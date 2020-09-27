27 Eylül Türkiye Koronavirüs Tablosu, 27 Eylül Vaka Sayısı Kaç Oldu?

27 Eylül Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 27 Eylül Türkiye koronavirüs can kaybı kaç? 27 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu duyuruldu. İşte 27 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu.

27 Eylül Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Son 24 saatte 101.119 test yapıldığı ve 1.476 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu. Bugün 68 kişi hayatını kaybetti ve 1.116 kişi iyileşti.

27 Eylül Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı

27 Eylül itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 314.433 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 7.997'ye yükseldi.

Toplam ağır hasta sayısının 1.583 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 275.630 olarak açıklandı.

Hemen aşağıdan paylaşılan tabloya bakabilirsiniz.

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