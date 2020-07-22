22 Temmuz Türkiye Koronavirüs Tablosu, 22 Temmuz Vaka Sayısı Kaç Oldu?

22 Temmuz Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 22 Temmuz Türkiye koronavirüs can kaybı kaç? 22 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu duyuruldu. İşte 22 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu.

22 Temmuz Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Son 24 saatte 43.404 test yapıldığı ve 902 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu. Bugün 19 kişi hayatını kaybetti ve 1.203 kişi iyileşti.

22 Temmuz Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı

22 Temmuz itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam vaka sayısı 222.402 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5.545'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 1.244 toplam entübe hasta sayısının ise 381 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 205.214 olarak açıklandı.

Fahrettin Koca açıklamasında "Yakın günlerde ilk kez, iyileşen hasta sayımız vaka sayısından 300 fazla. Yeni vaka sayısı, 44 gün sonra 900 sınırında. Pek çok kentimizde maske yaygınlaştı; hayat, umut verici bir düzene giriyor. Vaka sayılarında ağırlığı olan illerden de özen bekliyoruz." dedi.

Yakın günlerde ilk kez, iyileşen hasta sayımız vaka sayısından 300 fazla. Yeni vaka sayısı, 44 gün sonra 900 sınırında. Pek çok kentimizde maske yaygınlaştı; hayat, umut verici bir düzene giriyor. Vaka sayılarında ağırlığı olan illerden de özen bekliyoruz. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/315lDYcSUk — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 22, 2020

Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın.

Aşağıda yer alan indir butonuna basarak Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilirsiniz. En yeni ve en güncel haberlere sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.