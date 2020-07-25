25 Temmuz Türkiye Koronavirüs Tablosu, 25 Temmuz Vaka Sayısı Kaç Oldu?

25 Temmuz Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 25 Temmuz Türkiye koronavirüs can kaybı kaç? 25 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu duyuruldu. İşte 25 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu.

25 Temmuz Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Son 24 saatte 43.312 test yapıldığı ve 921 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu. Bugün 16 kişi hayatını kaybetti ve 1.103 kişi iyileşti.

25 Temmuz Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı

25 Temmuz itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam vaka sayısı 225.173 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5.596'ya yükseldi.

Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 1.252, toplam entübe hasta sayısının ise 386 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 208.477 olarak açıklandı.

Fahrettin Koca açıklamasında şunları söyledi:

"Son 1 haftada PNÖMONİLİ hasta sayısı ORANI en çok azalan illerimiz: Artvin, Muş, Denizli, Düzce, Erzurum. En çok artan illerimiz: Isparta, Kocaeli, Mardin, Karaman. Sebebi ne olursan olsun, başkalarının ihmali, tedbirlerin terkine gerekçe kabul edilmemeli."

Son 1 haftada PNÖMONİLİ hasta sayısı ORANI en çok azalan illerimiz: Artvin, Muş, Denizli, Düzce, Erzurum. En çok artan illerimiz: Isparta, Kocaeli, Mardin, Karaman. Sebebi ne olursan olsun, başkalarının ihmali, tedbirlerin terkine gerekçe kabul edilmemeli. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/tc4p7wA4Nr — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 25, 2020

Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın.

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