazırlandığını görüyoruz. iPhone X ile birlikte kullanıma sunulan çentik, asıl olarak çerçeveleri en aza indirirken Face ID ve TrueDepth kamera sistemlerini bir yerlerde konumlandırabilmeyi sağlıyordu.

iPhone X ile birlikte diğer markalara da yayılan ve Apple'ın öncüsü olduğu kabul edilen çentik, son zamanlarda ise yerini çerçevesiz ekranlara bırakıyor. Üreticiler artık kamera sistemlerini ekran içinde, ekran altında, pop-up çekmecede ya da kızaklı yapıda saklamayı tercih etmeye başladı.

iPhone 12 Modelleri Ne Sunacak?

Az önce de bahsettiğimiz gibi ilk söylentiler, Apple'ın çentiğe son vereceğini işaret ediyor. Bununla birlikte 2020 iPhone modellerinden birisinin 6.7 inç ekrana sahip olduğunu da biliyoruz. Büyük ekrana bakılırsa bu model muhtemelen serinin en üst modeli olacaktır.

Bununla birlikte şirketin Face ID teknolojisi ile birlikte Touch ID kullanımını da geri getireceği söyleniyor. Touch ID'nin muhtemelen fiziksel bir okuyucu ile değil, ekran içinde parmak izi okuyucu şeklinde geleceğini düşünebiliriz. Bununla birlikte yeni serinin tanıtılmasına henüz bir sene bulunduğunu düşünürsek, bütün her şeyin en baştan değişebileceğini de söyleyebiliriz.

Bu sızıntıların ilerleyen zamanlarda daha çok netleşeceğini söyleyebiliriz.